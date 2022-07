Steigende Zahl von Tabakrauchern in Deutschland – Umkehr des Trends oder kurzfristiger Effekt?

Seit Jahrzehnten war die Zahl der Raucher in der Bundesrepublik rückläufig und Warnhinweise auf den Zigarettenverpackungen oder die Erhöhung der Tabaksteuer machten den Griff zur Zigarette unattraktiv. Eine neue Umfrage zeigt jedoch einen deutlichen Anstieg von Rauchern in Deutschland seit der Corona-Pandemie. Kehrt sich der Trend um oder handelt es sich nur um kurzfristige Effekte?

Starker Anstieg von Rauchern in Deutschland

Durch die Corona-Pandemie gab es zahlreiche unerwünschte Nebeneffekte, zum Beispiel der Schulausfall für Kinder oder verschobene Operationen im Krankenhaus. Blickt man auf die neuen Zahlen der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA), kommt ein Anstieg der Raucher in Deutschland hinzu. Mit einem aktuellen Prozentsatz von 32,9 Prozent für Tabakraucher unter den Teilnehmern hat die Umfrage des Instituts für Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf den zweithöchsten Stand seit Beginn der Zahlenerfassung Mitte 2016 erreicht.

Erhebliche Unterschiede ergeben sich vor allem im Vergleich zum 2. Halbjahr 2019 und 2020, sodass die Zahl der Raucher um ein Viertel gestiegen ist. Besonders groß war die Diskrepanz gegenüber früheren Befragungen bei der Altersgruppe von 25 Jahren und älter, die den höchsten Stand seit dem Start der Studie erreichte. Geringer ist hingegen die Zahl der Raucher bei den 14- bis 17-Jährigen und auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen. Zu beachten sind bei DEBRA die Schwankungen, die im Verlauf der Jahre aufgetreten sind. So stieg die Anzahl der Raucher Anfang 2019 zunächst stark an, um danach wieder deutlich zu sinken. Es ist deshalb noch abzuwarten, ob es sich um einen langfristigen Trend handelt. Dennoch zeigt sich bei den letzten Befragungen eine Entwicklung der Tabaknutzung nach oben, die der Politik Sorgen bereiten dürfte.

Fast jeder zweite Raucher möchte mit der Zigarette aufhören

Überraschend ist die steigende Zahl der Raucher, weil jeder Zweite laut einer Umfrage der Apothekerverbände mit dem Rauchen aufhören möchte. Trotz der suchterregenden Wirkung von Nikotin gibt es mit Nikotin-Pflastern, Hypnose oder Therapie-Sitzungen viele Möglichkeiten, um sich vom Tabak zu lösen. Problematisch ist häufig jedoch ein Rückfall, denn im ersten Anlauf funktioniert das Aufhören mit dem Rauchen selten.

Eine gesündere Alternative für Raucher stellt die E-Zigarette dar, die auf Tabak und die darin enthaltenen Schadstoffe verzichtet. Mit unterschiedlichen Nikotinstärken der Liquids ist ein langsames Abgewöhnen vom Rauchen und ein Umstieg auf Aromen ohne Nikotin möglich. So ergab ein Bericht der englischen Regierung, dass die elektrischen Zigaretten sich als effektives Rauchentwöhnungsmittel erweisen. Andere Informationsquellen und Studien zum Thema E-Zigarette kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Mit zuletzt 1,9 Prozent laut DEBRA liegt der Anteil von E-Zigaretten-Nutzern unter aktuellen und ehemaligen Rauchern jedoch sehr gering. In Deutschland ist die elektrische Zigarette als Rauchentwöhnung noch nicht angekommen.

Wieso gibt es wieder mehr Raucher in Deutschland?

Ein großer Faktor für den Anstieg bei den Rauchern ist wohl die Corona-Pandemie, wie Studienleiter Daniel Kotz annimmt. So versuchten wahrscheinlich viele Studienteilnehmer mit dem Griff zur Zigarette den Stress abzubauen. Gestiegen sind die Zahlen von Rauchern laut DEBRA vor allem nach dem zweiten Lockdown im Januar 2021, der für die Altersgruppe 25+ mit Kindern oder schwierigen Arbeitsbedingungen durch Corona sehr stressvoll war. Seitdem bewegt sich der Anteil der Tabakraucher in der Befragung von DEBRA auf einem hohen Niveau.

Nachholbedarf gab es in Deutschland für lange Zeit außerdem bei der Tabakwerbung, die erst ab Anfang 2022 auf Plakaten oder an Bushaltestellen komplett verboten wurde. Als eines der letzten EU-Länder durfte die Tabakindustrie breite Werbung für Zigaretten und Co. an öffentlichen Plätzen machen. Auch im Kino kam es erst kürzlich zu Einschränkungen, obwohl Werbung einen Großteil der Attraktion am Rauchen ausmacht. Ob dies jedoch einen Unterschied für die Zielgruppe 25+ ausmacht oder eher den Anteil von Tabakrauchern in den jüngeren Altersgruppen senkt, bleibt abzuwarten.