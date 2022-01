Nachhaltigkeit im Büro – Die zehn besten Tipps

Nachhaltigkeit ist ein Thema, was alle angeht und sich in allen Bereichen des Lebens umsetzen lässt. Auch im Büro gibt es einige alltagstaugliche Praxis, die sich in jeder Branche simpel umsetzen lassen. Hier die besten zehn Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Berufsleben.

Eine kluge Nachhaltigkeitsstrategie lässt sich in einigen Bereichen, Räumlichkeiten und Unternehmen nur schwer und langfristig umsetzen. Andere Ideen eignen sich für den schnellen Einsatz. Bereits an den Hochschulen spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Im Rahmen des sogenannten Green Office Programm der UNESCO richten unterschiedliche Hochschulen sogenannte Green Offices ein, die sich um die Entwicklung von nachhaltigen Ideen am Campus kümmern sollen. Das erste Green Office errichtete 2010 die Universität in Maastricht. Schließlich gewann das Modell den UNESCO-Japan Preis in Bildung für nachhaltige Entwicklung und verbreitete sich als open-source Modell europaweit. Einige dieser Ideen finden sich auch in diesem Programm wieder wie beispielsweise das Überdenken der Druckgewohnheiten.

Idee 1: Druckerpatronen und Druckernutzung – verstecktes Sparpotenzial mit nachhaltiger Wirkung

Im Bereich des Druckes gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die Kosten zu senken:

Dokumente digital speichern und nur in besonderen Fällen ausdrucken

Druckeinstellungen auf doppelseitigen Druck setzen als Standard

umweltfreundliche Druckerpatronen und Tonerkartuschen einsetzen

Gerade der Punkt der umweltfreundlichen Druckerpatronen senkt die Druckerkosten entscheidend – ohne dass es sich in irgendeiner Form in der Qualität des Druckergebnisses zeigen würde. Bei Laserdruckern wird feines Pulver – Toner genannt – auf das Papier angebracht. Toner setzen sich zusammen aus Kunstharzen, magnetisierten Metalloxiden, Pigmenten und Hilfsstoffen. Wer versucht loses Tonerpulver aufzusaugen, merkt rasch seine metallische „Ladung“. Kommt es zu einem Austreten des Pulvers darf es ausschließlich feucht aufgenommen werden. Bei den Tonerkartuschen gibt es unterschiedliche Systeme:

· Einkomponenten-Toner

Hier ist der Lasertoner direkt in der Kartusche mit dem Entwickler zusammen. Der Entwickler unterstützt das Aufbringen der Tonerpulvers per Entwicklerwalze und Fotoleitertrommel auf das Papier. Tonerkartuschen sind einfach im Handling, da sie sich mit nur einem Handgriff als Einheit austauschen lassen.

· Zweikomponenten-Toner

Dieser Toner hat zwei Module: Tonerpulver und Entwickler. Zweikomponenten-Toner kommen gewöhnlich in Kopierern und Druckern zum Einsatz, die eine hohe Leistung bringen müssen. Es ist vom Drucker aufwendiger, aber günstiger beim Toner. Teuer ist immer der Austausch der Entwicklereinheiten.

· Flüssigtoner

Bei einer höheren Auflösung sollten Flüssigtoner zum Einsatz kommen.

Um keine Ausfälle zu haben, sind passende Ersatzkartuschen im Büro sinnvoll. Bei Tonerkartuschen gilt: Wer rechtzeitig vorsorgt, druckt sicherer und günstiger.

Extra-Tipp: Multifunktionale Geräte, die sowohl Drucken, Kopieren oder Scannen verbrauchen weniger Strom als Einzelgeräte. Zudem reduziert eine gemeinschaftliche Nutzung die Übernutzung. Studien zeigen, dass Geräte, die an einer zentralen Stelle in einem Büro stehen, weniger genutzt werden.

Idee 2: Überregionale Meetings digital abhalten

Wer als Unternehmen überregional agiert, muss sich regelmäßig absprechen. Wenn bereits jedes zweite dieser Treffen als digitales Treffen stattfindet, sparen Unternehmen unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel effektiv Emissionen ein. Allerdings sollte es regelmäßig zu persönlichen Treffen kommen, um sich in einem anderen und lockeren Rahmen zu begegnen und die menschliche Seite des Unternehmens nicht zu vergessen.

Hinweis: Ähnliches gilt für das Homeoffice, was mit der Homeofficepauschale und den flexiblen Arbeitszeiten attraktiv wirkt. Im Sinne einer Unternehmenskultur sollte ein regelmäßiger persönlicher Austausch stattfinden.

Idee 3: Einsatz von Energie

Bei den technischen Geräten in einem Büro sind die Energiezertifizierungen wichtig. Ebenso entscheidend ist das Nutzen der Energiesparfunktionen und das Vermeiden des Standby-Modus. Würden Computer beim Verlassen des Arbeitsplatzes für eine Pause konsequent in den Ruhezustand versetzt, ließen sich nach einer Schätzung von Experten jährlich bis zu 136 Kilogramm CO2-Emmissionen vermeiden. Im Standby-Modus verbraucht ein PC durchschnittlich noch die Hälfte des Energiebedarfs des vollen Betriebs. Das Ausschalten aller Geräte nach Feierabend ist aus diesem Grund ebenfalls wichtig.

