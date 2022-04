Selbstständig machen: Worauf zu achten ist

In der Branche bleiben oder ein Hobby zum Beruf machen?

Als Erstes sollte Klarheit darüber herrschen, ob man die bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten des alten Berufs in Eigenregie weiterführen möchte oder gänzlich neue Wege beschreiten will. So kündigen zum Beispiel viele Software-Entwickler oder Handwerker bei ihrem Arbeitgeber, um zukünftig eigenständig ihre Arbeitsleistung am Markt anbieten zu können. Andere dagegen haben in ihrem gelernten Beruf keine Erfüllung gefunden, und möchten nun etwa als Designer, Künstler oder Copywriter freiberuflich arbeiten.

Kleingewerbe oder freier Beruf?

Ist die Frage nach der Branche geklärt, kann auch die Frage nach der passenden Unternehmensform beantwortet werden. So stellen Handwerk oder Gastronomie klassische Gewerbeberufe dar, die beim Gewerbeamt entsprechend angemeldet werden müssen. In diesem Fall muss an die spätere Abführung von Gewerbesteuer und Umsatzsteuer gedacht werden. Wer dagegen einen künstlerischen oder wissenschaftlichen Beruf ausüben möchte oder als Einzelperson lediglich für sich selbst tätig wird, kann sich beim Finanzamt einfach als Freiberufler anmelden. Zudem gilt bei den Finanzämtern die sogenannte Kleinunternehmerregelung: Bei Umsätzen von jährlich unter 22000 Euro wird keine Umsatzsteuer erhoben.

Anschaffungen und Eigenwerbung

Je nach angedachter Tätigkeit sollten Sie auch genau kalkulieren, welche Anfangsinvestitionen Sie tätigen müssen. Auch wenn keine großen Geräte oder Arbeitsmittel angeschafft werden müssen, sollten zumindest die Fixkosten für mindestens sechs Monate im Voraus angespart sein, falls es am Anfang noch nicht rundläuft. Zudem sollten Sie sich frühzeitig Gedanken um die erforderliche Werbung für ihr junges Unternehmen machen. Alte Kontakte, Freunde und Familie können gerade zu Beginn eine große Hilfe sein. Auch die sozialen Medien sind heute unumgänglich, will man im Web auf sich und seine Arbeit aufmerksam machen. Nutzen Sie daher unbedingt Networking-Plattformen wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn zur Eigenwerbung. Außerdem ist die klassische Visitenkarte auch heute noch im Geschäftsleben sehr wichtig: Sie enthält alle wichtigen Informationen zu Kontaktdaten und Tätigkeitsbereichen und vermittelt gerade gegenüber Gewerbekunden einen fachmännischen Eindruck. Wer eine ansprechend gestaltete und mit Alleinstellungsmerkmalen versehene Visitenkarte vorweisen kann, bezeugt zudem die eigene Kundenorientierung und Professionalität.

Gründungszuschüsse und Versicherungen

Vielen ist nicht bewusst, dass es hierzulande zahlreiche Beratungsangebote und Gründungszuschüsse gibt. So beraten etwa die Arbeitsagenturen oder die Handelskammern des jeweiligen Bundeslandes ausführlich zu Fragen der Existenzgründung. Zudem kann man bei Jobverlust und bestehendem Anspruch auf Arbeitslosengeld I unter Umständen auch einen Gründungszuschuss des Staates erhalten, sofern man spezielle Voraussetzungen und Kenntnisse der angestrebten Tätigkeit nachweisen kann. Nicht zuletzt muss man auch die in Deutschland bestehende Pflicht zur Krankenversicherung beachten. Hier lohnt sich ein intensiver Vergleich von freiwilliger Pflichtversicherung und privater Krankenversicherung, wobei die PKV oft die günstigere Alternative darstellt. Wenn diese ersten Fragen einmal geklärt sind und die beschriebenen Beratungsangebote wahrgenommen wurden, dürfte dem Start in die eigene Selbständigkeit nicht mehr viel im Wege stehen.