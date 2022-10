Schulterschmerzen, warum treten sie auf?

Schmerzen in der Schulter sind nicht nur bei älteren Menschen ein Problem, auch jüngere Menschen können schon von einer schmerzenden Schulter geplagt werden. Dabei wird der Bewegungsspielraum durch Schmerzen in der Schulter stark eingeschränkt, denn die Schultern sind in fast allen Bewegungen des Oberkörpers involviert. Wer unter Schulterschmerzen leidet, der ist nicht nur im Beruf eingeschränkt, sondern kann auch privat nur noch eingeschränkt agieren.

Wie können sich Schulterschmerzen zeigen?

Die Schmerzen im Schulterbereich können sowohl allein in einer Schulter oder in beiden Schultern auftreten, aber auch bis in die Arme oder in den Nacken ausstrahlen. Ebenfalls können sich Schmerzen in der Hand, wie zum Beispiel beim Karpaltunnelsyndrom bis in die Schultern auswirken und den Bewegungsapparat enorm einschränken.



Durch was werden Schmerzen in der Schulter ausgelöst?

Der Bewegungsapparat des Menschen ist sehr komplex. Viele Muskeln und Sehnen arbeiten zusammen, sodass der genaue Auslöser oft zunächst nicht genau lokalisiert werden kann. Zu den häufigen Auslösern gehören meist Verspannungen der Muskeln, Erkrankungen der Gelenke und Fehlstellungen, die durch Haltungsschäden entstehen. Im Alter wird die Schulter oft durch Verschleiß der Knochen schmerzen. Eine Kalkschulter wiederrum wird durch eine erkrankte Sehne ausgelöst, hier hat der Schmerz in der Schulter nichts mit erkrankten Muskeln oder Knochen zu tun.



Wie kann man Schulterschmerzen behandeln?

Wenn es in der Schulter zwickt oder man diesen Körperbereich nicht mehr richtig bewegen kann, ist schnelle Hilfe von Nöten, denn durch Schulterschmerzen wird der Alltag enorm eingeschränkt. Zunächst muss der behandelnde Arzt herausfinden, welche Ursache für die Schmerzen bei seinem Patienten vorliegt, um ihm die richtige Behandlungsmethode zukommen zu lassen.



Bei akuten Schmerzen kann Wärme oder Kälte helfen, schnelle Linderung zu verschaffen. Auch ein warmes Bad kann helfen, eine schmerzhafte Verspannung in den Schultern zu lösen und somit wieder neuen Bewegungsraum zu schaffen. Ebenfalls gibt es Salben, die einen Thermo-Effekt haben und durch Wärme Schmerzfreiheit bewirken. Bei stärkeren Schmerzen können auch Schmerzmittel wie Ibuprofen helfen.



Halten die Schmerzen in der Schulter länger an oder sind diese sogar dauerhaft, so hilft nur der Gang zum Arzt. Dieser kann mit Spritzen helfen, die Schmerzen zu verringern. Eine Kalkschulter zum Beispiel heilt mit der Zeit von allein, kann aber durch physiotherapeutische Maßnahmen verringert werden. Physiotherapie kann helfen, Schmerzen in den Schultern dauerhaft zu verringern.



Treten Schulterschmerzen häufig auf?

Aufgrund der immer mehr ansteigendem Durchschnittsalter der Menschen und der damit häufig auftretende Verschleiß des Knochenapparats steigen auch die Zahlen der Patienten, die sich wegen Schmerzen in der Schulter behandeln lassen müssen. Je älter die Menschen werden, desto mehr Menschen müssen wegen Alterserscheinungen in Behandlung. Da die Schultern in vielen Bewegungsabläufen involviert sind, ist der Verschleiß in diesem Bereich des Körpers nicht unüblich. Mittlerweile hat statistisch gesehen jeder zehnte Mensch Probleme mit den Schultern. Ist der Bewegungsfreiraum durch die schmerzenden Schultern stark eingeschränkt, so muss eine Behandlung in einer Spezialklinik erfolgen, um das Wohlbefinden wieder herstellen zu können. Bei Entzündungen der Schleimbeutel in den Schultern, die einer der häufigsten Erkrankungen der Schultern darstellt, oder auch bei Versteifung der Schultergelenke können die Schmerzen über mehrere Monate anhalten und den Alltag sehr stark einschränken. Patienten mit diesen Beschwerden werden immer öfter in den Praxen behandelt.



Akut oder chronisch?

Treten die Schmerzen plötzlich auf, handelt es sich meist über akute Schulterschmerzen, die sich gut mit Hausmitteln wie Wärme behandeln lassen können. Chronische Schmerzen in den Schultern benötigen eine fachgerechte Behandlung bei einem spezialisierten Arzt.