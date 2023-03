Bildung für Erwachsene – welche Möglichkeiten gibt es?

Was bedeutet der Begriff „Erwachsenenbildung“?

Der Begriff definiert die Wiederaufnahme des Lernens, welches in der Regel nach der Schule, nach der Ausbildung oder nach dem Studium abgeschlossen wurde. Die Idee für Bildung und Weiterbildung von Erwachsenen ist nicht neu. Diese führt bis ins 18. Jahrhundert zurück. Im 19. Jahrhundert wurden dazu in Deutschland die ersten Arbeitervereine gegründet, welche sich als Vorläufer der Bildung für Erwachsene etabliert haben. Es folgten Lesezirkel und später Vereine für die Volksbildung. Zu dieser Zeit haben primär Arbeiter die Möglichkeit der Weiterbildung genutzt, um sich höhere Bildungsziele zu setzen und diese auch zu erreichen.

Bildung für Erwachsene im Laufe der Zeit

Die Arbeiterbildung als Bewegung, entwickelte sich in Deutschland rasant, sodass bald die ersten Volkshochschulen entstanden. Die erste von ihnen wurde bereits im Jahr 1844 gegründet und basierte auf einem Vorbild aus Dänemark. Im 20. Jahrhundert lernten immer mehr Menschen Lesen und Schreiben, sodass auch die Erwachsenenbildung weiter an Bedeutung gewann. Insbesondere, als auch die Frauen immer häufiger ambitioniert waren, sich in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft zu etablieren.

Bildung für Erwachsene in der heutigen Zeit

Das lebenslange Lernen hat sich durchgesetzt und zahlreiche Menschen nutzen das Konzept, um ihren Horizont aus den unterschiedlichsten Gründen zu erweitern. Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland hat bereits einer Weiterbildung im beruflichen Interesse beigewohnt. Dabei sind die Weiterbildungsmaßnahmen weit verbreitet. Zu den beliebten Klassikern gehören:

Fernunterricht in entsprechenden Akademien

Berufsgestützte Lernmaßnahmen

Lernen am Computer

Gefördert werden diese Weiterbildungen in Form von verschiedenen Programmen, welche die einzelnen Bundesländer anbieten, mit Bildungsgutscheinen, welche von der Bundesagentur für Arbeit ausgehändigt werden und mit steuerlichen Erleichterungen.

Mit einem Fernstudium zum beruflichen Erfolg

Die beliebtesten Weiterbildungsangebote lassen sich den einzelnen Fernakademien zuschrieben. Allen voran, die ILS und die Studiengemeinschaft Darmstadt. Die bekanntesten Akademien für Fernlehrgänge lassen sich der Klett-Gruppe zuordnen. In der Regel halten diese Schulen ein Angebot bereit, welche sich aus 200 verschiedenen Kursen zusammensetzt, aus denen Interessierte wählen können. Bis zum Fachwirt ist alles möglich. Aber auch der Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss, das Abitur und die Fachoberschulreife können dort nachgeholt werden. Alle Abschlüsse, welche in den Fernakademien gemacht werden, sind staatlich anerkannt. Mit internen Zertifikaten lassen sich weitere Fernkurse abschließen, welche bei den Industrie- und Handelskammern zu weiteren Qualifizierung berechtigen. Um den Kursteilnehmern ein komfortables Lernen zu ermöglichen, wird das virtuelle E-Learning angeboten, welches auch am häufigsten in Anspruch genommen wird.

5 gute Gründe für die Weiterbildung als Erwachsener

Viele Interessierte fragen sich, ob der Lehrgang überhaupt zur eigenen Person passt, da die sich kaum etwas unter der Bildung für Erwachsene vorstellen können. Diesbezüglich müssen sich Interessierte keine Sorgen machen, da passend zur beruflichen Weiterbildung ein exakter Lernpfad erstellt wird, welche ganz individuell auf den Kursteilnehmer zugeschnitten wurde. Dieses Kursangebot wird gemeinsam mit dem Fachberater erstellt. Dies ermöglicht das Schritthalten hinsichtlich der kontinuierlich fortschreitenden Entwicklung. Es besteht aber auch die Möglichkeit, bereits angeeignetes Fachwissen aufzustocken oder einen Abschluss nachzuholen.

