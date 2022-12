Vitalrin Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil (2023)

Ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu halten entwickelt sich für viele Menschen zur Lebensaufgabe. Immer mehr Menschen leiden an Übergewicht und schaffen es nicht aus eigener Kraft, die überschüssigen Pfunde langfristig loszuwerden. Schnelle Hilfe versprechen sie sich daher durch Diätmittel und Abnehmkapseln. Immer öfter greifen Abnehmwillige dabei zu sättigenden Präparaten wie Vitalrin Sonnenkomplex. Die mit Vitaminen angereicherten Sättigungskapseln verhindern Heißhunger und sollen so das Abnehmen erleichtern.

Was ist Vitalrin Sonnenkomplex?

Übergewicht ist und bleibt einer der größten Risikofaktoren für eine Vielzahl von Erkrankungen. Die Angst vor Diabetes und Herz-Kreislauf-Problemen regt Betroffene zum Umdenken an. Aber auch das Gefühl, sich in der eigenen Haut nicht mehr wohlzufühlen, lastet vielen Übergewichtigen auf der Seele. Leider gestaltet sich das Abnehmen mit zunehmendem Alter immer schwieriger und darum greifen viele auf Hilfsmittel zurück.

Vitalrin Sonnenkomplex ist ein Schlankheitsmittel der Evertz Pharma GmbH, das zur:

Gewichtsabnahme

Gewichtskontrolle

Supplementierung essentieller Nährstoffe

Normalisierung des Fettstoffwechsels

gesunden Verdauung

entwickelt wurde. Die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln werden als Sättigungsmittel klassifiziert, basierend auf dem natürlichen Hauptbestandteil Glucomannan. Das Kohlenhydrat mit sättigender Wirkung ist nahezu kalorienfrei und quillt im Magen auf. Dieser Wirkstoff wird angereichert mit essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Aus dieser Formulierung ergeben sich drei spezielle Wirkkomplexe, die im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung zum Gewichtsverlust und einem normalen Stoffwechsel beitragen: Der Sättigungs-Komplex, Fettstoffwechsel-Komplex und der Sommermodus-Komplex.

Vitalrin ist im Gegensatz zum Diät Shake kein Ersatz für Mahlzeiten, sondern lediglich eine Nahrungsergänzung. Die Kapseln werden täglich vor jeder Mahlzeit eingenommen. Um damit erfolgreich abzunehmen ist es wichtig, die Ernährung anzupassen.

Vitalrin Sonnenkomplex ist online im herstellereigenen Online-Shop und in zahlreichen Online-Apotheken erhältlich. Außerdem können die Kapseln in jeder Apothekenfiliale bestellt werden. Nur im Online-Shop des Herstellers gilt die 30 Tage Geld-zurück-Garantie, mit der die Vitalrin Kapseln ohne Risiko getestet werden können.

Vitalrin Testurteil: Das sagt Stiftung Warentest

Diätmittel werden nach wie vor kontrovers diskutiert. Viele schwören auf die Abnehmhelfer, doch vor einigen dieser Mittel wurde in der Vergangenheit gewarnt. Nicht alle Fatburner und Pillen zum Abnehmen sind gut verträglich und für die Langzeiteinnahme geeignet. Einige sind auch im Hinblick auf den Gewichtsverlust vollkommen wirkungslos. Das zeigen auch vergangene Testergebnisse der Stiftung Warentest.

Die Stiftung Warentest testet und bewertet als unabhängige Organisation verschiedene Produkte unterschiedlicher Kategorien wie z.B. Haushalt, Gesundheit und Mobilität. Ziel ist es, mehr Transparenz für Verbraucher im Dschungel der Produkte zu schaffen und ein Konsumbewusstsein zu schaffen. Für einen besseren Vergleich vergibt die Stiftung Warentest Gütesiegel mit einer Note.

In der Vergangenheit hat die Stiftung Warentest bereits diverse rezeptpflichtige Medikamente sowie frei verkäufliche Schlankheitsmittel einem ausführlichen Test unterzogen. Unter den frei verkäuflichen Diätmitteln standen Fett- und Kohlenhydratblocker im Fokus der Untersuchungen, aber auch der Diät Shake namhafter Hersteller sowie Präparate mit Glucomannan wurden getestet. Die Schlankheitsmittel wurden u.a. im Hinblick auf die Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe, ihre Wirkung und Nebenwirkungen untersucht.

