Schlafprobleme, welche gibt es und was kann man dagegen tun?

Schlaf ist die Basis für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wer unter Schlafproblemen leidet, merkt dies in der Regel recht bald. Denn dann ist der Körper nicht nur anfälliger für Erkrankungen, da das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, diese abzuwehren, sondern auch die Leistung nimmt ab.

Betroffenen fällt es schwerer, sich zu konzentrieren oder auch körperliche Leistungen zu erbringen. Dies kann sich im Job, aber auch im Privatleben negativ niederschlagen. Zudem steigt die Gereiztheit und nicht selten wird unter Schlafentzug mehr gegessen, was zu Übergewicht führen kann. Oft liegt es jedoch nicht daran, dass zu wenig Zeit zum Schlafen zur Verfügung steht, sondern dass das Einschlafen nicht gelingen will oder aber der Schlaf nachts immer wieder unterbrochen wird.

Die häufigsten Ursachen von Schlafstörungen

Die Ursachen für Schlafprobleme können vielfältig sein. Eine der Hauptursachen dafür, dass viele Menschen nicht ausreichend Schlaf erhalten, ist Stress. Wenn die Gedanken beim Zubettgehen noch rasen und vor allem belastende Ereignisse des Tages oder der letzten Zeit noch einmal im Kopf durchgegangen werden, fällt es natürlich schwerer, einzuschlafen.

In manchen Fällen liegt es jedoch gerade nur an den Rahmenbedingungen beim Schlafen. Eine zu harte Matratze oder ein schlecht belüfteter oder zu heller Raum können dazu führen, dass der wichtige Tiefschlaf nicht erreicht wird. Auch wenn etwa Straßenlärm oder andere Lärmquellen im Bewusstsein ausgeblendet werden können, bedeuten sie einen großen Stressfaktor, der unterbewusst eine große Rolle spielt. Einmal erkannt, lassen sich Rahmenfaktoren wie diese jedoch noch am einfachsten beheben, um die Schlafqualität zu steigern.

Menschen, die generell unter Atmungsstörungen leiden oder unter Symptomen wie dem Restless-Legs-Syndrom, haben es oft auch schwerer, einzuschlafen bzw. durchzuschlafen. Gerade in solchen Fällen sollte zunächst die Grunderkrankung ärztlich abgeklärt werden, um anschließend wieder besser schlafen zu können. Ebenso ist darauf zu achten, ob Medikamente, die eingenommen werden, Einfluss auf das Schlafverhalten oder die Schlafqualität haben können.

Was hilft bei Schlafproblemen?

Wer dem Teufelskreis des permanenten Schlafentzugs entkommen möchte, sollte zunächst einen klaren Blick auf die Situation werfen und sich einige Fragen stellen. Was ist die genaue Ursache der jeweiligen Schlafstörung? Ist meine Schlafumgebung optimal oder nachteilig gestaltet? Wenn sich äußere Faktoren wie Lärm, Licht oder bei feinfühligen Menschen auch Elektrosmog ausschließen lassen, gilt es, andere mögliche Ursachen für Schlafstörungen in den Blick zu nehmen.

Wenn Krankheiten vorliegen, die zu Schlafproblemen führen können, sollte der erste Weg zum Arzt führen. Bei vielen Erkrankungen kann bereits mit vergleichsweise einfachen Mitteln oder Verhaltensregeln Abhilfe geschaffen werden. Auch kann der Arzt prüfen, ob Medikamente einen Einfluss auf die Schlafqualität haben können. Sind die Schlafprobleme auch auf keine physischen Erkrankungen zurückzuführen, gilt es, die Psyche zu betrachten. Auch Einschlafrituale können hier helfen.

Hilfreiche Einschlafrituale

Wer gesund schlafen möchte, sollte dem Schlaf den Raum widmen, den er benötigt. Dazu gehört auch ein entspanntes Einschlafen Prozedere. So sollte der Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannt werden und ebenso wenig noch im Bett am Handy herum gesurft werden. Der Geist soll sich beruhigen können. Auch Alkoholkonsum vor dem Schlafen kann sich nachteilig auswirken. Außerdem kann es helfen, gedanklich noch einmal bewusst den Tag durchzugehen, dabei aber mit den jeweiligen Situationen bewusst abzuschließen, um sich beruhigt dem Schlaf widmen zu können.