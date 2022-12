Gründen in aktuellen Zeiten: Schreckt die aktuelle Wirtschaftslage junge Gründer ab?

Zugegeben, es gab bereits deutlich bessere Zeiten, um in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Die Unsicherheiten in Bezug auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung lassen viele zumindest zweimal überlegen, ob sie ihre Existenzgründung tatsächlich auf den Weg bringen und dafür mitunter einen festen Job aufgeben.

Der Krieg in der Ukraine birgt viele Risiken und Unwägbarkeiten, aber auch die nicht kalkulierbare Energieversorgung in Kombination mit einer seit vielen Jahrzehnten nicht gesehenen Inflationsrate schreckt Gründer ab. Schon viele Unternehmen, die seit Jahren am Markt etabliert sind, tun sich schwer, ihre Position zu halten und auch mit Preisgarantien ist es schwierig. Wie sollen da erst junge Unternehmen ihren Platz in der Wirtschaftslandschaft finden? Die Entwicklung der letzten Monate zeigt jedoch ein geteiltes Bild.

Leichter Anstieg, jedoch mit Vorbehalt

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass es zumindest keinen eklatanten Einbruch der Gründungszahlen in Deutschland gibt. Im Bereich der kleineren Unternehmen, die zwischen Januar und August 2022 gegründet wurden, konnte sogar ein leichter Anstieg von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden. Ein Blick auf das Vorkrisenniveau zeigt jedoch, dass dies nur ein Teilerfolg ist. Denn die Zahl der Gründungen bei Kleinunternehmen liegt noch immer 17,5 % unter dem Wert vor der Pandemie. Das leichte Wachstum von 2021 auf 2022 könnte somit auch vor allem dadurch bedingt sein, dass viele Gründer im letzten Jahr noch zugewartet haben und ihre Unternehmensgründung auf 2022 verschoben haben.

Im Bereich der größeren Unternehmen sieht die Lage deutlich weniger erfreulich aus. Im Vergleich zum Vorjahr kam es hier0 zu einem Minus von 6,6 % bei den Neugründungen. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau handelt es sich immerhin noch um 5 % weniger Neugründungen. Diese Entwicklung scheint sich auch mit den Vorbehalten von Investoren zu decken, die momentan deutlich vorsichtiger unterwegs sind.

Finanzielle Ausstattung von Start-ups auf hohem Niveau

Auch, wenn die Zahl der Gründungen bescheiden ausfällt, während sich diese in anderen Ländern deutlich dynamischer zeigt, scheint Deutschland für viele Investoren als sicherer Hafen zu gelten. Denn deutschen Start-ups wird nach wie vor Vertrauen geschenkt, sodass für diese auch 2022 bereits viele Milliarden an Investorenkapital zur Verfügung standen. Gerade in der Krise verschieben sich schließlich auch häufig die Prioritäten und Gewichtungen bei Investoren, sodass sich für Jungunternehmer, die Kapitalgeber suchen, sogar große Chancen ergeben können.

Erleichterungen bei Gründungen auf dem Weg

Abzuwarten bleibt, wie sich die geplanten Erleichterungen bei der Unternehmensgründung auf die Entwicklung auswirken werden. Denn ab August 2023 soll beispielsweise die Online-Gründung von Unternehmen erleichtert werden. Grundlage dafür ist die EU-Digitalisierungsrichtlinie. Dank eines gesicherten Verfahrens soll die Meldung des Unternehmens via elektronischem Weg deutlich sicherer und einfacher werden. Darüber hinaus wird auch die Bekanntmachung der offenlegungspflichtigen Informationen für Unternehmen deutlich einfacher. Ob sich der Wegfall dieser Barriere jedoch tatsächlich auf die Anzahl der Gründungen auswirken wird, bleibt abzuwarten, da es schließlich nur einen kleinen Schritt auf dem Weg zur Existenzgründung bedeutet.

Gründungsentwicklung branchenabhängig

Bereits die Betrachtung der Gründungen größerer und kleinerer Unternehmen zeigt recht deutlich, dass die Entwicklung sehr heterogen ausfällt. Die Unterschiede bei der Gründungsdynamik zeigen sich nicht nur unterschiedlich nach Unternehmensgröße, sondern selbstverständlich auch nach Branchen und Sektoren. Energieintensive Unternehmen wie Produktions- und Fertigungsbetriebe, aber auch Veredelungsunternehmen haben es in der aktuellen Situation selbstverständlich deutlich schwieriger, die Entscheidung über die Gründung zu treffen als reine Dienstleister, die mitunter nur einen Laptop und keine große räumliche Ausstattung benötigen. Selbstverständlich profitieren einige Nischen auch von der speziellen Situation. So können Unternehmen, die sich z.B. auf Energieoptimierung spezialisiert haben, optimale Rahmenbedingungen für ihre Unternehmensgründung vorfinden. Gleichzeitig sorgen auch geflüchtete Ukrainer, die ihre Unternehmen und Know-how, aber auch ihr Kapital aus der Konfliktregion bringen möchten, für eine weitere Dynamik bei Gründungen in Deutschland.