Einen aktualisierten Testbericht mit neuen Diätmitteln gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Somit liegt bisher auch kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest zu den Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln vor. Laut einem Bericht der Stiftung Warentest können Mittel mit dem Wirkstoff Glucomannan - so wie Vitalrin - unter bestimmten Voraussetzungen zum Gewichtsverlust beitragen und zum Abnehmen motivieren.

Vitalrin im Test: Gibt es weitere offizielle Testurteile?

Vitalrin Sonnenkomplex ist in der Kategorie der Abnehmmittel ein bekanntes und damit ein vielfach getestetes Produkt. Bisher gibt zwar noch kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest, dafür gibt es unzählige Testberichte von Anwendern und anderen seriösen Testorganisationen.

Vitalrin TÜV-Zertifizierung

Im Rahmen einer Zertifizierung durch den TÜV Saarland für die Kategorie Kundenservice wurde zu den verschiedenen Produkten der Evertz Pharma GmbH eine Kundenumfrage durchgeführt. Der Kundenservice wurde mit der Note 1,6 ausgezeichnet. Die Bestnote 1,3 wurde in der Kategorie „Qualität der Produkte“ verteilt. Die Wiederkaufbereitschaft lag in der Umfrage bei 93 Prozent.

Vitalrin Warnung bei der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale hat die Aufgabe, Konsumenten zu informieren. Sie ist eine wichtige Beratungsstelle für Konsumenten und klärt z.B. auch über die Gefahren bestimmter Schlankheitsmittel und darin enthaltene, verbotene Wirkstoffe auf.

Eine Vitalrin Warnung oder Meldungen über das Unternehmen wurde weder von der Verbraucherzentrale, noch von anderen Stellen herausgegeben. Beim Hersteller handelt es sich um ein seriöses, deutsches Unternehmen, das seit mehreren Jahren OTC-Produkte online und in der Apotheke vertreibt.

Vitalrin Öko-Test

Im Zusammenhang mit Vitalrin Warnungen ist das Interesse an einem Öko-Test Urteil bei vielen Verbrauchern groß. Das Verbrauchermagazin untersucht verschiedene Produkte mit Fokus auf deren Verträglichkeit, Unbedenklichkeit und Produktionsbedingungen.

Zwar wurden bereits verschiedene Diät Shakes und Abnehmpillen getestet, Vitalrin Sonnenkomplex war bisher aber nicht Teil der Untersuchungen. Ein Öko-Test Urteil gibt es zu dem Appetitzügler daher nicht.

Glucomannan-Kapseln im Vergleich: Vitalrin als Preis-Leistungs-Sieger

Konjakwurzelpulver mit Glucomannan ist in der Abnehmindustrie schon lange bekannt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es neben Vitalrin Sonnenkomplex eine Vielzahl weiterer Glucomannan-Präparate gibt, die beim Abnehmen helfen sollen. Bei der Wahl des richtigen Mittels sollte aber nicht nur ein günstiger Preis entscheidend sein. Viel wichtiger ist die Qualität und Zusammensetzung der Wirkstoffe.



Es gibt zahlreiche gute Produkte bekannter und unbekannter Marken, was die Entscheidung erschwert. Neben offiziellen Testurteilen sind daher Produktvergleiche ein hilfreicher Anhaltspunkt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Vitalrin Sonnenkomplex wurde in verschiedenen Abnehmmittel-Vergleichen aufgenommen und geht dabei als Preis-Leistungs-Sieger hervor.



Die Sättigungskapseln überzeugen mit einer sehr guten Verfügbarkeit online und in der Apotheke. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie kann jeder die Kapseln ausgiebig testen und bei Unverträglichkeiten oder Nichtgefallen bis zu 30 Tage retournieren. In den Kapseln ist nicht nur Konjakwurzelpulver für die Sättigung enthalten, sondern auch 100 Prozent reine, essentielle Mikronährstoffe für einen normalen Fettstoffwechsel und einen gesunden Vitamin D-Haushalt. Tierische Bestandteile, Zusatzstoffe oder bedenkliche Trennmittel findet man in den Kapseln nicht.

