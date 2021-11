Vegane Ernährung ohne Verzicht – geht das?

Die meisten Veganer und Veganerinnen entscheiden sich aus Umweltschutz für diese Ernährungs- und Lebensweise. Für die Herstellung pflanzlicher Nahrung werden im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln nämlich deutlich weniger Ressourcen benötigt. Zusätzlich ist die Massentierhaltung aus ethischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten. Doch wie schwer ist es wirklich, von einer omnivoren auf eine vegane Ernährung umzustellen? Bedeutet Veganismus nicht automatisch Verzicht und zieht schlimmstenfalls sogar Mangelerscheinungen nach sich? Nicht unbedingt – wenn man es richtig angeht.

Gut informiert in die Ernährungsumstellung

Man kann bei keiner Ernährungsform pauschal sagen, dass sie alle benötigten Nährstoffe garantiert decken kann. Im Endeffekt kommt es immer darauf an, wie konkret Sie Ihren Speiseplan zusammenstellen. Besonders im Rahmen einer Ernährungsumstellung ist es daher wichtig, sich darüber zu belesen, welche Nährstoffe in welchen Lebensmitteln enthalten sind. Informieren Sie sich beispielsweise, wie viele Kohlenhydrate am Tag Sie zu sich nehmen müssen, um Ihren Bedarf zu decken. Die richtigen Mengen hängen nämlich häufig von Lebensstilfaktoren, Alter, Gewicht und anderen Variablen ab. Nährstoffe, die bei einer veganen Ernährung potenziell kritisch sind, sind:

Omega-3-Fettsäuren

Vitamin B12

Vitamin D

Eisen

Zink

Selen

Jod

Bei einer ausgewogenen veganen Ernährung kann diese jedoch viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Dennoch ist es ratsam, einige Nährstoffe zu supplementieren. Das betrifft insbesondere Vitamin B12, welches kaum durch eine rein vegane Ernährung aufgenommen wird. Hierfür gibt es spezielle Präparate oder Vitamin-B12-Zahnpasta aus natürlichen Meeresalgen in der Drogerie.

Vitamin D wird grundsätzlich nicht durch die Ernährung aufgenommen – auch bei mischköstlich lebenden Menschen nicht –, sondern bei Sonneneinstrahlung vom Körper selbst gebildet. Besonders im Winter ist es in unseren geographischen Breiten jedoch nicht leicht, ausreichend Sonnenstrahlen abzubekommen, um den Bedarf zu decken.

Bereicherung statt Verzicht

Die Vorstellung, liebgewonnene Nahrungsmittel fortan nicht mehr zu sich zu nehmen, erscheint vielen Menschen wenig verlockend. Versuchen Sie daher, Ihre innere Einstellung diesbezüglich zu verändern. Sie verzichten zwar bewusst auf manches, was Sie kennen – haben jedoch nun die Möglichkeit, Ihren Speiseplan mit einer Vielzahl neuer, spannender Gerichte zu füllen. Gehen Sie mit Neugierde und Freude an die Ernährungsumstellung. Durchstöbern Sie einen veganen Supermarkt oder die veganen Produkte im Discounter und probieren Sie neue Rezepte aus, die Sie noch nicht kennen. Schlendern Sie über den Wochenmarkt und nehmen sich vor, einmal pro Woche ein neues Gemüse zu entdecken und auszuprobieren. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zubereitungsarten, Gewürzen und Kombinationen. Gehen Sie in ein veganes Restaurant, wo Sie sich professionell bekochen lassen und nehmen Sie sich so neue Inspirationen mit nach Hause. Indem Sie Ihr Wissen über gesunde pflanzliche Nahrungsmittel und Rezepte ständig erweitern, werden Sie bald nichts mehr vermissen.

Tofu ist kein Fleisch

Viele Neu-Veganer starten damit, dass Sie sich mit Tofu oder mit veganen Fleisch-Ersatzprodukten eindecken. Sie haben die Vorstellung, dass diese Lebensmittel so schmecken werden wie Fleisch – und sind schließlich enttäuscht, dass dem nicht so ist. Wenn es Ihnen vor allem darum geht, Tierleid zu verhindern, dann werden Sie möglicherweise bald einen Burger aus dem Reagenzglas zu sich nehmen können. Die Forschung diesbezüglich macht ständig neue Fortschritte. Doch solange Sie auf pflanzliche Produkte zurückgreifen, sollten Sie sich bewusst machen, dass diese niemals genauso schmecken werden wie das tierische Äquivalent. Und vielleicht ist das mit der richtigen Zubereitung auch gar nicht so schlimm: Viele vegane Ersatzprodukte sind nämlich meist auch wenig nahrhaft.

Gesünder ist es stattdessen, auf möglichst gering verarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen. Probieren Sie doch beispielsweise einmal aus, Schirmpilze, Süßkartoffeln oder Blumenkohl zu panieren und zu braten. Das Resultat wird Sie zwar kaum an ein Schweineschnitzel erinnern, dafür haben Sie jedoch ein vollkommen neues leckeres Geschmackserlebnis.