Idee 4: Kaltwasserhähne in den Waschräumen

Diese Idee klingt vielleicht seltsam, ist aber tatsächlich effektiv. An einem gewöhnlichen Arbeitstag wäscht sich der durchschnittliche Arbeitnehmer sieben Mal seine Hände. Wer hierbei auf eine desinfizierende Seife statt auf heißes Wasser setzt, spart pro Mitarbeiter im Jahr rund 60 Euro für die ausbleibenden Warmwasserkosten. Und das ganz ohne hygienische Abstriche zu machen.

Idee 5: Kosten der Beleuchtung senken

Die meisten Bürogebäude haben lange Flure und Gemeinschaftsräume wie die WCs oder eine Küche. Mehr als ein Drittel der Stromkosten entstehen durch die künstliche Beleuchtung. Schritte, um diese Kosten effektiv zu senken, sind:

der Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln

die Installation von Bewegungsmeldern im Flur und WC statt Schalter

Zudem ist es immer sinnvoll, Tageslicht zu nutzen. In einigen Büros kann das Umorganisieren der Arbeitsplätze bereits eine Verbesserung darstellen. Dort wo Tageslicht nicht möglich ist, unterstützen Bewegungsmelder das Einsparen der Kosten. Denn allzu oft wird das Licht in diesen Räumen an- aber nicht wieder ausgemacht, wodurch es ohne reellen Bedarf über lange Zeiträume brennt.

Idee 6: Bestellungen zusammenfassen

Wer seine Büromaterialien zu einem festen Datum bestellt, spart eigene Zeit, Transportemissionen und Verpackungsmaterialien. Je nach Größe des Büros, Materialbedarf und Lagermöglichkeiten sind monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Bestellungen denkbar. Eine gute Planung und Übersicht über den eigenen durchschnittlichen Bedarf sind an dieser Stelle tatsächlich Gold wert. Auch wenn die Überlegungen und die Kontrolle zu Beginn Zeit kosten – langfristig spart das Zusammenfassen von Einzelbestellungen zu regelmäßigen Bestellungen zu einem festen Termin Zeit.

Idee 7: Reinigungsmittel unter die Lupe nehmen

Die Frage nach der Reinigung wird oftmals bei der Nachhaltigkeit ausgespart. Als sei eine effektive Reinigung ausschließlich mit besonders scharfen Chemiekeulen möglich. Dabei lässt sich gerade bei diesem Punkt ein schneller und umfassender Wandel vollführen. Ein genauer Blick auf die Reinigungsprodukte lohnt sich in den meisten Fällen. Was kommt bisher zum Einsatz? Ist ein so scharfes Reinigungsmittel notwendig oder gäbe es eine mildere Alternative? Es gibt eine Vielfalt an biologischen Reinigungsmitteln, die effektiv reinigen, ohne die Gesundheit und die Oberflächen unnötig anzugreifen.

Foto: Pixabay.com

Idee 8: Möbelinventar

Die meisten Menschen verbringen viel Zeit an ihrem Arbeitsplatz. Umso sinnvoller ist es, an dieser Stelle sehr genau hinzuschauen, womit sich der Mensch jeden Tag so lange umgibt. Viele Möbel und Produkte in einem Büro enthalten Inhaltsstoffe, die auf lange Sicht negativ für die eigene Gesundheit sind. Ob es ein Teppichboden ist oder der Bürostuhl – nichts davon sollte sich negativ auswirken.

Idee 9: Büro begrünen

Auch Pflanzen können zu einer höheren Luftqualität beitragen. Pflegeleichte Luftverbesserer sind beispielsweise:

Aloe Vera - wirkt sich durch Filterfähigkeiten positiv auf die Luftqualität aus

Bogenhanf - befeuchtet die Luft in Innenräumen

Efeutute - zieht Giftstoffe aus der Luft

Einblatt - reinigt die Luft

Grünlilie - filtern Formaldehyd und Benzol aus der Luft

Die richtige Pflanze lässt sich beispielsweise als Raumtrenner einsetzen und kann sich hier zusätzlich zu einem echten Blickfang entwickeln. Entsprechende Pflanztöpfe und Bewässerungshilfen machen das Begrünen des Büros auch für Menschen ohne grünen Daumen möglich. Der Standort sollte zu den Bedürfnissen der Pflanze passen – eine Pflanze, die viel Sonnenlicht benötigt, wird in einem dunklen Flur nicht gedeihen und vice versa. Mit etwas Planung und Fachberatung lassen sich Pflanzen in jedem Büro gewinnbringend einsetzen.

Tipp 10: Nachfüllen statt Wegschmeißen

In den USA werden jeden Tag rund vier Millionen Einwegstifte entsorgt. Nachfüll- und wiederverwendbare Stifte sind ein Investment, was sich über die Jahre auszahlt. Personalisierte Stifte geben eine persönliche Note und wirken dem Verschwinden der Stifte oftmals entgegen.