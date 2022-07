Wie Flexispot die Arbeitswelt verändert

Arbeiten ist notwendig in unserer modernen Welt und beschäftigt zu sein ist das, was jeder in seinem Leben zu erreichen versucht. Das ist der Grund, warum Menschen zur Hochschule gehen und sich auf bestimmte Fähigkeiten spezialisieren, die sich als nützlich erweisen, sobald sie in die Arbeitswelt einsteigen. Allerdings ist nicht immer alles rosig.

Die Aufregung, endlich einen Job zu bekommen, verblasst in der Regel ziemlich schnell, wenn man dem Druck ausgesetzt ist, jeden Tag von morgens bis abends Ziele zu erreichen, und wenn der Tag vorbei ist, ist man ausgelaugt.

Um den Arbeitsplatz ein wenig erträglicher und zu einem Ort der Motivation zu machen, hat Flexispot eine Kampagne gestartet, um benutzerfreundliche Möbel und Accessoires für das Büro zu schaffen, die nicht nur für mehr Komfort sorgen, sondern auch die Stimmung heben. Wir werden alle Innovationen von Flexispot erkunden, die die Arbeitsumgebung in verschiedenen Bereichen weltweit verändert haben.

Merkmale der Flexispot-Büroprodukte

Das Unternehmen verfügt über einen beeindruckenden Katalog von Produkten, die den Bedürfnissen des normal arbeitenden Menschen entsprechen. Nach einer Studie von DIE WELT Preis-Champion 2022 ist flexispot.de unter Büromöbel Shops der Branchengewinner. Alles, was Sie sich vorstellen können und mehr. Im Folgenden finden Sie einige der vorteilhaften Eigenschaften, die Flexispot-Produkte in Ihren Arbeitsbereich bringen.

Stil

Es ist eine bekannte Tatsache, dass der Aufenthalt in einem stilvoll gestalteten Raum Ihren psychologischen Zustand auf eine gute Art und Weise steigert und das Gehirn dazu bringt, positive Energie freizusetzen, die zu der Umgebung und dem Ambiente passt. Dies ist ein Bereich, den Flexispot gut genug versteht, um einige der stilvollsten Büromöbel und Accessoires zu kreieren, denen Sie jemals begegnen könnten.

Angefangen von den Stehpulten, Stühlen, Arbeitsplatten und vielem mehr, wird das Büro immens verändert. Und dies ist nicht einfach auf das normale Büro beschränkt, es gibt erstaunliche Lösungen für diejenigen, die ein Heimbüro einrichten möchten. Alles, was Sie brauchen, ist etwas Platz zu schaffen und dort Flexispot-Möbel aufzustellen, und schon ist der gesamte Raum verwandelt. Das Aufwachen, um Ihre täglichen Aufgaben zu erledigen, wird plötzlich zu etwas, auf das Sie sich freuen.

Komfort

Die meiste Zeit des Tages zu sitzen ist kräftezehrend. Wenn man dann noch die ständige Arbeit dazu nimmt, gibt es eine Reihe von Gesundheitsproblemen, die aus dieser Art von Routine resultieren können. Viele Unternehmen versuchen in der Regel, clevere Methoden einzuführen, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter Pausen machen und sich ein wenig strecken, aber das ist nie genug.

Komfort ist etwas, das geschaffen werden muss, und das ist eine Nische, die Flexispot gemeistert hat. Bei der Herstellung jedes Büromöbels wird viel nachgedacht und geforscht, um sicherzustellen, dass der Körper des Arbeiters auf die humanste Art und Weise gepflegt wird. Alle Stühle verfügen über verstellbare Einstellungen und eine Lendenwirbelstütze, die sicherstellen, dass der Benutzer seinen Rücken oder Nacken bei der Arbeit nicht überlastet. Andere Ergänzungen wie Stehpulte sind eine innovative Kreation, die es den Menschen ermöglicht, während der Arbeit vom Sitzen zum Stehen zu wechseln und so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Vielseitigkeit

Mit Produkten wie Stehpulten sind die Dinge, die Sie mit ihnen tun können, nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt. Vergessen Sie die traditionellen Büromöbel, die nur für die spezifischen Rollen verwendet werden können, für die sie entworfen wurden. Flexispot-Büromöbel kommen mit zusätzlichen Wendungen. Sie können zum Beispiel einen Stehschreibtisch so einstellen, dass er zu einem normalen Schreibtisch wird, der es Ihnen erlaubt, sich zu setzen, wenn Ihre Beine zu müde werden und umgekehrt.

