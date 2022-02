Verstopfung: Ursachen, Behandlung und Risiken

Kann eine Verstopfung gefährlich werden?

Da viele nicht über Verdauungsbeschwerden sprechen, ist häufig das Bewusstsein dafür, dass sie auch riskant sein könnten, nicht da. Doch gibt es so etwas wie eine gefährliche Verstopfung überhaupt?

Eine Verstopfung, die bis zu drei Tagen anhält, ist völlig normal. Betroffene müssen sich keine Sorgen machen und können mit Hausmitteln und Abführmitteln entgegenwirken. Bedenklich sind die Verdauungsbeschwerden dann, wenn keine Mittel wirken und die Verstopfung ungewöhnlich lange anhält. Zudem sollten Betroffene aufpassen, wenn plötzlich andere Symptome wie Bauchkrämpfe, Erbrechen oder Blut im Stuhl hinzukommen.

Denn eine Verstopfung birgt tatsächlich so einige Risiken. Daher sollte man bei Anzeichen, die nicht mehr für eine normale Verstopfung sprechen, schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.

Gefährliche Ursachen von Verstopfung

Meist hängt die Verstopfung mit Stress, einer ungesunden Ernährungsweise oder ähnlichen Faktoren zusammen. Dann gilt es, etwas am eigenen Lebensstil zu ändern. Eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung lösen Verdauungsbeschwerden meist schon von selbst.

Es gibt jedoch auch Ursachen von Verstopfung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Dazu zählt die Darmentzündung, die auch Divertikulitis genannt wird. Diese kommt vor allem bei älteren Menschen vor und kann sehr unangenehm bis gefährlich werden.

Im Darm befinden sich beutelförmige Ausstülpungen der Darmschleimhaut. Manche Menschen haben sie, andere wiederum nicht. Bei einer Divertikulitis entzünden sich diese Ausstülpungen immer wieder und es kommt zu Bauchschmerzen und Verstopfung. Häufig geht eine solche Entzündung auch mit Fieber und einer verhärteten Bauchdecke einher.

Besteht der Verdacht auf eine Darmentzündung, sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen. Dieser wird Schonkost verordnen und zur Einnahme von Antibiotika raten. Dadurch kann ein schwerer Verlauf meist verhindert werden.

Darmverschluss als Risiko von Verstopfung

Ein weiterer Fall von Verstopfung, den man ernstnehmen sollte, ist der sogenannte Darmverschluss. Hier verschließt sich der Darm aus verschiedenen Gründen. Es kann sich um Vernarbungen nach einer Operation im Bauchraum handeln, aber auch Tumore führen zum Darmverschluss. Auch wenn der Darm eingeklemmt ist oder wenn sich die Darmwand verkrampft, kommt es zum Darmverschluss. Eine ebenso mögliche Ursache ist ein Leistenbruch, der nicht behandelt wurde.

Ein Darmverschluss wirkt zunächst wie eine gewöhnliche Verstopfung: Kot kann nicht mehr ausgeschieden werden und staut sich im Darm. Doch besteht der Verdacht auf einen Darmverschluss, gilt es so schnell wie möglich einen Arzt zu konsultieren. Ansonsten kann der Druck auf den Darm so hoch werden, dass sich in der Darmwand Risse bilden. Wenn der Darminhalt in den Bauchraum gelangt, kann dies sogar zum Tod führen.

Ärzte können den Darm mit einer Magensonde entleeren und beheben den Darmverschluss in Einzelfällen auch operativ. Wichtig ist, dass man sich behandeln lässt.

Chronische Verstopfung behandeln lassen – warum?

Nicht immer muss ein schwerwiegender Grund hinter einer Verstopfung liegen. Dennoch ist es ratsam, eine lang anhaltende Verstopfung zu behandeln. Denn sie kann schnell die Ursache für andere Beschwerden werden.

Leidet man unter chronischer Verstopfung, bleibt ein Teil des Kots im Dickdarm stecken. Dadurch bilden sich harte Kügelchen, die sich auch Kotsteine nennen. Diese führen nicht selten zu Rissen in der Darmwand und verursachen Schmerzen.

Auch wenn es nicht zu solchen Beschwerden kommt, ist eine Verstopfung immer etwas, was starkes Unwohlsein mit sich bringt. Schon allein, um die Lebensqualität wiederherzustellen, sollte etwas gegen die Verdauungsbeschwerden unternommen werden.

Verstopfung behandeln – aber wie?

Je nachdem, worin die Ursache für die Verstopfung liegt, ist eine andere Behandlungsmethode ratsam. Zunächst gilt es in jedem Fall, mit schonenden Methoden vorzugehen. Es gibt natürliche Abführmittel, die besonders sanft zum Darm sind. Starke, synthetische Abführmittel sollten erst dann zum Einsatz kommen, wenn andere nicht wirken. Das hat den Grund, dass häufig sehr rasch ein Gewöhnungseffekt eintrifft. Die Folge ist ein Teufelskreis, aus dem Betroffene nur schwer wieder herauskommen.

Darüber hinaus gibt es viele Hausmittel gegen Verstopfung. Geeignet sind beispielsweise Trockenpflaumen. Diese haben einen sehr hohen Ballaststoffgehalt. Dadurch quellen sie im Darm auf und regen die Darmtätigkeit an.

Darüber hinaus gelten Leinsamen und Flohsamenschalen als effektive Hausmittel gegen Verstopfung. Zusammen mit Wasser eingenommen, vergrößern sie ihr Volumen im Darm sehr stark. Dadurch wird Druck auf die Darmwand ausgeübt. Die Verdauung kommt wieder in Schwung und der Kot kann ausgeschieden werden.

Generell sollte jeder, der eine träge Verdauung hat, auf eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung achten. Auch regelmäßige Bewegung ist zu empfehlen. So kann Verdauungsbeschwerden vorgebeugt werden.