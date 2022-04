Berufsbild Assistenzarzt – Ausbildung und Karrieremöglichkeiten

Wer Assistenzarzt werden will, hat zunächst ein Medizinstudium zu absolvieren. Praktikum, Vorklinik, Physikum (1. Staatsexamen) und 2. Staatsexamen (Approbation), hippokratischer Eid: Laut Approbationsordnung ist die Dauer des Medizinstudiums mit diesen wichtigsten Etappen auf mindestens 12 Semester festgelegt. Es handelt sich somit um einen der längsten Studiengänge in Deutschland.

Mit dem erfolgreich abgeschlossenen Staatsexamen erlangen Mediziner mit der Approbation die offizielle Befähigung, in diesem Beruf arbeiten zu dürfen. Der Job als Assistenzarzt ist der Einstieg in die Arzt Karriere. Mit der Facharztausbildung besteht die Möglichkeit, sich zu spezialisieren.

Ausbildung zum Assistenzarzt im Kurzüberblick

Was ist ein Assistenzarzt? Die Antwort auf diese Frage zeigt, welche Ausbildung bzw. Voraussetzungen erforderlich sind. Es handelt sich um Absolventen des Medizinstudiums, die nun mit der Approbation befähigt sind, einer ärztlichen Tätigkeit nachzugehen. In der Regel folgt nun in der Praxis die Facharztausbildung, um sich auf einen bestimmten Medizinbereich spezialisieren zu können.

Nach dem Studium ist vor der Facharztausbildung

Den Zusatz 'Doktor' dürfen Ärzte nur tragen, wenn sie erfolgreich eine medizinische Doktorarbeit vorgelegt haben. Auch das kann eine Option im Rahmen der Facharztausbildung in Bezug auf spätere Karrierewege sein. Mit Blick auf die weiter unten geschildeten Karriereoptionen ist die Tätigkeit als Assistenzarzt als Einstieg und zugleich Spezialisierung in diesem herausfordernden Berufsfeld zu verstehen. Direkt nach dem Medizinstudium besteht noch nicht die Chance, sofort die Verantwortung über eine ganze Station zu übernehmen oder sich als Facharzt niederzulassen.

Wo arbeiten Assistenzärzte nach dem Medizinstudium?

Die meisten Assistenzarzt Stellenangebote sind in Kliniken und Krankenhäusern zu finden. Hierbei kann es sich um Universitätskliniken, private Einrichtungen, kommunale oder konfessionelle Krankenhäuser oder auch so genannte medizinische Versorgungszentren handeln. Assistenzärzte haben darüber hinaus die Möglichkeit, in einer Facharztpraxis zu arbeiten.



Wie sieht der Arbeitsbereich eines Assistenzarztes aus?

In der Regel ist ein Assistenzarzt für alle medizinischen Routinearbeiten und die Betreuung von Patienten zuständig. Wie es in der Berufsbezeichnung bereits sprachlich angelegt ist, assistiert ein solcher junger Arzt erfahrenen Kollegen wie Fachärzten und Oberärzten. Im Rahmen der Facharztausbildung wird ein Assistenzarzt mehr und mehr Verantwortung übernehmen und irgendwann auch Operationen selbstständig durchführen.

In der täglichen Arbeitsroutine tritt ein Assistenzarzt als Stationsarzt auf. Er arbeitet eng mit Krankenschwestern zusammen und nimmt Patienten auf, führt Untersuchungen durch, nimmt Blut ab, stellt Behandlungspläne inkl. Medikamentierung auf und er führt die notwendige Dokumentation durch. In dieser Funktion ist der erste Ansprechpartner für Patienten. Bei der täglichen Visite steht der Austausch mit Patienten und auch Fachkollegen im Mittelpunkt. In dieser frühen Phase der Arzttätigkeit ist es normal, dass ein Assistenzarzt einem anderen Facharzt oder auch Oberarzt unterstellt ist. Die leitende Funktion gehört ausdrücklich noch nicht zu den Kompetenzen von Assistenzärzten.



