Kosten und mögliche Finanzierung bei einer Selbstständigkeit

Selbständigkeit verbinden viele Angestellte zuerst mit Risiko und einem hohen Maß an Verantwortung. Die Idee von der Selbständigkeit hat nicht nur diese eine Seite. Wer davon träumt, denkt an die Chance, endlich Ideen zu verwirklichen und Fähigkeiten in die Waagschale zu legen. Manchmal erfüllt die Selbständigkeit einfach sehr individuelle berufliche Träume.

Gerade in der Gründungsphase sind Selbständige schnell mit einer sehr harten Realität konfrontiert. Die Kosten für ein Start-Up können extrem hoch sein – und wollen schon bezahlt sein, bevor überhaupt auch nur 1 Euro verdient ist. Damit der berufliche Traum nicht direkt zum Albtraum wird, muss sich jeder Gründer bewusst sein, was eine Selbständigkeit kostet. Und sollte immer ausloten, wo es Finanzierungen gibt. Es geht nicht einfach darum, Kapitalgeber zu finden. Jeder Finanzierung muss individuell auch passen.

Warum ist ein Überblick über die Finanzen wichtig?

Wer gründet, braucht erstmal Geld. Zumindest ist es in vielen Branchen erforderlich, sich um einen gewissen finanziellen Rahmen Gedanken zu machen. Laut KfW Gründungsmonitor haben 2021 nur noch 39 Prozent der Gründer allein auf eigene Mittel zurückgegriffen. Gegenüber 2020 ein deutlicher Einbruch. Der Anteil lag hier noch bei 55 Prozent. Externe Finanzierungsmittel müssen in einem gewissen Umfang Lücken füllen.

Genau dafür braucht jeder Existenzgründer auch einen Überblick zu seinen finanziellen Möglichkeiten und dem eigentlichen Bedarf. Nur aus dieser Gegenüberstellung lässt sich ableiten, welche Finanzierungslücke sich durch die Gründung ergibt.

Eine Beschäftigung mit den Ausgaben, Einnahmen und wie diese am Ende auch steuerrechtlich behandelt werden, ist der erste Schritt auf dem Weg Richtung unternehmerischem Handeln. Selbständige müssen zum Beispiel lernen, dass es einen Unterschied zwischen Bruttoertrag und Nettoertrag gibt. Was gehört an diesem Punkt auf den Prüfstand?

Mögliche Kostenfaktoren in der Gründungsphase:

· Beratungshonorare

· Gebühren für Behörden, Lizenzen usw.

· Anschaffungskosten

· Lohn und Lohnnebenkosten

· Aufwendungen für Wareneinkauf

Die Auflistung hat keinen abschließenden Charakter. Je nach Branche und Geschäftsidee brauchen Gründer auch ein Kassen- und Warenwirtschaftssystem. Hier greifen Hard- und Software ineinander. Lizenzen für diese Systeme kosten von der ersten Minute an Geld.

Privat und Gewerbe nicht miteinander verwechseln

Bei der Aufstellung möglicher Kosten für die Gründung darf ein Fehler nicht passieren – sich auf die Erfahrungswerte als Verbraucher zu verlassen. Unternehmer müssen anders denken und werden auch anders zur Kasse gebeten. Kostet eine Softwarelizenz für die Einkommenssteuer 49,99 Euro, kann sie für einen Gewerbekunden vier- oder fünffach so teuer sein.

Gleiches gilt für Lizenzen von Multimedia-Tools. Verlangen die Entwickler von privaten Anwendern für die Jahreslizenz 99,99 Euro, kostet der Unternehmensaccount 399,99 Euro. Jeder zusätzliche Zugang für Mitarbeiter wird auch noch extra berechnet. Sich auf die Erfahrungen als Angestellter zu verlassen, führt hier sehr schnell zu einer falschen Berechnungsgrundlage.

Eine Gründung besteht aus mehreren Phasen

Für die Gründung alle Kosten im Vorfeld aufzustellen kann durchaus aufwendig werden. Als Teil der Vorbereitung lohnt sich das Ganze in jedem Fall. Auch, um den eigentlichen Ablauf der Existenzgründung und Selbständigkeit schon greifbar zu machen. Das Start-Up ploppt nicht einfach auf und wird automatisch zu einem Erfolg.

