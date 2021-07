Ifo-Schätzung: Weniger Heimarbeit im Juni

Zurück zur Normalität? In den vergangenen Monaten arbeitete ein großer Teil der Beschäftigten in Deutschland zuhause. Ob sich daran nun etwas geändert hat, zeigt eine Schätzung des Ifo-Instituts.

Eine steigende Zahl von Beschäftigten in Deutschlandarbeitet wieder im Büro und nicht mehr in der eigenen Wohnung. ImJuni ist der Anteil der Beschäftigten, die zumindest zeitweise imHomeoffice tätig sind, von 31 auf 28,4 Prozent gefallen. Das schätztdas Münchner Ifo-Institut.

Im Dienstleistungsbereich ist der Anteil der Heimarbeiter nach wievor sehr groß, ging aber von 41,5 auf 38,5 Prozent zurück. In derIT-Branche ist die Homeoffice-Quote mit 76 Prozent am höchsten, dieRückkehr an den Büroschreibtisch nach wie vor die Ausnahme. MehrArbeit vor Ort und weniger Homeoffice gab es auch im Groß- undEinzelhandel, am Bau sowie in der Industrie.

Im Juni waren die Arbeitgeber noch verpflichtet, ihre Beschäftigtendaheim arbeiten zu lassen, wenn diese das wollten. Im Juli gilt diesePflicht nicht mehr.