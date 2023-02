Kreative Muttertagsgeschenke, die von Herzen kommen

Den Muttertag zu zelebrieren, hat eine lange Tradition. Die alten Griechen waren es, die einst mit einer großen Feierlichkeit zu Ehren von Rhea, der Mutter des Zeus, damit begonnen hatten, den Mutterkult zu pflegen. Im Laufe der Jahrtausende hat sich dieses Zeremoniell auch in vielen anderen Ländern etabliert.

Wenngleich die Menschen den Muttertag heutzutage völlig anders feiern, so geht es doch vor allem darum, die Mutter zu ehren und ihr gegenüber Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Ihre Kinder können dies auf unterschiedlichste Weise tun. Zum Beispiel, indem sie ihr etwas Selbstgebasteltes schenken oder ein kleines Gedicht verfassen. Auch selbstgemalte Bilder lassen das Herz der Mama höher schlagen. Ganz gleich, ob Kinder, Partner bzw. Ehemann oder eine andere Person ein Geschenk zum Muttertag überreichen möchten: Grundsätzlich ist es nicht in erster Linie das Präsent, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Mutter durch eine liebevolle Geste Wertschätzung und Respekt erfährt.

Kreative Geschenke zum Muttertag

Jeder Tag sollte Muttertag sein, heißt es landläufig. Doch einmal im Jahr freut sich doch jede Mama über eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Ein schönes Eau de Parfum, ein schickes Halstuch oder eine Schachtel Pralinen - das sind die Klassiker, die so manche Mama von ihren Lieben geschenkt bekommt. Geschenke mit persönlicher Note, wie zum Beispiel eine Tasse mit einem lieben Sprüchlein, zaubern ihr garantiert ebenfalls ein Lächeln der Verzückung ins Gesicht. Dekorationsartikel in Form von Vasen, Spiegel oder eine Wanduhr mit integriertem Bilderrahmen erfreuen das Mutterherz ebenso. Kreative Muttertagsgeschenke müssen nicht teuer sein. Oft genügt schon eine Kleinigkeit, um der Mama zu zeigen, dass man sie lieb hat und an sie denkt. Auch ausgewählte Wohlfühl-Präsente machen glücklich. Spezielle Highlights, wie beispielsweise hochwertige Nackenmassagekissen oder Massagesteine, hübsch verpackt, verfehlen ihre Wirkung ganz gewiss nicht.

Wunderschöne Ideen mit Herz

„Ich hab dich lieb, Mama.“ Das ist in erster Linie die Botschaft, die ein kreatives Muttertagsgeschenk übermitteln soll. Was liegt da näher, als zu diesem Anlass beispielsweise einen Glaspokal mit persönlichen Worten zu verschenken? Oder ein Wellness-Set in Herzform? Vielleicht ein Paar Sektgläser mit edler Gravur? Der Kreativität sind beim Schenken keine Grenzen gesetzt. Wer Präsente mit persönlichem Touch überreicht, kann sicher sein, das Herz der Mutter zu berühren.

Übrigens freuen sich nicht nur Mütter über ein Muttertagsgeschenk, sondern auch Großmütter, Urgroßmütter und Patentanten. Für welche Art von Präsent sich die schenkende Person entscheidet, hängt von unterschiedlichen Kriterien ab. So ist vornehmlich der persönliche Geschmack entscheidend. Außerdem dürfen die Wünsche der Mutter berücksichtigt werden. Ob kreative Deko-Ideen, praktische Wohlfühl-Geschenke, hochwertige Präsente mit persönlicher Widmung oder Selbstgemachtes: Mamas lieben es, am Muttertag nach allen Regeln der Kunst verwöhnt zu werden. Wird das hübsch verpackte Geschenk zusammen mit einem schönen Gedicht oder einem liebevoll gefertigten Bild überreicht, ist die Freude besonders groß. Es fühlt sich einfach gut an, einem lieben Menschen eine Freude zu machen und ihm zu zeigen, wie viel er einem bedeutet.