Gründen heißt, mehrere Phasen als Selbständiger bzw. Existenzgründer zu durchlaufen. In der Vorgründungsphase geht es um:

· Ausarbeitung des Businessplans

· Beratungen durch Gründer-Coaches

· Aufbau eines Gründerteams (optional)

· Weiterbildung in BWL, Marketing usw.

Bereits diese Vorbereitung kostet Geld. Gerade Weiterbildungen lassen sich mitunter fördern. Aufgeteilt in die einzelnen Phasen, entsteht mit der Kostenkalkulation ein recht genaues Bild vom finanziellen Aufwand der Gründung.

Ausgaben für die Entwicklung der Idee

Eine Geschäftsidee haben kostet nichts. Diese Idee in ein fertiges Konzept gießen, dass bei Banken auf offene Ohren stößt dagegen schon. Hier geht es um:

· das Produkt

· einen Businessplan

· Know-how rund um die Gründung.

Im Dienstleistungssektor kann eine Gründung auch ohne langwierige Produktentwicklung funktionieren, die Kosten lassen sich im Rahmen halten.

Für Produkte rund um Haushalt, Auto, Hobby oder Sport sieht es schon ganz anders aus. Geschäftsideen entstehen hier aus Alltagssituationen. Vom Prototyp bis zum Produkt, das in Kleinserien gefertigt werden kann, ist der Weg nicht nur steinig. Einige tausend bis zehntausend Euro kann der Prozess kosten.

Gerade die Weiterentwicklung, das Feintuning in der Fertigung und die Suche nach Lieferanten verschlingen Zeit und Geld. Jeder Gründer muss an dieser Stelle nicht nur den Überblick behalten. Die Suche nach Finanzierungsquellen ist an diesem Punkt besonders schwierig. Banken reichen Darlehen an Gründer in der Regel nur aus, wenn hinter der Geschäftsidee wirklich ein ausgereiftes Konzept steht.

Laufende Kosten: Von Personal bis Pacht

Nimmt die Existenzgründung Gestalt an, geht es finanziell um sehr viele Fragen. Selbständige stehen vor einem Berg Ausgaben, etwa für:

· Mitarbeiter

· Waren

· Rohstoffe

· Werkzeuge und Maschinen

· Büroeinrichtung

· Software-Lizenzen

· Miet- und Pachtzahlungen

· Lagerkosten usw.

Die Liste lässt sich noch ein ganzes Stück fortsetzen, hat also keinen abschließenden Charakter. Wie stark der Einfluss einzelner Kostenbereiche am Ende sein wird, hängt von Branche und Größe des Start-Ups ab.

Gründer, deren Geschäftsidee die Herstellung eines Produkts ist, können an diesem Punkt sehr unterschiedliche Wege einschlagen. Einerseits besteht immer die Chance, den Prozess der Herstellung auszulagern. Das ist durchaus üblich, um Kosten zu sparen. Aber: Hier braucht es die richtigen Kontakte und einen entsprechend hohen Absatz. In der Gründungsphase ist dies daher nur bedingt realisierbar.

Wird im eigenen Betrieb produziert, braucht es die nötigen Maschinen, was mit hohen Anschaffungskosten verbunden ist. Pacht und Mietzahlungen kommen hier noch dazu. Kleiner Tipp: Gründer müssen sich die Frage stellen, ob Werkzeuge, Maschinen oder Hardware wirklich als Teil des Anlagevermögens gekauft werden muss. Spezialisierte Anbieter bieten inzwischen für einige Bereiche auch Leasing und Mietmodelle an.

Rohstoffe erhöhen die Kosten zusätzlich. Im Dienstleistungssektor sind Werkzeuge, Personalkosten und der Fuhrpark ein Thema. Hier ist das Leasing vorrangig nachgefragt. Achtung: Beim Thema Betriebsfahrzeuge darf natürlich nicht vergessen werden, dass die Benzin- und Dieselpreise durchaus deutlichen Schwankungen unterliegen.

