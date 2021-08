Wasser filtern? - Ja oder Nein

Sind Wasserfilter eigentlich sinnvoll? Und weshalb sollte man Wasser überhaupt filtern? Fragen, wie diese werden häufig nur unzureichend beantwortet, da das Wasser hierzulande zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln auf der Welt gehört und bedenkenlos getrunken werden kann. Dieser Aussage stehen allerdings eine Reihe von Aspekten gegenüber, die welche das Filtern von Wasser aus der Leitung sinnvoll erscheinen lassen. Die wichtigsten dieser Aspekte haben wir in diesem Artikel für Sie einmal aufgeführt.

Wasser aus der Leitung - Kann es bestmöglich sauber sein?

Menschen sind bekannterweise außerordentlich gutgläubig, dennoch wird Leitungswasser in der Regel zum Spülen oder Duschen, im Garten oder zum Putzen verwendet. Etwa 97 % des Leitungswassers verbraucht eine Person hierzulande im Schnitt für derartige Tätigkeiten, was einer Menge von 122 Litern entspricht. Dagegen werden gerade einmal 4 Liter zum Kochen verwendet oder getrunken. Doch wie bei anderen Waren handelt es sich auch bei der Bereitstellung von Wasser aus der Leitung um einen Kompromiss aus ökologischen und gesundheitlichen Aspekten, technischen Grenzen und wirtschaftlichen sowie politischen Interessen. Daher fehlt es an einem Anreiz, Leitungswasser von höchster Qualität zu produzieren, weshalb sich die Einwohner lediglich mit „Genuss tauglichem“ Wasser begnügen müssen. Ob diese davon irgendwann erkranken, kann zu diesem Zeitpunkt bereits längst keiner mehr sagen.

Nichtsdestotrotz benötigt jeder Mensch zwischen zwei und vier Liter Wasser am Tag, je nach Aktivität, Jahreszeit und dessen Zustand. Wird dieser Bedarf durch Mineralwasser in Mehrwegflaschen gestillt, so bedeutet dies regelmäßiges Schleppen von Kisten und zudem ist Mineralwasser auch nicht gerade günstig.

Im Vergleich dazu ist gefiltertes Wasser deutlich günstiger, ist immer frisch und schmeckt gut. Außerdem ist Leitungswasser in jedem Haushalt verfügbar und die Kosten für ein hochwertiges und modernen Filtersystem haben sich in der Regel bereits nach einem Jahr amortisiert. Mit einem solchen Filter werden Schadstoffe aus dem Trinkwasser herausgefiltert. Darüber hinaus sollten Sie sich auch mit Tipps gegen Nitrat im Trinkwasser befassen, da es sich bei Nitrat um ein Bleisalz der Salpetersäure handelt, welches wasserlöslich ist. Denn dieses wirkt krebserregend und kann zudem die Fruchtbarkeit einschränken.

Gute Gründe zum Wasser filtern

Das Wasser aus deutschen Leitungen wird häufig als eines der meist kontrollierten Nahrungsmittel bezeichnet, was den Eindruck vermitteln, dass das Leitungswasser hierzulande von guter Qualität sei. Diese Aussage basiert allerdings lediglich darauf, dass in den etwa 6.000 Wasserwerken in Deutschland ungefähr 4,5 Milliarden Kubikmeter Trinkwasser hergestellt werden, wobei permanent die Einhaltung der Trinkwasserverordnung gewährleistet wird. Dies wird zudem auch regelmäßig, überprüft, was den Eindruck erwecken könnte, dass das Leitungswasser hierzulande besser kontrolliert werden würde als jedes andere Lebensmittel.

Vorteile der Umkehrosmose

Wer das Leitungswasser aus dem heimischen Wasserhahn filtern möchte, der ist mit einem Umkehrosmose-Filter ausgesprochen gut beraten. Zwar wird das Leitungswasser durch die Wasserwerke aufbereitet, legt anschließend jedoch einen langen Weg durch Wasserrohre und Speicherbecken zurück, bis dieses aus dem eigenen Wasserhahn herauskommt. Alte Wasserrohre enthalten häufig Blei oder Asbest und Berichte von bakteriell verunreinigtem Trinkwasser hört man immer wieder. In diesem Fall sind Anwohner nicht selten dazu gezwungen, das Leitungswasser vor dem Gebrauch abzukochen. Durch einen Wasserfilter werden nahezu sämtliche Schadstoffe, Bakterien und Viren aus dem Wasser gefiltert. Mit einem Osmose-Wasserfilter hat man die volle Kontrolle, was die Qualität des heimischen Leitungswassers betrifft.

Gefiltertes Leitungswasser ist gesund und schmeckt gut und eine hohe Trinkwasserqualität macht sich auch bei der Zubereitung von Tee oder Kaffee bemerkbar. Darüber hinaus entfällt durch die Anschaffung eines solchen Filters künftig der Transport von Mehrwegflaschen oder Wasserkisten, ganz gleich, ob mit dem Auto oder zu Fuß, was nicht nur der Umwelt, sondern auch den eigenen Kräften zugutekommt. Und bei dem Kauf von Mineralwasser belaufen sich die Kosten eines Haushalts mit 4 Personen schnell schon mal auf über 500 €, weshalb sich eine Umkehrosmoseanlage in diesem Fall schnell rechnet.