Es gibt einige zweistufige Schreibtische, die es Ihnen ermöglichen, einen Teil davon zu teilen und zu erweitern, um einen PC auf der einen Hälfte unterzubringen, während Sie auf der anderen Hälfte weiterarbeiten. Sie können sogar eine Hälfte an eine andere Person delegieren und so einen Arbeitsbereich schaffen, der zwei Personen Platz bietet, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Sie werden es schwer haben, Büromöbel mit diesen Möglichkeiten zu finden.

Erschwinglichkeit

Ein Büro einzurichten ist keine billige Angelegenheit, selbst wenn es sich um einen kleinen Büroarbeitsplatz zu Hause handelt. Das ist der Grund, warum sich die Leute Zeit nehmen, und trotzdem gibt es bei all der Planung nie eine Garantie, dass Sie das Passende finden. Mit Flexispot können Sie jedoch genau das bekommen, was Sie brauchen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Flexispot-Möbel bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie alle Funktionen berücksichtigen, mit denen sie ausgestattet sind.

Denken Sie an Stehpulte mit automatischer Steuerung und Verstellung oder an Arbeitsplatten mit zweistufigem Design und das Genialste von allen, ein Schreibtischfahrrad, mit dem Sie während der Arbeit trainieren können. Es gibt nicht sehr viele Unternehmen, die sich solche Ideen einfallen lassen, und wenn sie es tun, dann meist zu sehr exorbitanten Verkaufspreisen. Mit Flexispot bekommen Sie mehr für weniger.

Dauerhaftigkeit

Sie müssen sich keine Gedanken über teure Reparaturen oder kostspieligen Ersatz machen. Flexispot-Büromöbel und -Zubehör sind in höchstem Maße auf Langlebigkeit ausgelegt. Angefangen bei der Qualität der Rohstoffe wird jede einzelne Komponente eines Stehpults oder eines Stuhls nur von den Besten bezogen, mit dem einzigen Ziel, dass die strukturelle Integrität der Produkte vom Fundament an solide ist. Sie brauchen nur einen Blick auf eines unserer Produkte zu werfen oder es anzufassen, um seine Qualität zu erkennen.

Flexispot weiß, wie wichtig langlebige Lösungen sind, und dies ist die größte treibende Kraft hinter dem Innovationshunger des Unternehmens. Langlebige Möbel im Büro bieten Ihnen den Luxus, Ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken, anstatt Ihre wertvolle Zeit damit zu verbringen, sich mit Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen zu quälen. Und das Beste daran? Flexispot-Produkte werden mit einigen der großzügigsten Garantien geliefert, die Sie je kennengelernt haben.

Fitness und Gesundheit

Verletzungen und gesundheitliche Komplikationen am Arbeitsplatz sind nie beabsichtigt, aber sie passieren trotzdem und es gibt viele Faktoren, die ins Spiel kommen, damit das passiert. Es braucht ein scharfes Auge, um die Bedürfnisse der Arbeiter in einem Büro zu verstehen und diese Informationen zu nutzen, um konkrete Lösungen vor Ort zu finden, und dafür ist Flexispot am besten bekannt. Nehmen Sie zum Beispiel das Desk-Bike: Die meiste Zeit des Tages hinter dem Schreibtisch zu sitzen, ist eine ziemlich sitzende Lebensweise, die sich zwangsläufig auf die allgemeine Gesundheit und Fitness auswirkt, aber wer hat schon die Zeit, bei einem anspruchsvollen 9-5-Job ins Fitnessstudio zu hetzen? Um dieses Problem zu lösen, hat Flexispot ein Schreibtischfahrrad entwickelt, das sowohl als Bürostuhl als auch als Trainingsrad dient. Sie könnten auf Ihrem Laptop tippen, während Sie Ihren Bizeps langsam und geräuschlos trainieren.

