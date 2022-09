Firma gründen: Wie baut man ein Unternehmen auf?

Jedes Jahr entstehen allein in Deutschland weit mehr als eine halbe Million neue Unternehmen. Die Gründer sind immer motiviert und feilen an einem erfolgreichen Geschäftskonzept. Doch die Gründung einer Firma geht nicht nur mit einer gewinnbringenden Idee einher. Sie erfordert auch ein großes Maß an Verantwortung.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Unternehmen und einer Firma?

Bevor sich Gründer entscheiden, ihre Geschäftsidee umzusetzen, ist zunächst über die Unternehmensform nachzudenken. Ist für die eigene Gründung ein Unternehmen oder eine Firma interessant? Und welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen den beiden Bezeichnungen?

Im juristischen Rahmen ist mit einer Firma lediglich der Name sowie die Bezeichnung des Geschäfts gemeint. Ein Unternehmen bezeichnet eher die wirtschaftliche sowie finanzielle Einheit der Rechtsform (GmbH, eG, AG etc.). Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, muss sich demnach mit dem Firmennamen und der Unternehmensform auseinandersetzen.

Wie lässt sich eine erfolgreiche Firmengründung umsetzen?

Bevor eine Firma und somit ein Unternehmen gegründet werden kann, müssen viele verschiedene Fragen erläutert und Entscheidungen getroffen werden. Das ist nötig, um für die Selbstständigkeit eine grundlegende Basis zu schaffen. Ein Unternehmen sollte nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern immer gut durchdacht werden. Daher ist es nötig, dass sich Gründer reichlich Zeit nehmen und jeden Punkt der Planung durchleuchten.

Denn neben der Geschäftsgrundlage sind auch Finanzen und Businesspläne anzulegen. Außerdem muss die richtige Rechtsform wie auch ein geeigneter, einzigartiger Namen gewählt werden. Dieser sollte Kunden nicht verwirren, sondern einen gelungenen Hinweis auf die Leistung oder Produktauswahl liefern.

Um eine Geschäftsidee erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es also einer ausgeklügelten Planung. Wichtig ist dabei, dass der oder die Gründer persönliche Voraussetzungen mitbringen. Wo liegt die Affinität, das USP oder das besondere Merkmal des Produkts? Vor allen in den ersten Monaten der Gründungen ist viel Einsatz erforderlich, um das Unternehmen voranzutreiben. Nicht nur kreative Ideen sind gefragt, sondern aktives Handeln. Zudem sollten Personen vorhanden sein, die mit speziellen Fähigkeiten oder Kenntnissen aufwarten, die für das Unternehmen essenziell sind. Somit gilt es

Eigeninitiative

Führungspotenzial

Verkaufstalent

Kompetenzen

Unternehmenskenntnisse

bei der Gründung mitzubringen, um eine gute Basis zu schaffen.

Wie lässt sich ein Unternehmen am besten finanzieren?

Leider geht auch heutzutage nichts mehr ohne Geld. Bei der Gründung eines Unternehmens sind daher die Kosten bestmöglich zu kalkulieren. Die richtige Finanzierung ist überaus wichtig, um nicht schon bei der Gründung mit Kostenfragen überrannt zu werden. Passende Kreditangebote, Fördermöglichkeiten, Gründerstipendien, Crowdfunding und vieles mehr können die junge Firma unterstützen und auf die Beine helfen.

Wer jedoch am Anfang noch nicht genau weiß, welche Kosten entstehen können und wie hoch das nötige Kapital ausfallen sollte, erstellt einen Finanz- und Businessplan. Mit dieser Übersicht lassen sich auch Kreditgeber überzeugen, in das neue Unternehmen zu investieren. Dabei gilt es neben dem Startkapital eventuelles Fremdkapital und alle anfallenden Ausgaben zu bedenken.

Tipp: Wer eine GmbH gründen möchte und somit eine Kapitalgesellschaft ins Leben rufen will, muss bereits bei der Firmengründung über das nötige Stammkapital verfügen. Dieses sollte demnach bereits auf dem eingerichteten Firmenkonto bestehen.

Wie suche ich die passende Rechtsform aus?

Steht der Namen und ist über das nötige Kapital nachgedacht, gilt es die passende Rechtsform zu wählen. Diese hat bei der Firmengründung vor allem spezielle rechtliche sowie finanzielle Hintergründe zu wahren. Die Wahl der Rechtsform ist z.B. davon abhängig zu machen, ob der Gründer allein ein Unternehmen stemmen oder mit weiteren Gründern kooperieren möchte. Weiterhin sind zusätzliche und entscheidende Fragen abzuklären:

Wer soll für das Unternehmen haften?