Kosten für Versicherungen

Existenzgründer legen den Fokus stark auf das Start-Up. Versicherungen dürfen trotzdem nicht einfach vom Radar verschwinden. Es gibt in einigen Bereichen sogar die Pflicht, sich auch gegen das betriebliche Risiko abzusichern. Hier wären Bewachungsgewerbe, Prüfingenieure oder Betreiber von Schießstätten zu nennen. Diese müssen eine Betriebshaftpflicht-Versicherung abschließen.

Generell empfehlenswert sind Vermögenshaftpflichttarife dort, wo es ein deutlich höheres Risiko gibt, etwa für:

· Steuerberater

· Anwälte oder

· Notare.

Und Industriebetriebe müssen sich natürlich fragen, inwiefern sich gegen Schäden aus einer Produkthaftung Versicherungen abschließen lassen. An diesem Punkt geht es einfach immer um die Frage, finanziellen Schaden vom Start-Up abzuwenden. Wie hoch der wirtschaftliche Aufwand wird, ist pauschal nicht abzuschätzen. Es geht immer um den Einzelfall.

Achtung: Auch, wer eine IT-Agentur oder einen Onlinehandel aufziehen will, darf als Gründer Risiken nicht einfach ausblenden. Vermutete Verstöße im:

· Markenrecht

· Urheberrecht

· Wettbewerbsrecht

haben immer das Potenzial, finanziell eine erhebliche Drohkulisse aufzubauen. Zusätzlich ist natürlich überall, wo Mitarbeiter unterwegs sind oder Laufkundschaft in den Geschäftsräumen steht das Risiko eines Unfalls gegeben. Finanziell lässt sich mit Versicherungen vorsorgen.

An die eigene Person als Gründer denken

Oft blenden sich Gründer und Selbständige erst einmal aus, wenn es um Vorsorge und Absicherung geht. Dabei dreht es sich gerade hier um Herz und Hirn des Start-Ups. Wer kein Risiko eingehen will, muss einfach an bestimmte Versicherungen für:

· das Risiko einer Krankheit

· Berufsunfähigkeit

· Altersvorsorge

denken. Diese drei Punkte sind besonders wichtig. Krankheiten wie ein Schnupfen sind auch mal schnell zu Hause auskuriert. Es kann aber auch schlimmer kommen. Und genau dafür braucht es eine Krankenversicherung. Selbständige dürfen sich – bis auf wenige Ausnahme im Bereich freier Berufe – einfach über die PKV absichern.

Hier sollte es nicht so billig wie möglich sein, sondern das versicherte Leistungsspektrum immer zu den individuellen Rahmenbedingungen und Ansprüchen passen. In einigen Situationen kann auch ein Verbleib in der gesetzlichen Krankenversicherung sinnvoll sein – etwa bei bestimmten Vorerkrankungen oder um von der beitragsfreien Familienversicherung zu profitieren.

Berufsunfähigkeit ist ein zweites Standbein. Hier sichern sich Gründer eine Rente für den Fall, dass im Chefposten nichts mehr geht. Das Unternehmen lässt sich damit nicht retten – aber zumindest der eigene soziale Abstieg bei Berufsunfähigkeit verhindern. Entscheidend für die Höhe des Beitrags sind Alter, Gesundheitszustand sowie die beruflichen Risiken. Da Versicherer an dieser Stelle sehr genau hinschauen, ist ein Abschluss nicht immer oder mit sehr hohen Aufschlägen möglich. Dann kann auch über folgende Versicherungen nachgedacht werden:

· Dread Disease Versicherungen

· Grundfähigkeiten-Versicherung

· Erwerbsunfähigkeits-Versicherung

Schon für den Ruhestand vorsorgen

Was das Thema Altersabsicherung angeht, sind Gründer sicher zweigleisig sehr gut unterwegs. Mit einer Basisabsicherung, wie der Rürup-Rente, wird die grundlegende Absicherung generiert. Zusätzlich kann – sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind –mit der Riester-Rente eine staatliche Förderung vereinnahmt werden. Allerdings funktioniert dieser Schritt nur indirekt.

Achtung: Staatlich geförderte Altersvorsorge hat Vorteile wie eine sehr hohe Kapitalsicherheit. Allerdings sind die Produkte – und hier besonders die Rürup-Rente – gegen den Zugriff vor der Ansparphase gesperrt.

