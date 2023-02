Kredit online beantragen – so geht’s

Größere Anschaffungen, eine berufliche Auszeit, ein kaputtes Auto oder die enorm hohe Nebenkostenabrechnung können Gründe dafür sein, dass der Finanzbedarf kurzfristig höher ist als die laufenden Einnahmen. Da sich an den Einnahmen kurzfristig nicht viel ändern lässt, stellt sich die Frage, wie sich die finanziellen Belastungen dennoch stemmen lassen. Oft ist ein Kredit eine gute Lösung. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit war es ein enormer Zeitaufwand, einen Kredit aufzunehmen. Abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach war und vor allem sehr zeitaufwendig, verschiedene Angebote einzuholen, um sie zu vergleichen, war eine ganze Menge an Papierkram zu erledigen.

Mit dem neuen Online-Kredit, der sich vollkommen digital abschließen lässt, ist das anders geworden. Kunden haben an 365 Tagen im Jahr die Möglichkeit sich online zu informieren und alle notwenigen Vertragsunterlagen auszufüllen und an die Bank zu schicken. Damit lässt sich quasi im Handumdrehen der finanzielle Spielraum verändern. Dank schneller Zusagen ist das Geld innerhalb von wenigen Tagen auf dem Konto gutgeschrieben. Bei einigen Krediten gibt es sogar die Möglichkeit der Sofortzusage und das Geld ist innerhalb von 24 Stunden auf dem Konto. Doch wie funktioniert die Online-Beantragung eines Kredits? Was ist dabei zu beachten? Was kann helfen, die Kreditzinsen und damit die monatlichen Kosten niedrig zu halten?

In wenigen Schritten zum Onlinekredit

Für einen Onlinekredit ist nichts weiter als ein Computer, Tablet, Laptop oder Smartphone notwendig und dazu eine funktionierende Internetverbindung. Im ersten Schritt geht es darum, die gewünschte Kredithöhe festzulegen. Wie viel Geld ist notwendig, um die dringende Rechnung zu bezahlen oder den langgehegten Wunsch zu erfüllen? Wichtig dabei ist, nicht zu knapp zu kalkulieren, aber auch die Kreditsumme nicht zu hoch anzusetzen. Schließlich soll die Ratenhöhe für die Rückzahlung nicht das monatlich zur Verfügung stehende Budget sprengen.

Steht die Kredithöhe fest, gilt es, verschiedene Angebote einzuholen und miteinander zu vergleichen. Mit einem Kreditvergleich Kreditangebote zu vergleichen ist sehr sinnvoll. Damit können Kreditnehmer sehr viel Geld sparen. Es gibt so viele verschiedene Banken, die teilweise sehr unterschiedliche Konditionen anbieten und sich vor allem in der Zinshöhe erheblich unterscheiden. Ein Zinsunterschiede von nur 0,2 oder 0,3 Prozent kann sich, je nach Kreditsumme und Laufzeit, ganz erheblich auf die Kreditkosten auswirken.

Ist das passende Angebot gefunden, geht es daran beim Kreditinstitut ein Angebot einzuholen. Dafür ist es notwendig, Angaben zur Person und den persönlichen sowie wirtschaftlichen Verhältnissen zu machen. Beim Onlinekredit stellt die Bank in der Regel innerhalb kürzester Zeit den Kreditantrag zur Verfügung und fordert Dokumente zur Prüfung an. Dazu gehören auf jeden Fall Einkommensnachweise, meist in Form von Kontoauszügen und Entgeltnachweisen. Im Fall eines Onlinekredits bietet die Bank die Möglichkeit, die erforderlichen Unterlagen per Datei-Upload auf der Seite der Bank hochzuladen, sodass die Unterlagen dort unmittelbar zur Verfügung stehen und der Kunde sich das umständliche Kopieren der Dokumente und deren Postversand sparen kann.

Im nächsten Schritt muss sich der Kunde legitimieren. Das kann nach wie vor per PostIdent-Verfahren erfolgen. Doch viel schneller und einfacher ist das VideoIdent-Verfahren, das jeder ganz einfach von zu Hause mit einer App erledigen kann.

Sogar die Unterschrift unter den Kreditantrag kann per elektronischer Signatur erfolgen, sodass es auch hier nicht notwendig ist, Unterlagen auszudrucken, zu unterschreiben und mit der Post zu verschicken. Das spart Ressourcen und vor allen Dingen viel Zeit.

Liegen der Bank alle Unterlagen vor, erfolgt die Kreditentscheidung innerhalb sehr kurzer Zeit. Bei einer Zusage ist das Geld anschließend sehr schnell auf dem Konto gutgeschrieben.

Wie lassen sich die Kreditkosten senken?

