Das Qualifizierungschancengesetz - Chance für Arbeitnehmer und -geber

Neu ist das Qualifizierungschancengesetz nicht. Doch gerade in der Pandemie ist es verstärkt in den Fokus von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gerückt. Viele nutzten die coronabedingte Kurzarbeit für Bildungsangebote oder interessierten sich für Weiterbildungsangebote, um in krisensichere Jobs wechseln zu können.

Was regelt das Gesetz?

Die Themen des Gesetzes sind der Fachkräftemangel in Deutschland und wie dem entgegengewirkt werden kann. Das Qualifizierungschancengesetz greift hierbei alle möglichen Ausgangssituationen auf und definiert konkret, welcher Personenkreis besonders gefördert werden soll und wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Genuss staatlicher Förderungen kommen können.

Förderungen sind hierbei sowohl für Privatpersonen vorgesehen, die sich weiterbilden wollen, wie auch für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter durch Qualifizierungen fit machen wollen, für die stetig steigenden Anforderungen an den Arbeitsplätzen.

Die Chancengleichheit soll durch dieses Gesetz verbessert werden. Zielgruppen, die es besonders schwer haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, gelten lt. Qualifizierungschancengesetz als besonders zu fördern.

Zugangsvoraussetzungen sind detailliert aufgelistet und Interessenten können im Vorfeld klären, welche Förderung für sie in Frage kommt.

Schulabschlüsse, Benachteiligte und Ungelernte

Wer einen Schulabschluss nachholen möchte oder mittels Abendschule einen höheren Schulabschluss anstrebt, kann ebenso gefördert werden, wie Menschen mit Schwerbehinderungen, Migranten oder Ungelernte, die aufgrund fehlender Qualifikationen im Geringverdienerbereich arbeiten.

Ziel dieser Förderungen soll es sein, jeden Arbeitnehmer nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu qualifizieren. Hier kommen die Instrumente Bildungsgutschein, AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein), Arbeitgeberförderung bei Kurzarbeit oder Bildungskredite in Frage.

Qualifizierte Fachkräfte

Arbeitnehmer mit Berufsabschlüssen können gefördert werden, wenn sie zum Beispiel Seminare besuchen, die zur Ausbildung vom Nachwuchs befähigen, Meisterlehrgänge oder Aufstiegsstudiengänge absolvieren wollen. Hierfür gibt es das Aufstiegs-Bafög und das Aufstiegs-Stipendium.

Arbeitsuchende

Arbeitsuchende können einerseits ohnehin durch verschiedene Bildungsangebote gefördert werden, in die die Arbeitsagentur vermittelt. Wer sich gezielt qualifizieren möchte, kann dies inzwischen auch via Fernstudium tun, Umschulungen besuchen oder Fachpraxis in geförderten Praktika erwerben.

Auszubildende und Umschüler

Für Auszubildende und Umschüler gibt es Angebote, die helfen sollen, das Bildungsziel zu erreichen. Hierunter fallen Ausbildungs- und Umschulungsbegleitende Hilfen (AbH und UbH). Sie beinhalten eine Art Nachhilfe, die kostenfrei in Anspruch genommen werden kann, um den theoretischen Teil besser verstehen und behalten und die Prüfungen erfolgreich meistern zu können.

Fachkräftemangel – so sieht es wirklich aus

Fachkräfte fehlen in vielen Branchen. Die Bundesregierung propagiert daher in ihrer Qualifizierungsoffensive die Förderung Weiterbildungswilliger durch die Arbeitsagentur oder andere Fördertöpfe. Dabei richten sich die Programme an Ungelernte ebenso wie an gut Qualifizierte, die durch eine Aufstiegsfortbildung oder ein Aufstiegsstudium zur Nachwuchsfachkraft ausgebildet werden und den Fachkräftemangel eindämmen sollen.

Bildungsangebote, die sich an Engpassberufen orientieren, sollen verstärkt gefördert werden. Interessenten, die den Erzieher, die Pflegefachkraft oder einen Handwerksabschluss anstreben, haben sehr gute Chancen, ihren Antrag auf einen Bildungsgutschein bewilligt zu bekommen.

Ein Problem des Fachkräftemangels ist die aufwendige und oft schwierig zu erlangende Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse. Ingenieure aus den ehemaligen Sowjetländern haben fast keine Chance, auch nur einen Facharbeiter anerkannt zu bekommen, dabei gilt der Ingenieur eigentlich als akademischer Titel. Paradox ist angesichts des Pflegenotstandes der Umgang mit ausländischen Pflegeabschlüssen. Im globalen Vergleich schneidet die deutsche Pflegeausbildung nur mittelmäßig ab. Viele europäische Länder lassen ihre Pflegekräfte ein Studium absolvieren, trotzdem müssen sie die Anerkennung in Deutschland hart erkämpfen und Prüfungen ablegen, bevor sie als Fachkräfte arbeiten dürfen.