Der zweite Weg, auf dem Selbständige für den Aufbau der Altersvorsorge unterwegs sind, ist der klassische Vermögensaufbau über:

· Immobilien

· Sachwerte anderer Art

· Aktien

· Fonds/ETFs

· Sparpläne.

Besonders letztgenannte Variante dürfte in den Anfängen der Gründung interessant sein. Sparpläne auf Aktien oder ETFs lassen sich schon mit kleinen Summen anlegen und bieten einen bequemen Weg für den Einstieg an der Börse. Ein ETF bilden immer Indizes auf dem Börsenparkett nach und hat hierdurch zwei Vorteile. Einerseits die im Vergleich doch niedrige Kostenquote. Auf der anderen Seite stecken in den Fonds verschiedene Wertpapiere, was automatisch zu einer spürbaren Streuung des Risikos führt.

Die Bedeutung von Steuern

Ein leidiges Thema für Angestellte und Gründer ist die Steuer. Hier geht es bei Beschäftigten nur um die Frage nach der Einkommenssteuer. Zum Glück muss die Steuererklärung nur in Ausnahmefällen verbindlich ausgefertigt werden – kann sich am Ende aber schnell lohnen. Viele Angestellte erhalten schließlich eine Erstattung.

Selbständige sind verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben. Damit nicht genug, braucht es:

· eine Gewinnermittlung

· die Gewerbesteuererklärung

· eine Umsatzsteuererklärung.

Je nach gewählter Rechtsform der Gründung müssen zusätzliche Erklärungen abgegeben werden – ganz zu schweigen vom Thema doppelte Buchführung nach dem Handelsrecht.

Wer als Einzelunternehmen startet, kann sich anfangs mit einer simplen EÜR (Einnahme-Überschuss Rechnung) begnügen. Das Thema Steuern ist noch an einem anderen Punkt wichtig. Unternehmer dürfen vereinnahmte Umsatzsteuern mit gezahlten Vorsteuerbeträgen verrechnen. Im Zuge dessen muss monatlich oder quartalsweise eine Voranmeldung beim Finanzamt eingereicht werden. Die erklärten Steuerbeträge sind an das Finanzamt zu überweisen – was jeder Unternehmer in seiner Kalkulation zu berücksichtigen hat.

Achtung: Arbeitet ein Steuerberater bei der Ausfertigung mit, ist die Abgabefrist beträchtlich. Das Ganze hat allerdings auch den Nachteil, dass aktuelle Einnahmen und die gezahlten Steuern nicht in einem realen Verhältnis zueinanderstehen. Jeder Gründer und Selbständige sollte gerade in Geschäftsjahren mit nach oben skalierenden Erträgen daran denken, dass höhere Steuerlasten aufgrund dieser Tatsache nach hinten geschoben werden.

Die Bedeutung von Rücklagen

Wenn das Unternehmen die ersten 10.000 Euro erwirtschaftet, freut sich jeder Gründer. Nach Abzug aller Kosten also schnell ein üppiges Gehalt auszahlen – leider der falsche Weg. Selbständigkeit heißt, Rücklagen aufzubauen. Diese sind einerseits als Investitionsrückstellung zu sehen, sorgen auf der anderen Seite aber auch für ein Polster in schlechten Phasen.

Erfolgreiche Momente können sich – und davon kann jeder Unternehmer ein Lied singen – mit Durststrecken abwechseln. Gerade saisonal lässt sich in vielen Branchen eine Wellenbewegung beobachten. Generell sollte jeder Gründer aus den Erträgen des Start-Ups eine gewisse Summe zurückstellen.

Im Beratungsgespräch mit dem Steuerberater lässt sich ausloten, inwiefern dieser Schritt vielleicht sogar steuermindernd ausgestaltet werden kann – etwa als Rückstellung. Wie hoch das Polster sein muss, ist schwer pauschal zu erfassen. Als Faustregel gilt der drei- bis sechsfache monatliche Bedarf als angemessen. In der Berechnung darf es aber nicht ausschließlich um den privaten Bedarf gehen. Selbständige sollten auch an das Start-Up denken und parallel etwas zurücklegen.