Wie viel Startkapital steht zur Verfügung?

Wer ist für das Unternehmen involviert?

Die Rechtsform hat einen Einfluss auf das Unternehmen selbst. Nicht zuletzt Banken oder weitere Geschäftspartner können sich aufgrund der Rechtsform ein Bild vom Unternehmen und dessen Kreditwürdigkeit verschaffen. Daher ist die Wahl der Rechtsform nicht zu übereilen, sondern verschiedene Vor- und Nachteile abzuwägen.

Was sagt der Name über das Unternehmen aus?

Last but not least ist die Bezeichnung der Firma zu überdenken. Wähle einen geeigneten Namen, der für das Unternehmen steht. Er sollte nicht zu lang sein, die Zielgruppe ansprechen und vor allem verraten, worum es geht.

Dabei ist zu kontrollieren, ob die eigene Wahl nicht Rechte Dritter verletzt. Überprüfe daher vorab, ob der Wunschname nicht schon vergeben oder sogar rechtlich geschützt ist. Eine Absicherung in alle Richtungen ist wichtig, um nicht nach Gründung des Unternehmens mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. In diesem Rahmen lohnt daher eine Beratung mit einem Markenkundigen. Dieser kann überprüfen, ob der Firmenname zulässig und noch verfügbar ist.

Was ist zu tun, um die Firma ideal abzusichern?

Als Gründer trägt man viel Verantwortung und geht so manches Risiko ein. Daher sollten Firmen und Startups nichts unversucht lassen und alle Bereiche ideal absichern. Das kann das Unternehmen selbst betreffen, sowie den Gründer und etwaige Angestellte. Von Krankenversicherungen, Betriebshaftpflichtversicherungen bis hin zum Rechtsschutz sollte an alles gedacht werden.

Wer noch keine Vorstellung hat, welche Maßnahmen nötig sind und wie Verträge, Schriftstücke oder Datenschutzerklärungen auszusehen haben, wirft einen Blick auf JuraRat. Dort finden sich zahlreiche Vorlagen für Gründer an, die bei der Erstellung von Briefen, Verträgen und Vollmachten Unterstützung benötigen.

Welche Schritte dürfen bei der Unternehmensgründung nicht vergessen werden?

Steht der Plan, ist das Kapital vorhanden, ein Name gefunden und Räumlichkeiten gemietet, gilt es auch in rechtlicher Hinsicht keine Kompromisse einzugehen. Firmengründer müssen dazu Genehmigungen oder Zulassungen bei diversen Behörden einholen. Das ist nötig, um zu zertifizieren, dass spezielle Kenntnisse bestehen oder Erlaubnisse vorhanden sind.

Wer Waren oder Dienstleistungen verkaufen möchte, muss unter Umständen auch ein Gewerbe anmelden. Manchmal ist auch ein Patent nötig. Dazu sind verschiedene Gespräche mit dem Gewerbeamt oder Patentamt maßgeblich, um herauszufinden, ob ein Gewerbeschein und verschiedene weitere Anmeldungen erforderlich sind.

Zusätzlich ist das Finanzamt und die Berufsgenossenschaft oder Handwerkskammer in Kenntnis zu setzen. Diese übersenden dem Gründer im Anschluss verschiedene Unterlagen, um die steuerlichen sowie persönlichen Verhältnisse zu hinterfragen. Sind diese Dinge erledigt, können sich Gewerbetreibende oder Freiberuflicher bei Bedarf bei der IHK und somit ins Handelsregister eintragen lassen. Für Personen- oder Kapitalgesellschaften ist diese Eintragung jedoch verpflichtend.

Sind all diese Schritte vollzogen, kann es an die Mitarbeitereinstellung gehen. Diese sind im Rahmen des Gewerbes jedoch sozialversicherungspflichtig zu behandeln. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter bei Krankenkassen und Rentenversicherungen angemeldet werden müssen.

Somit ist klar: Ein Unternehmen zu gründen ist nicht immer einfach. Es gibt viel zu bedenken, ehe es an den Start gehen kann. Doch mit ausreichend Kapital, einer zündenden Idee und wertvollen Mitarbeitern lässt sich ein grundlegendes Fundament für ein erfolgreiches Unternehmen schaffen. Denke anschließend über Werbung, Kundenakquise, Kooperationen mit Partnern und die eigene Reputation nach, um das Unternehmen weiter voranzutreiben und eine gelungene Erfolgsgeschichte zu schreiben.