Erfahrungsberichte und Vorher-Nachher-Effekt

Vitalrin Sonnenkomplex konnte in verschiedenen Vergleichen als Testsieger unter den Abnehmmitteln mit Glucomannan punkten. Grund dafür sind u.a. auch die vielen positiven Bewertungen und Erfahrungsberichte im Netz. Vitalrin gibt es bereits seit einigen Jahren und in dieser Zeit wurde das Diätmittel mehrfach getestet und bewertet.



Die meisten Bewertungen sind im Online-Shop, auf Google und in Versandapotheken zu finden. Dort kommen täglich aktuelle Kundenrezensionen hinzu.Der Hersteller gibt an, dass über 86 Prozent der Vitalrin Anwender zufrieden mit dem Produkt sind.

Ausführliche Erfahrungsberichte und Vorher-Nachher-Vergleiche gibt es in Blogs, bekannten Online-Zeitschriften und Zeitungen. Auch in Youtube-Videos wird ausführlich über Erfahrungen mit den Kapseln berichtet. Positiv hervorgehoben werden folgende Wirkungen:

früher eintretendes und länger anhaltendes Sättigungsgefühl

weniger Heißhungerattacken

gesündere Ernährung bzw. Diät fällt leichter

insgesamt besseres Wohlbefinden

verbesserte Verdauung

kein JoJo-Effekt

Vitalrin wird von den meisten zusätzlich zu einer Ernährungsumstellung oder Diät eingenommen. Die Kapseln helfen dabei, sich an die Umstellung zu gewöhnen und Hungergefühle zu unterdrücken. Laut der Erfahrungsberichte wird der sättigende Effekt von den meisten Anwendern sehr gut wahrgenommen. Das hilft dabei, Portionen zu reduzieren. Sie berichten, dass der Heißhunger und das Verlangen nach häufigen Snacks abnimmt.

Bereits nach den ersten 2 Wochen können viele der Anwender einen Gewichtsunterschied feststellen. Wie groß dieser ist, hängt aber auch von der Ernährungsweise und der körperlichen Aktivität ab. Auch nachdem das Wunschgewicht erreicht wurde, setzen einige Vitalrin Anwender weiterhin auf die Wirkung der Kapseln, um das Gewicht zu halten.

Für wen ist Vitalrin geeignet?

Vitalrin ist ein gut verträgliches Präparat unter der Vielzahl an Schlankheitsmitteln. Die Kapseln sind daher problemlos für jeden Erwachsenen jeden Alters geeignet. Übergewicht ist schon längst nicht mehr nur ein Problem der älteren Generation. Auch junge Erwachsene werden immer dicker. Wer das rechtzeitig erkennt und sich für die Vitalrin Kapseln entscheidet, erleichtert sich den Weg zu einem gesunden Körpergewicht.

Vitalrin Sonnenkomplex kann nicht nur während einer Diät, sondern auch darüber hinaus zur Gewichtskontrolle weiterhin regelmäßig eingenommen werden. Die Kapseln können Menschen, die zum JoJo-Effekt neigen, vor dem ständigen Auf und Ab auf der Waage bewahren. Und auch wer häufig mit Heißhungerattacken zu kämpfen hat, kann von den Sättigungskapseln profitieren.

Außerdem kann Vitalrin als vorbeugendes Schlankheitsmittel im Alter eingesetzt werden. Mit zunehmendem Alter schleichen sich die überschüssigen Kilos nahezu unbemerkt ein. Und auch Mangelerscheinungen wie z.B. ein Vitamin D-Mangel werden immer wahrscheinlicher. Mit Hilfe der Vitalrin Diätpillen kann beidem vorgebeugt werden und man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.

Aus welchen Inhaltsstoffen besteht Vitalrin Sonnenkomplex?

Bei der Zusammensetzung von Vitalrin wurde Wert auf hochwertige und gut verträgliche Inhaltsstoffe gelegt. Die Abnehmtabletten haben daher auch keine bekannten Nebenwirkungen.