Dieser Puffer hilft zum Beispiel dabei, eine überraschend hohe Nachzahlung des Finanzamts aufzufangen. Rücklagen können außerdem als Investitionspool dienen. Es wird regelmäßig nötig, Werkzeuge oder IT-Hardware zu ersetzen. Und genau für diesen Zweck ist die Rücklage da.

Möglichkeiten zur Finanzierung

Die Liste der Ausgaben als Unternehmer ist lang. Gerade in der Gründungphase fühlen sich Selbständige manchmal vielleicht sogar etwas überfordert. Finanziell kann das Ganze schon ein riesiger Kraftakt werden. Umso wichtiger ist das Wissen, wo Kapital für den Gründungs- und Wachstumsprozess eingeworben werden kann. Grundsätzlich sind hier folgende Ansätze denkbar:

· Eigenkapital

· Förderungen

· Kredite/Fremdfinanzierungen

· Businesspartner

· Risikokapitalgeber.

Eigene Mittel sind sicher die sauberste Lösung. Gründer sind damit keinem Gläubiger verpflichtet und stehen auch nicht unter dem Druck, ein Darlehen tilgen zu müssen.

Kapital von Verwandten: Hilfreich, aber durchaus riskant

Bei 100.000 Euro Kapitalbedarf wird der eigene Sparstrumpf aber schnell die Segel streichen. Ab bestimmten Beträgen geht es nicht ohne fremde Hilfe. Hier kann durchaus auch das private Umfeld mit einem Darlehen unter Verwandten einspringen. Achtung: Im Streit um geliehenes Geld sind auch Familien schon zerbrochen. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch hier alle Modalitäten vertraglich festzuhalten.

Staatliche Förderungen nutzen: Die Auswahl an Programmen ist groß

Deutschland hat ein Interesse daran, wirtschaftlich auf starken Beinen zu stehen. Zur Wirtschaftsförderung gehört daher auch finanzielle Unterstützung. Gründer können auf Bundes- und Landesebene verschiedene Fördertöpfe anstechen. Hier zahlt sich eine Beratung aus. Fremdfinanzierungen über Bankkredite sind eine ebenfalls übliche Form – gerade im Klein- und Mittelstand. Ohne Businessplan und ein tragfähiges Konzept werden Banken allerdings schnell abwinken.

Businesspartner: Sinnvoll, aber sehr schwer zu finden

Was auch funktioniert: Sich mit mehreren Gründern zusammenzutun und so vielleicht mehr Kapital in einen Topf werfen. Hier ist nicht nur das Szenario gleichberechtigter Geschäftspartner zu überlegen. Es kann auch funktionieren, Businesspartner zu stillen Gesellschaftern zu machen, die Geld beisteuern, aber in das operative Geschäft nicht eingebunden sind.

Risikokapitalgeber: Alles vorher genau prüfen

Bleiben zuletzt noch Risikokapitalgeber. Venture Capital ist vor allem aus dem boomenden Tech-Sektor ein Begriff. Hier investieren solventer Einzelpersonen oder Kapitalgesellschaften in aufstrebende Start-Ups. Das Ziel: Die Firma wächst, ist mehr Wert – und die Beteiligung kann mit Gewinn weiterverkauft werden.

Fazit: Selbstständigkeit erfordert viel Planung

Endlich die Geschäftsidee verwirklichen, der eigene Chef werden und Gewinne in die eigene Tasche stecken – klingt doch im ersten Moment extrem einfach. In der Praxis sind Gründer überrascht, mit welche Baustellen sie konfrontiert werden. Gerade der finanzielle Aspekt bleibt lange im Dunkeln, obwohl die Idee im Kopf zunehmend Gestalt annimmt.

Dabei muss es auch in dieser Phase schon um die Frage gehen, wie die Gründung eigentlich finanziell gestemmt werden kann. Es dürfte nicht oft der Fall sein, dass wirklich alles von A bis Z aus den eigenen Ersparnissen auf die Beine gestellt wird. Zu wissen, wo welche Kosten und Aufwendungen die Gründung belasten, ist eine Seite der Medaille. Was zählt ist das Wissen, wie dieser Bedarf mit Förderungen, Krediten oder Venture Capital gedeckt werden kann.