Nachhaltigkeit

Nachhaltige Produktion ist der Weg, den man in der heutigen Welt gehen muss. Jeder versucht, seinen Teil dazu beizutragen, die Welt zu einem saubereren Ort für alle zu machen, und das hat viele Büros dazu gezwungen, umweltfreundliche Möbellösungen für ihre Räume zu übernehmen. Ein Unternehmen zu finden, das dies richtig hinbekommt, ohne Kompromisse bei Komfort, Stil und Erschwinglichkeit einzugehen, ist sehr knifflig, aber nicht für Flexispot. Dank jahrelanger Forschung war das Unternehmen in der Lage, der Zeit voraus zu sein, indem es nachhaltige Büromöbel entwickelt hat, die eine saubere und ruhige Umgebung fördern, die nicht nur die Moral der Mitarbeiter stärkt, sondern auch den Büroraum in einen beruhigenden und sauberen Ort verwandelt.

Ergonomisch

Zur Einrichtung eines Büros gehört mehr, als Stühle und Schreibtische strategisch zu platzieren. Man muss auf den Platz achten, denn auch der ist Teil der Inneneinrichtung. Flexispot-Möbel sind mit diesem Gedanken gebaut. Dank einer Reihe von Anpassungen, die man vornehmen kann, können sie je nach verfügbarem Platz kleiner oder größer gemacht werden. Sie haben sogar die Möglichkeit, einen Stehpult-Konverter auf Ihren regulären Schreibtisch zu setzen, um mehr Funktionalität hinzuzufügen, wenn Sie wenig Platz haben. Es sind die kleinen, scheinbar unbedeutenden Features wie diese, die die Arbeit erleichtern, die Stimmung im Büro verändern und die Dinge für alle Beteiligten ein wenig angenehmer machen.

Innovation

Flexispot ist immer an der Spitze der Innovation und deshalb bringen sie immer schneller als jeder andere ein neues Produkt auf den Markt. Die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Menschen einzuschätzen und Lösungen zu entwickeln, verändert die Arbeitswelt auf eine Art und Weise, die nicht richtig quantifiziert werden kann. Durch Forschung, das Sammeln von Feedback von seinen Kunden und das Erstellen von Testprogrammen für Vorzeigeprodukte ist das Unternehmen in der Lage, wertvolle Daten zu erhalten, die es ihnen ermöglichen, weitere Verbesserungen an bestehenden Produkten vorzunehmen und neue Produkte zu schaffen, je nachdem, welcher Bedarf befriedigt werden muss. Diese Innovationsfreude ist der Grund dafür, dass Flexispot im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen ist und sich jedes Jahr zu neuen Höhen aufschwingt.

Bemerkenswerte Flexispot-Produkte

Es gibt eine Reihe von Flexispot-Produkten, die Sie verwenden können, um die Arbeitsumgebung zu verändern, wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind. Wenn Sie auf der Suche nach Büromöbeln und anderem Zubehör sind, sind die folgenden einige, die Ihre Überlegung wert sind.

Höhenverstellbarer Schreibtisch

Flexispot-Schreibtische gehören zu den komfortabelsten Produkten auf dem Markt. Sie können in jeder Umgebung verwendet werden, sowohl im regulären Büro als auch zu Hause, wenn Sie bequem von zu Hause aus arbeiten. Es gibt sie in verschiedenen Typen und Größen und sie haben die folgenden Eigenschaften.

● Elektrische Höhenverstellung: Sie müssen den Schreibtisch nicht jedes Mal mühsam einstellen und kalibrieren, wenn Sie ihn benutzen wollen. Sie haben eine Reihe von elektrischen Tasten, mit denen Sie den Tisch auf jede gewünschte Höhe einstellen können. Einige Modelle sind sogar mit Speichertasten ausgestattet, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen Einstellungen zu speichern, auf die Sie mit einem einfachen Tastendruck zugreifen können.

