Tipps und Hinweise rund um die Zahnzusatzversicherung

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen ausschließlich die Kosten für Standardleistungen. Wer auf hochwertige Materialien, moderne Technologien und eine professionelle Behandlung setzen möchte, für den kommt aufgrund der Differenz zwischen Kassenleistung und tatsächlichen Kosten eine Zahnzusatzversicherung infrage. Welche Leistungen diese Police beinhaltet und was dabei zu beachten ist, haben wir für Sie zusammengefasst.



Die wichtigste Leistung der Zahnzusatzversicherung ist Zahnersatz

Müssen Zähne ersetzt werden, weil sie nach einem Unfall oder infolge von fortgeschrittener Parodontitis nicht erhalten werden können, benötigen Betroffene Zahnersatz. Die Eingriffe sind in diesem Bereich sehr komplex. Denn zunächst ist eine umfangreiche Vorbehandlung erforderlich. Dabei muss der nicht mehr zu erhaltene Zahn inklusive Wurzel entfernt werden. Zudem muss bei Zahnverlust durch Parodontitis dafür gesorgt werden, dass die Entzündungen vollständig zurückgehen. An der Stelle wo der Zahnersatz platziert wird, müssen Zahnfleisch und Kieferknochen intakt sein. In manchen Fällen muss bei zu geringer Knochendichte zunächst die Knochensubstanz aufgebaut werden. Aufgrund der beschriebenen Komplexität der Behandlung sind Kosten im fünfstelligen Bereich bzw. in Höhe von einigen tausend Euro keine Seltenheit. Da Zahnersatz zu den teuersten Bereichen zählt, sollten Zahnzusatzversicherungen hierfür umfangreiche Leistungen anbieten. Unsere Liste zeigt einige Beispiele für unterschiedliche Formen von Zahnersatz:

● Inlays / Einlagefüllungen

● Zahnprothesen und herausnehmbarer Zahnersatz

● Keramikverblendungen

● Veneers

● Kronen

● Brücken

Auch die Prophylaxe sollten gute Zahnzusatzversicherungen abdecken

Wie in anderen Gesundheitsbereichen gilt auch für die Zahngesundheit, dass eine regelmäßige und professionelle Vorsorge (= Prophylaxe) unverzichtbar ist. Denn wer so lange wie möglich gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch haben möchte, der sollte bei der Prophylaxe nicht sparen. Leistungsstarke Tarife für Zahnzusatzversicherungen decken daher auch den Bereich der Vorsorgebehandlungen ab. Aber was fällt überhaupt konkret in den Bereich der Zahnprophylaxe? Wir haben einige Beispiele für Sie zusammengefasst:

Professionelle Zahnreinigung

Hierbei handelt es sich um eine Intensivreinigung des Zahnapparates unter Einsatz von Spezialinstrumenten. Ziel ist es, dass die Defizite der herkömmlichen täglichen Mundhygiene beseitigt werden. Dafür werden die Zähne von allen weichen und harten Belägen befreit - auch in den engen Zahnzwischenräumen, die man mit der normalen Handzahnbürste nur schwer erreichen kann. Zudem werden Beläge auch unterhalb des Zahnfleischsaumes entfernt.

Fissurenversiegelung

Die Oberfläche der Backenzähne ist durchzogen von Furchen und Grübchen - den sogenannten Fissuren. Zum Schutz vor Karies kann der Zahnarzt diese versiegeln. Meistens kommt dabei ein dünnflüssiges Kunststoffmaterial zum Einsatz. Insbesondere bei extrem schmalen und tiefen Fissuren, die bei der täglichen Reinigung schwer zu erreichen sind, macht eine Fissurenversiegelung Sinn. Denn durch diese Behandlung wird die Zahnoberfläche geglättet.

Darüber hinaus gehört zur Prophylaxe auch die Verhütung und Früherkennung von Krankheiten im Zahn-, Mund-, und Kieferbereich. Verschiedene Maßnahmen können hierbei angewendet werden. Weiterhin ist auch die Fluoridierung Teil der Vorsorge. Durch das Auftragen von speziellem Fluorid kann der Zahnstein gehärtet werden, was für einen besseren Schutz sorgt.