Im Gegensatz zu ähnlichen Sättigungskapseln sind in Vitalrin keine gesundheitsbedenklichen Stoffe, tierischen Bestandteile und Füllstoffe enthalten. Auch die Kapselhülle ist pflanzlich. Hauptbestandteil der Kapseln ist das Konjakwurzelpulver mit dem Ballaststoff Glucomannan. Hinzu kommen außerdem:

Vitamin B6, B9 (Folsäure) und B12, Vitamin C, D, E und K

Magnesium

Eisen und Zink

Mangan und Molybdän

Ingwerextrakt

Die Inhaltsstoffe bilden die drei Wirkkomplexe, die den Gewichtsverlust auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen.

Wie wird Vitalrin korrekt eingenommen und dosiert?

Schlankheitsmittel in Kapsel- oder Tablettenform können nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie richtig dosiert werden.

Für optimale Ergebnisse mit Vitalrin müssen die Kapseln täglich zu jeder Hauptmahlzeit eingenommen werden. Idealerweise wird die Tagesdosis von 6 Kapseln auf 3 Mahlzeiten aufgeteilt. Wichtig ist es, Vitalrin Sonnenkomplex ca. 30 Minuten vor den Mahlzeiten mit 1-2 Gläsern Wasser einzunehmen. So hat der Wirkstoff ausreichend Zeit, im Magen aufzuquellen.



Vitalrin Sonnenkomplex kann ohne Bedenken langfristig eingenommen werden. Die empfohlene Tagesdosis sollte dabei aber nicht überschritten werden.

Gibt es Risiken und Nebenwirkungen?

Es gibt eine Vielzahl an Schlankheitsprodukten mit risikoreichen Wirkstoffen. Insbesondere vor exotischen Fatburnern oder vermeintlichen Wundermitteln, die online erhältlich sind, ist Vorsicht geboten.

Vitalrin Sonnenkomplex hat keine bekannten Nebenwirkungen. Das enthaltene Glucomannan ist ein bekannter und vielfach getesteter Wirkstoff, der sogar positive Auswirkungen auf die Verdauung haben kann. Da es sich um einen Ballaststoff handelt, kann dieser anfangs Blähungen und Völlegefühl verursachen.

Für Personen mit Schluckbeschwerden sind die Vitalrin Kapseln aufgrund der Erstickungsgefahr nicht empfehlenswert.

Vitalrin 30 Tage risikofrei testen

Den günstigsten Preis für eine Dose Vitalrin Sonnenkomplex mit 180 Kapseln bekommt man im Online-Shop. Hier winken Hersteller-Rabatte, mit denen die Kapseln über 40 Prozent günstiger sind. Nur beim Kauf im herstellereigenen Online-Shop gilt die 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Wer dem Appetitzügler nach der risikofreien Testphase nichts abgewinnen kann, kann die Dose zurückschicken und bekommt das Geld zurück.

Vitalrin in der Apotheke

Vitalrin Sonnenkomplex wird rezeptfrei in allen Apotheken in Deutschland und Österreich zum Preis von ca. 70 Euro verkauft. Sollte das Produkt in der Wunschfiliale nicht erhältlich sein, kann es unter der PZN 15638576 bestellt werden. Die Kapseln sind außerdem jederzeit online in verschiedenen Versandapotheken erhältlich. Dort gibt es sie bereits ab 45 Euro zu kaufen.

Vitalrin bei dm und Rossmann

In den bekannten Drogerien dm, Müller und Rossmann findet man eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln für die Gewichtskontrolle. Dazu gehören u.a. Diät-Shakes und Appetitzügler. Vitalrin Sonnenkomplex sucht man bei dm und Rossmann bisher aber vergeblich. Noch sind die Kapseln nicht in der Drogerie erhältlich.

Fazit: Vitalrin Sonnenkomplex Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat bereits verschiedene Schlankheitsmittel getestet, einen aktuellen Bericht über die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln findet man aber noch nicht. Stattdessen gibt es andere Testurteile z.B. aus Produktvergleichen oder vom TÜV Saarland, die die Sättigungskapseln positiv bewerten. Vitalrin enthält keine bedenklichen Inhaltsstoffe und hilft in Kombination mit einer Ernährungsumstellung, das Wunschgewicht zu erreichen und zu halten. Um das für sich selbst herauszufinden, kann jeder die 30-tägige Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen.