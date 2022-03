Neukundengewinnung für Freiberufler und Selbstständige: nur mit ausgeklügelter Online-Marketing-Strategie

Das Such- und Kaufverhalten hat sich stark gewandelt

Etliche Unternehmen haben im Laufe der letzten Jahre einen Rückgang ihrer Neukunden verzeichnet, weil es weniger Laufkundschaft gibt. In den Städten sind weniger Menschen unterwegs, denn vieles lässt sich online erledigen. Diese Veränderungen betreffen nicht nur Ladengeschäfte, sondern Selbstständige in allen Branchen. Egal, ob Berater, Therapeut oder Versicherung – in sämtlichen Bereichen ist es nicht mehr so einfach, offline einen Erstkontakt zu Kunden herzustellen. Selbst Bankgeschäfte werden nur noch selten in der Filiale erledigt. Auf das geänderte Such- und Kaufverhalten Ihrer Kunden sollten Sie schnellstmöglich reagieren.

Gezieltes Online-Marketing: das A und O für Ihre Neukundengewinnung

Wer nach einer Lösung für ein Problem oder nach einem Produkt sucht, startet seine Recherche heute in aller Regel online bei Google. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich digital optimal aufstellen, um auch in Zukunft noch Interessenten anzusprechen. Das gilt auch dann, wenn Ihre Kunden überwiegend aus Ihrer Region stammen. Auch kleine, lokal tätige Unternehmen sollten digitale Kanäle für die Neukundengewinnung nutzen. Viele regional agierende Firmen zeigen bereits, wie erfolgreiches Online-Marketing aussieht. Ein Beispiel hierfür ist das Webangebot von City Immobilienmakler. Durch ein gezieltes Online-Marketing ist es der Website der Niederlassung Hannover gelungen, für das Keyword „Immobilienmakler“ direkt sechs Rankings auf der ersten Suchergebnisseite von Google zu erreichen. Dadurch erhält die Internetpräsenz eine hohe Sichtbarkeit und hebt sich von der Konkurrenz ab.

Die eigene Website ist nur der Anfang

Natürlich ist Ihre Firmenwebsite das wichtigste Element Ihrer Online-Aktivitäten. Damit informieren Sie, bauen Vertrauen auf und beweisen, dass Sie professionell aufgestellt sind. Doch Ihre Website ist erst der Anfang. Hilfreich ist beispielsweise zusätzlich ein gutes Content-Marketing. Neukunden suchen im Web nach Lösungen für Probleme. Bieten Sie auf Ihrer Website im Rahmen eines Blogs passende Informationen und Antworten, um Ihren Expertenstatus zu präsentieren und vertrauenswürdig zu wirken.

Nutzen Sie auch Vermittlungsservices wie die Gelben Seiten – gerade, wenn Sie Dienstleistungen anbieten. Es gibt immer mehr Anbieter für Dienstleistungen, sodass Suchende schnell die Übersicht verlieren. Viele Verbraucher suchen daher beispielsweise online bei den Gelben Seiten nach passenden Dienstleistern. Registrieren Sie sich hier mit möglichst genauen Angaben über Ihr Leistungspaket, um mehr passende Kunden anzusprechen und Ihre Reichweite zu erhöhen.

Foto: GIM

Social Media nicht vergessen

Wichtig in der heutigen Zeit sind die sozialen Medien. Sie sollten auch von kleinen Unternehmen genutzt werden. Bitten Sie Ihre Bestandskunden, Ihnen in den Social-Media-Kanälen zu folgen und teilen Sie dort interessante Inhalte – wie etwa Einblicke hinter die Kulissen. Laden Sie Ihre Kunden zu Diskussionen und zum Teilen Ihres Contents ein, um mehr Reichweite zu bekommen. Gutscheine oder Verlosungen sind hierbei hilfreich. Vergessen Sie nicht, Hashtags zu verwenden, die den Namen Ihrer Stadt oder Region beinhalten. Kombinieren Sie diese mit reichweitestarken Hashtags wie #kaufregional oder #supportyourlocal, um Interessenten anzusprechen, die lokale Firmen unterstützen wollen.

Google Unternehmensprofil für bessere Sichtbarkeit

Zu guter Letzt ist ein Unternehmensprofil bei Google sinnvoll. Tragen Sie sich ins Google Branchenbuch ein. Das ist kostenlos, aber äußerst effektiv. Wenn User mit dem Smartphone nach Informationen zu Ihrem Unternehmen suchen, werden diese durch das Unternehmensprofil schnell und übersichtlich dargestellt – mit Anschrift, Öffnungszeiten und Fotos. Ihre Interessenten können sofort Kontakt aufnehmen und beispielsweise anrufen oder online einen Termin buchen.