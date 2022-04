Flex-Office und Desksharing – flexible Arbeitsplätze der Zukunft

Sonderveröffentlichung

Begonnen hat alles im amerikanischen Silicon Valley. Dort teilten sich Mitarbeiter die Bürotische. So konnte ökonomisch sinnvoll und mitarbeiterfreundlich wertvoller Platz gespart werden. Heute ist das Desksharing, so der Name des Konzepts, im Flex-Office auch in deutschen Unternehmen angekommen. Und die Menschen nehmen das Angebot neuer Arbeitskonzepte gerne an. Zumal das Flex-Office in Sachen Pandemiebekämpfung auch in Westfalen neue Möglichkeiten eröffnet.

von Aschendorff Medien