Wie viel verdient ein Assistenzarzt?

Der Verdienst als Assistenzarzt hängt in erster Linie vom Arbeitgeber bzw. dem zugrunde liegenden Tarifvertrag ab. Ein Blick auf aktuelle Daten zeigt, dass ein Assistenzarzt mit einem Einstiegsgehalt zwischen ca. 4.600 und 5.300 Euro brutto im Monat rechnen kann. Das Gehalt als Assistenzarzt wird von Jahr zu Jahr mit zunehmenden Berufserfahrungen steigen. Experten gehen davon aus, dass es im Rahmen der Facharztausbildung im Mittel um etwa 30 % steigen wird. Mit der Tätigkeit als Facharzt und dann als Oberarzt eröffnen sich neue tarifliche Gehaltsdimensionen.



Welche Karrieremöglichkeiten hat ein Assistenzarzt?

Üblicherweise absolviert ein Assistenzarzt nach dem Medizinstudium die Facharztausbildung, die insgesamt bis zu 72 Monate abhängig vom konkreten Fachgebiet dauern wird. In dieser Zeit handelt es sich um einen Arzt in Weiterbildung auf dem Weg zum Facharzt. In dieser Zeit haben angehende Fachärzte die Möglichkeit, sich auf ein bestimmtes Gebiet in der Medizin zu spezialisieren (z. B. Chirurgie, Onkologie, Kardiologie etc.). Abgesehen von der persönlichen Motivationslage können auch Karrierechancen bei der Spezialisierung eine wichtige Rolle spielen. Nicht selten spielen berufspraktische Erfahrungen während des Studiums eine entscheidende Rolle bei der Spezialisierung auf ein medizinisches Fachgebiet.

Wie viele Stunden arbeitet ein Assistenzarzt?

Mit Blick auf die zu erwartenden Arbeitsbedingungen und die anzustrebende Work-Life-Balance stellen sich nicht wenige angehende Assistenzärzte diese Frage. Im Schnitt gesehen arbeiten Assistenzärzte 50 Stunden pro Woche, was einem überdurchschnittlichem Pensum entspricht.

Doppelschichten sind keine Seltenheit, sie werden durch freie Tage für Erholung ausgeglichen. Auch die Einsatz- bzw. Rufbereitschaft gehört zum Berufsbild Assistenzarzt. Insofern ist eine exakte Planbarkeit der Arbeitszeiten in diesem Beruf nicht immer möglich. Belastbarkeit ist somit eine wichtige Grundvoraussetzung, um dieser herausfordernden Tätigkeit nachgehen zu können.

Mit eigener Praxis niederlassen oder den Karriereweg im Klinikbetrieb fortsetzen

Nach dieser Facharztausbildung besteht die Chance, als Facharzt weiterhin in einer Klinik zu arbeiten und nun deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Fachärzte haben aber auch die Möglichkeit, sich mit einer eigenen Praxis niederzulassen und sich so selbstständig zu machen. Andernfalls bietet der Karriereweg in Kliniken mit dem Oberarzt und dem leitenden Oberarzt bzw. Chefarzt weitere Schritte, die nach erfolgreicher Facharztausbildung in greifbarer Nähe sind. Im Laufe der Jahre werden sich Fachärzte ein gewisses Renommee erarbeiten und sich so für neue Aufgabenbereiche empfehlen können. Dabei kann es sich beispielsweise um das Beherrschen einer seltenen Operationstechnik handeln.

Karriereperspektiven für Assistenzärzte jenseits des Klinik-/Praxisbetriebs

Assistenzärzte können sich grundsätzlich auch für den Weg entscheiden, in die Forschung oder Wirtschaft zu gehen. Auch dort können sie sich gezielt weiterbilden und ihr Profil spezialisieren. Gerade in der Forschung (z. B. bei der Entwicklung neuer Medikamente oder zukunftsweisender Therapieformen) liegt für viele Absolventen der Medizin ein besonderer Reiz.