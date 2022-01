Mit Fremdsprachen die Karriere pushen

Fremdsprachen sind mittlerweile das A und O der Karriere, da einem so alle Türen offenstehen. Dabei ist es gleich, ob man Einzelhandelskauffrau oder -mann ist oder ob man einen Büro- oder Managerjob ausübt. Ohne Fremdsprachen ist man immer an einen Ort – nämlichen den deutschsprachigen Raum gebunden.

Auch wenn man bisher keine Ambitionen hatte im Ausland zu arbeiten, ist dies nie ausgeschlossen. Hier muss man sich nur vorstellen, dass ein besonders interessantes Angebot kommt, man es aber nicht annehmen kann, weil die entsprechenden Fremdsprachenkenntnisse fehlen. Aus diesem Grund ist Mehrsprachigkeit in der heutigen Zeit wichtiger denn je.

Welche Sprachen sollte man können?

Fremdsprachen sind wichtig, das steht nicht außer Frage. Daher nehmen sich immer mehr Menschen vor Ihre Kenntnisse aufzubessern oder gar eine neue Sprache zu lernen. Insbesondere die Neujahrsvorsätze fürs Sprachenlernen stehen dabei ganz oben auf der Liste neben mehr Sport machen und mit dem Rauchen aufzuhören.

Doch welche Sprachen sind interessant und sinnvoll zu lernen, wenn es bisher keine Kenntnisse gibt. Allen voran ist natürlich Englisch die Weltsprache. Gleich darauf folgt Chinesisch und im Anschluss kommen Spanisch und Französisch. Wobei auch hier gesagt werden muss, dass Englisch im Grunde überall gesprochen wird. Chinesisch hingegen ist nicht ganz einfach zu lernen, weshalb die Ambitionen diese Sprache zu lernen sehr hoch sein müssen.

Für Spanien und Frankreich gilt jedoch, dass viele Einwohner der Länder kein oder kaum Englisch sprechen können. Wer schon in Spanien in Urlaub gemacht hat, wird schnell gemerkt haben, dass er mit seinem Englisch nicht wirklich weit kommt. Vor allem in Provinzen und Regionen, in denen kein Tourismus herrscht, wird es schwer sich zu verständigen, wenn man kein Spanisch kann.

Daher sind Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch die mitunter wichtigsten Sprachen, die man zumindest einigermaßen beherrschen sollte, um sich verständigen zu können. Wer jedoch daran denkt auszuwandern oder gar im Ausland zu arbeiten, muss die Sprache richtig lernen, um sich zu verständigen und auch seine Kollegen zu verstehen.

Wo Sprachen lernen?

Es gibt viele Möglichkeiten Fremdsprachen zu lernen. Allen voran die Volkshochschule, die häufig der Anfang des Sprachenlernens ist. Allerdings ist dies nur zum Hausgebrauch eine gute Möglichkeit. Wer seine Karriere mit der neuen Fremdsprache pushen möchte, sollte auf einen speziellen Kurs setzen.

Leider sind nicht in jeder Stadt, zumindest nicht in kleineren Städten, Sprachschulen, um die Fremdsprache richtig zu lernen. Hier bietet sich auch Fernunterricht an, der es ermöglicht nach eigenem Pensum die neue Sprache zu lernen. Dabei stehen dem Lernenden zum einen Kurse mit weiteren „Schülern“ bereit und auch Einzelunterricht wird angeboten, um das Erlernte zu vertiefen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit bereits vorhandene Kenntnisse aufzubessern. In vielen großen Städten, auch in Münster, gibt es hierfür Gruppen, die sich treffen und nur in dieser Fremdsprache miteinander reden. Denn jeder weiß, dass die Praktik besonders wichtig ist, um zum einen das Erlernte zu vertiefen und immer neue Worte und Ausdrücke in den Wortschatz aufzunehmen.

Personen, die auf dem Land wohnen, haben es hier meist schwerer, da dort selten solche Gruppen zu finden sind. Hier ist es sinnvoll das Internet zu nutzen und Chatgruppen in der entsprechenden Sprache zu finden. Brieffreundschaften bzw. E-Mail-Freundschaften sind ebenfalls beliebt. Dabei muss es natürlich nicht immer bei dem chatten oder Mailschreiben bleiben, auch Skype-Gespräche oder Telefongespräche sind möglich, um so die Sprache immer weiter auszubauen.

Auf welche Sprache setzen Unternehmen?

Unternehmen setzen vor allem aus Sprachen wie Englisch, Chinesisch oder Spanisch. Auch Französisch ist häufig eine Voraussetzung, um einen guten Job zu erhalten. Da ein guter Arbeitsplatz in der heutigen Zeit sehr schwer zu finden ist, ist es besonders wichtig, Fremdsprachen zu können. Nur so hat man mittlerweile noch eine Chance einen besseren Arbeitsplatz zu erhalten und auch entsprechend zu verdienen.

Wer zudem darauf setzt, irgendwann im Ausland zu arbeiten, sollte sich natürlich bei einem Unternehmen bewerben, welches bereits im Ausland Zweigstellen hat, um so die Chance auf einen Wechsel nutzen zu können. Dabei geht es hier aber nicht nur um kaufmännische Angestellte oder Personen in höheren Positionen. Auch Einzelhandelskaufleute können von Fremdsprachen profitieren, wenn es bereits Filialen im europäischen Ausland gibt. Nicht selten haben Verkäuferinnen bereits ihr Glück im Ausland gesucht und konnten durch ihre Fremdsprachenkenntnisse innerhalb des Unternehmens wechseln. Dies bringt natürlich einige Vorteile mit sich, da man so direkt einen Arbeitsplatz hat, wenn man sich seinen Traum erfüllen möchte.

Fremdsprachen sind wichtiger denn je

Gerade in der heutigen Zeit sind Fremdsprachen besonders wichtig, wenn man sich im Job behaupten möchte. Die Arbeitgeber setzen mittlerweile fast immer eine Fremdsprache voraus, um den Job zu erhalten. Wer bisher noch keine Fremdsprachenkenntnisse aufweisen kann, sollte dies schnell ändern, damit man eine Chance auf einen besseren Arbeitsplatz hat und so vielleicht auch irgendwann im Ausland arbeiten kann.

Dabei ist es vollkommen gleich, um welche Sprache es sich handelt. Englisch, Chinesisch, Spanisch oder Französisch sind Sprachen, die nahezu in allen Unternehmen gerne gesehen werden. Aus diesem Grund sollte man sich zumindest für eine der oben genannten Sprachen entscheiden, um dann auch am Arbeitsplatz davon zu profitieren. Hat man natürlich einen Arbeitgeber im Blick, zu dem man gerne möchte, ist es sinnvoll sich vorher zu erkundigen, welche Sprache hier Voraussetzung ist.