Warum Infektionen mit Nagelpilz gefährlich werden können

Es juckt, die Haut ist gerötet und der Druck unter dem Nagel steigt an – wenn sich eine Infektion mit Nagelpilz ausbreitet, dann ist dies in erster Linie lästig. Allerdings ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass die Infektion gefährlich werden kann.

Nagelpilz kann Hände und Füße befallen

In der Regel wird davon ausgegangen, dass eine Infektion der Nägel vorwiegend im Bereich der Füße auftritt. Tatsächlich ist sie hier auch besonders häufig. Den Auslöser bilden die Dermatophyten. Es handelt sich hierbei um Fadenpilze, die von Mensch zu Mensch übertragen werden. Um sich zu vermehren und auszubilden, brauchen Sie eine Umgebung, die warm und feucht ist. Daher sind sie auch weniger auf den Händen zu finden. Die Hände werden häufiger gewaschen, sind beim Wandern und Ausflüge machen an der frischen Luft oder werden sogar desinfiziert. Anders sieht es bei den Füßen aus. Sie stecken den Tag über in Schuhen und Socken. In den Zwischenräumen der Zehen sammelt sich der Schweiß. Hier fühlen sich die Fadenpilze wohl und vermehren sich. Normalerweise wird von Fußpilz gesprochen. Wenn jedoch die Nägel befallen sind, handelt es sich um Nagelpilz. Die Infektion wandert zu den Nägeln und findet hier die besten Bedingungen.

Die Optik ist das geringste Problem

Wenn ein Nagel erst einmal befallen ist, stellt das bereits ein recht großes Problem dar. So haben die Pilze hier viel Halt und können sich gut ausbreiten. Um sie vom Nagel wieder zu entfernen, braucht es Geduld und die richtigen Hilfsmittel. Die geringe Verwendung von speziellen Produkten zur Pflege und Gesundheit der Nägel zeigt, dass sich viele Menschen kaum Gedanken über die möglichen Auswirkungen von Nagelpilz machen. Oft wird der Nagel einfach nicht weiter beachtet. Gerade an den Füßen ist das häufig der Fall. Er wird dunkel, verfärbt sich immer stärker und splittert ab. Teilweise liegt das gesamte Nagelbett frei und kann sich entzünden. Sind die Pilze auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht entfernt, kann dies dafür sorgen, dass auch der nachwachsende Nagel wieder befallen wird. Das heißt, im schlimmsten Fall zieht sich dies über Monate, bis der Pilz wieder verschwunden ist.

Dabei ist vor allem auch die Gefahr von Infektionen nicht zu unterschätzen. Ein stark entzündetes Nagelbett an den Händen oder Füßen kann eine Eintrittsstelle für Bakterien darstellen. Je nach Art der Bakterien hat dies deutliche Auswirkungen auf den Körper.

Gefahr einer Wundrose nicht unterschätzen

Bakterien, die beispielsweise über die Haut so in den Körper gelangen können, sind Streptokokken. Im schlimmsten Fall bildet sich eine Wundrose aus und die Infektion beginnt damit, sich im Körper zu verbreiten. Der Befall von Organen kann sogar zu einem Organversagen führen. Bei einer Wundrose ist es meist notwendig, sich einer Behandlung im Krankenhaus zu unterziehen.

Um diese Gefahr zu verringern, sollte es zu einer direkten Behandlung bei einem Befall mit Fußpilz kommen. Hier wird es schwierig, ohne Medikamente auszukommen. Natürlich können Bäder und frische Luft an den Füßen dafür sorgen, dass die Pilze weniger gute Bedingungen haben, um sich zu vermehren. Eine Garantie dafür, dass sie wirklich absterben, ist das aber nicht.

Schon bei Infektionsbeginn handeln

Normalerweise kündigt sich eine Pilzinfektion an. Auch wenn man sie vielleicht nicht gleich bemerkt, so nehmen Druck auf die Haut und das Jucken sowie Rötungen nach und nach zu. Sobald sich diese Anzeichen zeigen, sollte auch mit einer Behandlung begonnen werden. Es gibt spezielle Mittel, die so konzipiert sind, dass sie die Pilze abtöten. Dabei handelt es sich um Antimykotika. Sie können in Form von Cremes und Salben aufgetragen werden. Bei einem bestehenden Nagelpilz werden sie sogar in flüssiger Form empfohlen, da sie so besser unter dem Nagel wirken können.

Wer generell sehr zu stark schwitzenden Händen und Füßen neigt, der sollte sich hier von einem Arzt behandeln lassen. Auch der Einsatz von speziellem Puder kann, gerade an den Füßen, eine schnelle Abhilfe schaffen. Teilweise kann eine Behandlung auch von innen heraus erfolgen. Gerade bei sehr hartnäckigen Infektionen ist es möglich, über Tabletten, die oral eingenommen werden, gegen den Fußpilz vorzugehen.

Verbreitung innerhalb der Familie wird unterschätzt

Wer unter Nagelpilz leidet, der sollte sich darüber bewusst sein, dass die Infektion auch an Familienmitglieder weitergetragen werden kann. Die auslösenden Fadenpilze verbreiten sich schnell, beispielsweise über die Nutzung derselben Handtücher. Daher ist es wichtig, dass die Kleidung und Handtücher täglich gewechselt und bei wenigstens 60 °C gewaschen werden. Nur so ist es möglich, die Pilze abzutöten und zu verhindern, dass sie weitergegeben werden.

Wer an den Füßen betroffen ist, der sollte zudem nicht barfuß laufen. Bei jeder Bewegung fallen Hautschuppen ab, an denen die Pilze haften und durch andere Familienmitglieder möglicherweise über die Haut aufgenommen werden.