Günstig Reisen in Zeiten steigender Inflation: 5 Spartipps

Die Möglichkeit zu reisen ist eine wundervolle Erfahrung. In Zeiten, in denen die Inflation die Preise für Überseeflüge in den Bereich von 1.000 Euro treibt, sind Sparmaßnahmen für Reisende jedoch wichtiger denn je. Wenn Sie sparen möchten, ohne Abstriche machen zu müssen, sollten Sie sich frühzeitig über die Flugpreise informieren, bei den Mahlzeiten und dem Transport am Zielort kreativ werden, kostenlose Kreditkarten zum Reisen verwenden und Gruppenreisen oder Hostels in Betracht ziehen. In diesem Artikel erfahren Sie 5 Spartipps, um günstig die Welt zu sehen.

1. In Schlafsälen übernachten

Mehrbettzimmer in Hostels sind in der Regel die günstigsten bezahlten Unterkünfte, die es gibt. Wenn Couchsurfing nicht Ihr Ding ist, ist dies die nächstbeste Möglichkeit, um Geld für einen Schlafplatz zu sparen. Je größer der Schlafsaal ist, desto billiger ist er. Während Sie in einem Schlafsaal mit 4 bis 6 Betten vielleicht mehr Privatsphäre haben, ist ein Schlafsaal mit 12 bis 18 Betten preiswerter. Auf lange Sicht wird sich das auszahlen.

Wenn Sie ein Leichtschläfer sind, sollten Sie vor der Buchung die Bewertungen lesen, um sicherzugehen, dass Sie kein Party-Hostel wählen. In größeren Städten können Sie in der Regel eine Unterkunft finden, die ruhiger ist als die anderen. Es ist vielleicht nicht so gesellig oder so zentral gelegen, aber Sie können wenigstens gut schlafen.

2. City Tourist Cards besorgen

Wenn Sie vorhaben, in einer Stadt viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, sollten Sie sich eine Stadttouristenkarte besorgen. Damit haben Sie ermäßigten und/oder kostenlosen Zugang zu den wichtigsten Attraktionen und Museen sowie zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dieser Karte können Sie viel Geld sparen, wenn Sie Attraktionen besuchen, die von weniger Menschen besucht werden. Wenden Sie sich einfach an das örtliche Tourismusbüro, um herauszufinden, welche Karten verfügbar sind. Dort kann man Ihnen alle Fragen beantworten und dafür sorgen, dass Sie so viel Geld wie möglich sparen. Nicht in jeder Stadt gibt es diese Karten, aber in den meisten großen Reisezielen, und Sie können eine Menge Geld sparen, wenn Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen möchten.

3. Kostenlose Stadtrundgänge machen

Möchten Sie die Stadt kennenlernen, sich orientieren und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sehen? Nehmen Sie an einer kostenlosen Stadtführung teil. Diese finden Sie in den meisten größeren Städten - fragen Sie einfach das örtliche Touristenbüro, das Personal Ihres Hotels bzw. Hostels oder googeln Sie „free walking tour (city name)“.

So erhalten Sie eine grundlegende Einführung in die Stadt und haben gleichzeitig Zugang zu einem lokalen Guide, dem Sie Fragen stellen können. Gerade in den ersten Tagen, wenn Sie in eine neue Stadt kommen, kann das sehr hilfreich sein. Am Ende der Tour sollten Sie dem Guide an angemessenes Trinkgeld geben.

4. Kostenlos übernachten

Es gibt viele Dienste, die Reisende mit Einheimischen verbinden, die bereit sind, sie kostenlos bei sich wohnen zu lassen. Wenn Sie diese Websites nutzen, müssen Sie nichts für eine Unterkunft bezahlen. Manchmal bekommen Sie ein Zimmer, manchmal eine Couch, manchmal eine Luftmatratze, aber es ist immer kostenlos.

Im Idealfall revanchieren Sie sich für die Freundlichkeit Ihres Gastgebers, indem Sie ihm eine Mahlzeit kochen, ein Souvenir von zu Hause mitbringen oder ihn auf einen Drink einladen. Aber das ist immer noch viel billiger als eine Unterkunft zu bezahlen!

Es gibt auch lokale Couchsurfing-Gruppen, die Ihnen helfen können, Freunde in Ihrer neuen Stadt zu finden. Sie können die App sogar nutzen, um einfach nur Leute kennenzulernen, ohne bei ihnen wohnen zu müssen. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Locals in Kontakt zu treten - ob Sie nun eine kostenlose Unterkunft suchen oder nicht.

Außerdem gibt es aufgrund des Aufschwungs der Sharing Economy in den letzten Jahren inzwischen Websites, auf denen Sie nicht nur bei Einheimischen wohnen, sondern auch Fahrten, Mahlzeiten, Zugtickets, Ausrüstung und vieles mehr teilen können! Diese Websites sparen Ihnen nicht nur eine Menge Geld, sondern bringen Sie auch weg von den Touristenpfaden und hinein in das lokale Leben. Eine Win-Win-Situation! Couchsurfing war dafür lang Zeit die bekannteste Website und völlig kostenlos. Mittlerweile müssen Nutzer aus vielen westlichen Länder einen monatlichen Beitrag von 2,39 Euro oder ein Jahresbeitrag von 14,29 Euro für die Nutzung bezahlen, wofür das Unternehmen teils kritisiert wird.

Hier ist eine Liste von Websites, die Sie für kostenlose Unterkünfte nutzen können:

Couchsurfing

Servas

BeWelcome

Warmshowers

5. Gebühren für Geldautomaten beachten

Auf Reisen ist es in alle Regel billiger, vor Ort Geld abzuheben, als es vorab umzutauschen. Vor einer Auslandsreise sollten Sie sich über die günstigsten Kreditkarten zum Reisen informieren. Reiseuhu.de bietet dafür umfassende Informationen. Doch selbst wenn Sie eine der kostenlosen Kreditkarten für Ihre Reise verwenden, können die Geldautomaten vor Ort teils viel Geld für das Abheben verlangen. Um Gebühren zu vermeiden, macht es oft Sinn größere Beträge abzuheben, denn je mehr Sie abheben, desto seltener müssen Sie Gebühren zahlen. Wenn Sie viel Bargeld bei sich haben, sollten Sie es in verschiedenen Taschen aufbewahren und einen Teil in einem verschlossenen, sicheren Raum in Ihrer Unterkunft aufbewahren.