Apps für das Modern Working: Haltian Empathic Building & Co.

In den letzten Jahren hat Covid-19 zu großen Veränderungen in der Arbeitswelt geführt. Neben der Arbeit im Home-Office kam auch das sogenannte Desk Sharing hinzu. Doch was ist dieses Bürokonzept überhaupt und lässt sich Desk Sharing in der Praxis am besten umsetzen?

Von Aschendorff Medien