● Anpassbare Schreibtische: Die Schreibtische gibt es in ein- und zweistufiger Ausführung, was Ihnen die Freiheit gibt, sie für eine Reihe von Anwendungen in jeder gewünschten Weise zu nutzen, ohne dass Sie einen zusätzlichen Schreibtisch kaufen müssen. Sie sind außerdem in verschiedenen Farben erhältlich und umweltfreundlich.

● Antikollision: Die Tische sind mit Sensoren ausgestattet, die in der Lage sind, Objekte in der Nähe zu erkennen, insbesondere solche, die in Bewegung sind. Dies erspart Ihnen den Schmerz, sich versehentlich gegen die Tische zu stoßen oder die Tische zu beschädigen.

Elektrisch verstellbarer Lattenrost

Lattenroste werden üblicherweise als Alternative zu Boxspring-Untergestellen verwendet. Bettsets mit Boxspringbetten sind besonders in skandinavischen Ländern beliebt, kommen jedoch immer mehr auch nach Deutschland. Doch der Nachteil dieser Bettart ist, dass sie nicht flexibel zu verstellen ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Lattenrosten. Den in einer Boxspring-Matratze integrierten, einen, der auf den Bettrahmen gelegt wird und Lattenroste, die zusammen mit einem Metallrahmen eine Einheit bilden, wie es auch bei dem elektrisch höhenverstellbaren Lattenrost von Flexispot der Fall ist. Diesen Rahmen kann man dann entweder alleine verwenden, so wie er ist, oder einen Bettrahmen drumherum stellen.

Es gibt einige Gründe, die für die Verwendung eines Lattenrostes sprechen:

● Längere Lebensdauer der Matratze

● Bessere Luftzirkulation

● Unterstützung der Wirbelsäule

● Traumhaft schlafen und relaxen mit dem elektrisch höhenverstellbaren Lattenrost von Flexispot

Tischfahrrad

Dies ist teils Fahrrad und teils Stehpult und ist ohne Zweifel eines der erstaunlichsten Produkte, die je vom Flexispot-Fließband kamen. Wenn Sie dies in Ihrem Arbeitsbereich haben, wird es einen langen Weg gehen, um so viele herausragende Probleme zu lösen, denen moderne Büros gegenüberstehen. Zunächst einmal ist es ein Stehpult, das mit einem verstellbaren Stuhl geliefert wird. Sie können jederzeit vom Sitzen zum Stehen wechseln, und das ist gut für Ihren Rücken. Gleichzeitig ist es ein Fitness-Fahrrad mit Pedalen, das einem Arbeiter helfen kann, den ganzen Tag über aktiv und produktiv zu bleiben. Es ist geräuschlos, was bedeutet, dass es in einem Großraumbüro eingesetzt werden kann, ohne andere Personen zu stören.

Ergonomischer Stuhl

Flexispot ist die Heimat einiger der besten Bürostühle, die die Zeit im Büro wie ein Kinderspiel erscheinen lassen. Insbesondere der Soutien-Bürostuhl ist eines ihrer besten Angebote und kommt mit erstaunlichen Funktionen beladen, die im Folgenden kurz beschrieben werden.

● 3D-Lendenwirbelstütze: Es verfügt über 3 Höhenverstellstufen, die ein sanftes Rückfederungssystem ergeben, das sich vom Nacken bis zur Wirbelsäule anschmiegt und Ihnen die beste Kopfstütze und Lendenwirbelstütze bietet, die Sie für stundenlanges Sitzen benötigen.

● Gepolsterte 4D-Armlehne: Diese kommt mit 4 Dimensionen, die flexibel genug sind, um den Ellbogen aufzunehmen. Sie sind gut gepolstert und dies bedeutet, dass jede Unannehmlichkeit, die effektiv beseitigt wird.

● Atmungsaktives Mesh: Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie vom Stuhl aufstehen, einen verschwitzten Rücken haben. Der gesamte Rückenbereich ist mit atmungsaktivem Mesh ausgekleidet, das eine kontinuierliche Luftzirkulation ermöglicht.

Einstellbare Sitztiefe: Sie können den Sitz anheben und absenken sowie nach vorne und hinten neigen, um ihn perfekt an Ihre Bedürfnisse und Körperform anzupassen.