Kurzarbeit: Was muss man wissen

Sonderveröffentlichung

Das Corona-Virus hat nicht nur Deutschland arbeitstechnisch in vielerlei Hinsicht vor einige Herausforderungen gestellt. Arbeitgeber und Mitarbeiter in aller Welt mussten sich anpassen, um das Unternehmen zu bewahren, Arbeitsplätze zu schützen und das Einkommen weiterhin zu garantieren. Doch Corona hat vor allem eines gefordert: Abstand. Das war nicht in allen Arbeitsbereichen möglich und dort, wo es ging, musste einiges geregelt werden. Um Mitarbeiter zu schützen und Arbeitsausfälle abzumildern, sollte Kurzarbeit zum Einsatz kommen. Doch welche Bedingungen sind für Kurzarbeit nötig?

von Aschendorff Medien