Die finanzielle Unsicherheit ist ein weiterer Grund, weshalb Interessierte Abstand nehmen und sich nicht trauen, einen neuen beruflichen Schritt zu wagen. Dabei stehen verschiedene Fördermöglichkeiten zur Verfügung, welche in Anspruch genommen werden können. So kann der Bildungsgutschein von der Bundesagentur für Arbeit nicht nur Arbeitssuchenden, sondern auch Arbeitnehmern ausgehändigt werden, womit sich der Lehrgang zu 100 Prozent fördern lässt.

Damit das Lernen so modern und flexibel wie möglich praktiziert werden kann, steht den Kursteilnehmern das sogenannte Telelearning zur Verfügung. Auf diese Weise lässt sich der Unterricht optimal in den Alltag integrieren. Damit können Erwachsene in der Weiterbildung ortsunabhängig am Online-Unterricht teilnehmen, welche von einem Dozenten geleitet wird. Und zwar live und in Echtzeit. Dies erweist sich insbesondere für Eltern als großer Vorteil, die ihre Kinder selbst betreuen.

Das vielseitige Schulungsangebot, ein flexibles Lernzeit-Modell und Fördermöglichkeiten sind drei gute Gründe, sich als Erwachsener weiterzubilden. Der wichtigste Grund definiert sich jedoch darüber, dass jeder die Möglichkeit hat, sich neue berufliche Perspektiven zu schaffen und schon bald die erste Sprossen der persönlichen Karriereleiter zu erklimmen.

Neben der beruflichen Veränderung ist aber auch die persönliche Entwicklung nicht zu vernachlässigen. Allein die Entscheidung, noch einmal die „Schulbank zu drücken“, wirkt sich positiv auf das eigenen Selbstvertrauen aus. Die ersten Erfolge, welche sich mit der Entscheidung einstellen und die neuen Aussichten im Hinblick auf die Arbeitswelt, nehmen auch einen positiven Einfluss auf das Privatleben.

Weiterbildungsmaßnahmen vom Arbeitgeber

Geht es darum neue Mitarbeiter zu rekrutieren, ist das Gehalt allein kein überzeugendes Argument, um gutes Personal zu bekommen. Stattdessen rücken Mitarbeiter Benefits in den Vordergrund, welche zum Beispiel eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, flexible Arbeitszeiten, Essensgutscheine, Jahreskarten für öffentliche Verkehrsmittel oder ein Notebook inkludieren. Viele Arbeitgeber versuchen zusätzlich mit Weiterbildungsangeboten zu überzeugen. Damit wird dem potenziellen neuen Mitarbeiter schon beim Bewerbungsgespräch die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass dieser verschiedene Möglichkeiten bekommt, sich über das Unternehmen kostenlos weiterzubilden. Und diese Möglichkeiten werden immer häufiger in Anspruch genommen.

Warum die Bildung für Erwachsene immer wichtiger wird

In der heutigen Zeit sind viele Menschen geplagt von beruflichen Zukunftsängsten. Entweder sind sie bereits arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit betroffen. Hinzu kommt der immer stärker werdende Wunsch, sich ganz einfach weiterentwickeln zu wollen. Zu diesen Sorgen gehören meist immer Unsicherheiten. Zum Beispiel, was die finanzielle Situation betrifft. Diese Befürchtungen sorgen dafür, dass Menschen stagnieren und können sie auf Dauer sogar krankmachen. Dabei ist es erstaunlich einfach, etwas dagegen zu unternehmen und den richtigen Schritt in die Zukunft zu setzen.

„Lernen verändern, Leben gestalten“ - Dabei handelt es sich um einen Leitspruch, welcher eine ideale Motivationshilfe sein dürfte, wenn es darum geht sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Die Bildung für Erwachsene sieht einen lebenslangen Lernprozess vor, denn die persönliche Weiterentwicklung ist nie abgeschlossen. Und diese war noch nie so einfach, wie in der heutigen Zeit. Die Konzepte zielen nicht auf das Scheitern der Kursteilnehmer ab, sondern werden so zugeschnitten, dass sie nicht nur zur Person, sondern auch zu deren Lebensstil passt.