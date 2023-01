Haartransplantation in der Türkei für lebenslange Haarpracht

Eine Haartransplantation in der Türkei entspricht in Bezug auf Hygiene und medizinischer Qualität dem höchsten internationalen medizinischen Standard. Die Kliniken für Haartransplantationen werden auch von prominenten Personen aufgesucht, um auf dem roten Teppich wieder mit einer vollen Haarpracht glänzen zu können. Bekannt sind die Kliniken in der Türkei aber nicht nur für den hohen Qualitätsstandard, sondern auch für die günstigen Preise, die die Kosten für eine Haartransplantation für jeden erschwinglich machen.

Die Smile Hair Clinic in Istanbul, führend bei der Haartransplantation in Istanbul seit 2018.

Wer unter einem erblich bedingten Haarausfall leidet, stößt bei der Suche nach eine Lösung für sein Problem schnell auf die Smile Hair Clinic in Istanbul. Gegründet 2018 von den Haarchirurgen Dr. M. Erdogan und Dr. G. Bilgin ist die Klinik führend bei der Haarverpflanzung in der Türkei. Dank der jahrelangen Erfahrung und der Anwendung modernster Methoden kann die Smile Hair Clinic ausgezeichnete Erfolge für sich verbuchen.

Welche Dienstleistungen werden von der Smile Hair Clinic angeboten?

Die oberste Priorität der Smile Hair Clinic besteht darin, den Patienten durch die Anwendung innovativer Methoden wieder ein ästhetisches Aussehen zurückzugeben. Der Komfort des Patienten wird dabei ebenso beachtet wie die Anwendung moderner Methoden, um eine hohe Anwuchsrate der transplantierten Haare zu gewährleisten und kahle Stellen auf Dauer zu beseitigen.

Die Beratung ist der erste Schritt zu einem besseren Aussehen.

Bereits bei der kostenlosen Beratung legt das Personal der Smile Hair Clinic besonderen Wert auf die größtmögliche Schonung der noch vorhandenen Haare. Damit nur die wirklich benötigten Grafts aus der Spenderzone am Hinterkopf entnommen werden, erfolgt die Berechnung der Anzahl der Haarfollikel, die transplantiert werden sollen, mit einem modernen Computerprogramm. Der Spenderbereich wird von den Haarchirurgen ebenso genau untersucht wie der Empfängerbereich, um für den Patienten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das True Hairline Design Verfahren hilft dabei, eine natürliche Haaransatzlinie zu kreieren und so ein natürliches Erscheinungsbild nach der Haartransplantation zu ermöglichen.

Foto: smilehairclinic.com/de

Saphir und DHI Haartransplantation: die neuesten Methoden

Damit die maximale Anzahl der Grafts verpflanzt werden kann, bedient sich die Smile Hair Clinic innovativster Methoden. Die Saphir- und DHI-Technik sind dafür bekannt, die Haarwurzeln bei der Entnahme und dem Einsetzen maximal zu schonen. Dementsprechend hoch ist die Anzahl der Haarwurzeln, die anwachsen und in den folgenden Jahren neue Haare produzieren.

Bei der Saphir Technik verwenden die Haarchirurgen spezielle Skalpelle mit Saphir-Klingen. Die scharfen Klingen ermöglichen das exakte Setzen kleiner Kanäle, die später die Haarfollikel aufnehmen sollen. Durch die verstellbaren Klingen können die Kanäle genau nach der natürlichen Wuchsrichtung der Haare ausgerichtet werden. Starke Verletzungen der Kopfhaut werden bei der Saphir-Methode vermieden. Blutungen treten kaum auf. Die Schwellungen klingen schnell wieder ab. Die nach der Heilung zurückbleibenden Mikronarben sind kaum wahrnehmbar.

Die DHI Methode ermöglicht eine noch schnellere Verpflanzung der Haarwurzeln, die nach der Entnahme sofort durch Druck in die Kopfhaut eingesetzt werden. Stichkanäle müssen nicht mehr angelegt werden. Da die Haarwurzeln nur sehr kurz von der Kopfhaut getrennt sind, wachsen sie schnell wieder an und beginnen nach einer Ruhepause mit der Produktion neuer Haare.

Eine Entscheidung für die Smile Hair Clinic infolge höherer Qualität und geringerer Preise.

Das Bedürfnis nach vollem Haar besteht bei fast allen Personen, die von Haarausfall betroffen sind. Um diesen eine kostengünstige Lösung für ihr Problem anzubieten, hat die Smile Hair Clinic Pakete zusammengestellt, in denen alle notwendigen Leistungen enthalten sind.

Foto: smilehairclinic.com/de

Der Transfer vom Flughafen zur Klinik und in das Hotel wird im Rahmen der Pakete ebenso organisiert wie die Beratung durch die Ärzte, der Klinikaufenthalt für den Eingriff, die Nachbehandlung und alle benötigten Medikamente und Pflegemittel.

Der Patient profitiert nicht nur von den geringeren Kosten für die Haartransplantation in der Türkei. Er erhält eine Kostengarantie und muss keine Nachbehandlungskosten fürchten, wie in Kliniken in Europa.

Berichte zufriedener Patienten und Foto-Dokumentationen über die Haartransplantation und den Heilungsverlauf sind ein weiterer Grund, sich für die Smile Hair Clinic zu entscheiden. Die qualitativ hochwertigen Haartransplantationen in der Smile Hair Clinic in der Türkei führen immer zu einem maximal ästhetischen Ergebnis mit kräftigem, gesundem Haar, obwohl wesentlich geringere Kosten bezahlt werden müssen als in europäischen Kliniken