Wege zum Berufsabschluss

Um einen anerkannten Berufsabschluss zu erlangen, gibt es viele Wege. Der bekannteste ist die Ausbildung. Entgegen aller Vermutungen, richtet sich die Ausbildung nicht nur an Absolventen der allgemeinbildenden Schulen, sondern durchaus auch an Erwachsene, die einen Zweitberuf erlernen möchten. Da Ausbildungsplätze leichter zu bekommen sind, als Umschulungen, nutzen viele Menschen diesen Weg.

Die Umschulung ist von den Inhalten her, wie eine Ausbildung aufgebaut, die Dauer ist nur von vorn herein etwas kürzer angelegt.

Die Externenprüfung ist eine Möglichkeit für Autodidakten, die einige Jahre Berufserfahrung gesammelt haben. Sie nehmen ohne Ausbildung oder Umschulung an den Prüfungen teil und erlangen mit Bestehen, den Abschluss. Es gibt hierfür Vorbereitungsseminare, die förderfähig sind.

Unentschlossene sollten sich über die Engpassberufe informieren, denn die garantieren später auch einen Job zu bekommen.

An die Förderung kommen – so geht es

Für Arbeitgeber wurden die Kurzarbeiterregeln mit der Pandemie angepasst und die hier geltenden Übergangsregeln wurden bereits mehrmals verlängert. Mitarbeiter die in Kurzarbeit sind, können berufliche Weiterbildungsangebote nutzen, ohne dass dem Arbeitgeber Kosten entstehen. Diesen Zugang zur Förderung beruflicher Bildung gibt es schon lange. Mit der Herabsenkung der Kurzarbeiterregelungen können nun aber noch mehr Menschen in den Genuss dieser Förderungen kommen.

Für Arbeitgeber, die unsicher sind, wie das funktioniert lohnt sich ein Kontakt zum Arbeitgeberservice der zuständigen Arbeitsagentur. Hier gibt es nicht nur Beratung, sondern es gibt auch Unterstützung bei den bürokratischen Arbeiten.

Arbeitnehmer sollten sich zuerst mit dem Arbeitgeber austauschen, ob eine Förderung der Weiterbildung über ihn möglich ist. Ist dies nicht der Fall, besteht die Möglichkeit selbst Aufstiegs-Bafög oder Stipendium zu beantragen.

Auch Arbeitnehmer können übrigens von der Arbeitsagentur gefördert werden, wenn fehlende Kenntnisse zu einer Kündigung führen könnten. Gleiches gilt bei vorliegenden gesundheitlichen Problemen, die einer Ausübung des Berufs langfristig entgegenstehen.

Antragstellung

Die Anträge können formlos bei der Arbeitsagentur gestellt werden. Dies gilt für Arbeitnehmer, wie auch für Arbeitgeber. Ggf. werden Antragsformulare dann zugestellt, die auszufüllen sind.

Für die Antragstellung sollten konkrete Bildungsziele benannt werden. Idealerweise sind die Bildungsangebote bereits herausgesucht und beigefügt. Bildungsanbieter sind sehr serviceorientiert und unterstützen Interessenten ebenfalls bei der Beantragung von Fördermitteln.

Sind für die Bildungsangebote Nachweise zu erbringen (z.B. Vorliegen von bestimmten Qualifikationen oder Praxiserfahrung), sollte dies dem Antrag beigefügt werden, um die Entscheidungsfrist zu verkürzen.

Wichtig: Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die Förderung von beruflicher Weiterbildung. Allerdings ist das Qualifizierungschancengesetz darauf ausgelegt, möglichst viele Menschen zu fördern und dadurch den Fachkräftemangel einzudämmen.

Fazit: Digitalisierung, Globalisierung und Pandemie verändern den Arbeitsmarkt. Um mithalten zu können, braucht es Kenntnisse, die in Weiterbildungen erworben werden können. Förderfähige Angebote sind in den Seminardatenbanken mit Begriffen wie AZAV zertifiziert, Bildungsgutschein oder ähnliches deklariert. Neben dem Fachkräftemangel, der durch die Qualifizierungsoffensive eingedämmt werden soll, ist es ein weiteres Ziel, Arbeitnehmer so zu qualifizieren, dass sie in gut bezahlten Berufen ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern können und die Zahl der sogenannten Aufstocker zu reduzieren (Menschen die trotz Arbeit, Sozialleistungen beziehen müssen).