Viele Verbraucher sind der Meinung, wenn sie einen Kredit beantragen, können Sie an den Zinsen und damit an den Kreditkosten überhaupt nichts machen. Die Bank gibt die Zahlen vor, entweder sie akzeptieren oder sie bekommen keinen Kredit. Doch ganz so einfach ist das nicht. Verbraucher haben sehr wohl Möglichkeiten, Einfluss auf die Zinszahlungen zu nehmen. Das fängt schon mit dem Kreditvergleich an. Banken, die viel zu hohe Zinsen haben, werden bei einem Kreditvergleich regelmäßig ganz unten auf der Liste stehen. Der Konkurrenzdruck ist dabei sehr groß, sodass gerade über die Zinsen ein großer Wettbewerb erfolgt.

Tipps, was Verbraucher vor der Kreditaufnahme tun können

Als Allererstes ist es eine Überlegung wert, ob der Kredit überhaupt notwendig ist. Stehen Zins- und Ratenbelastung im richtigen Verhältnis zum Nutzen? Ein dreiwöchiger Urlaub in Australien ist bestimmt eine schöne Sache, doch ist er es wert, für die nächsten Monate oder sogar Jahre jeden Monat dafür zu bezahlen und das monatliche Budget damit zu belasten? Keinen Kredit aufzunehmen bringt.

Eigene finanzielle Situation richtig bewerten

Die meisten Kredit laufen mindestens zwölf Monate, meist sogar länger. Die Rückzahlung des Kredits ist eine langfristige finanzielle Verpflichtung. Daher ist es auch wichtig, die eigene finanzielle Situation genauer unter die Lupe zu nehmen. Es bringt nur Probleme, wenn die Rückzahlung nicht gewährleistet ist. Eine Aufstellung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben hilft dabei, einen Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen, um die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit besser einschätzen zu können.

Restschuldversicherung nur bei großen Finanzierungen sinnvoll

Banken wollen nicht nur ihre Kredite vergeben, oft wollen sie auch weitere Produkte verkaufen und bieten ihren Kunden bei Abschluss eines Kredits eine Restschuldversicherung an. Damit will die Bank nicht nur den Kunden absichern, sondern auch das eigene Risiko reduzieren. Für den Kunden ist die Restschuldversicherung nur bei einem höheren Kredit von mindestens 20.000 Euro sinnvoll. Bei geringeren Kreditsummen sind die Versicherungsprämien oft unverhältnismäßig hoch, was die Gesamtkosten für den Kredit unverhältnismäßig ansteigen lässt.

Um späteren Ärger zu vermeiden, ist es sinnvoll, das zur Verfügung stehende Budget im Vorfeld genau zu berechnen. Foto: Pixabay.com

Die Ratenhöhe korrekt festlegen

Die Ratenhöhe bestimmt über die Laufzeit des Kredits. Sie bestimmt aber auch über die monatliche Belastung. Sind die Raten zu niedrig, ergibt sich eine längere Laufzeit. Gleichzeit führt das jedoch auch zu mehr Zinsbelastung. Sind die Raten sehr hoch, ist die Laufzeit sehr kurz und der Kredit schnell getilgt. Doch dafür muss ausreichend finanzieller Spielraum vorhanden sein. Am besten ist es, sich anhand der eigenen finanziellen Situation genau zu überlegen, wie belastbar das Budget über die Kreditlaufzeit ist. Daran gilt es die Ratenhöhe auszurichten.

Kreditsumme gering halten

Da Kreditzinsen immer höher sind als Sparzinsen jeglicher Art, ist es vor der Kreditaufnahme sinnvoll zu prüfen, ob eventuell Sparguthaben zur Verfügung steht, das für die Anschaffung oder die Begleichung der dringenden Rechnung genutzt werden kann. Manchmal lässt sich auch anderweitig Eigenkapital auftreiben, um die Kreditsumme zu senken. Damit sinken die Zinszahlungen und die monatliche Belastung.

Keine Zinsen sind attraktiv, aber …

Oft gibt es in Verbrauchermärkten oder auch beim Autokauf sogenannte Nullprozent-Finanzierungen. Das sieht auf den ersten Blick sehr attraktiv aus: keine Zinsen bedeuten einen günstigen Kredit. Doch niemand hat etwas zu verschenken. Oft stehen dann im Kreditvertrag Zusatzkosten mit drin, die am Ende wirken, als wären Zinsen zu zahlen gewesen. Meist sind mit Nullprozent-Finanzierungen bestimmte Konditionen verknüpft, wie eine vorgeschriebene Laufzeit.

Vorsicht bei günstigen Händlerkrediten beim Autokauf

Viele Autohändler arbeiten mit einer Bank zusammen und bieten ihren Kunden günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Allerdings wird es für die meisten Kunden viel günstiger, wenn sie einen Ratenkredit bei einer Bank aufnehmen. Damit haben Kunden beim Autohändler eine bessere Verhandlungsposition, weil sie als Barzahler auftreten können. Bei der Bank gibt es für einen zweckgebundenen Autokredit häufig auch bessere Konditionen, weil das Auto eine zusätzliche Sicherheit darstellt, die die Bank im Zweifel verwerten kann.

Kredite mit fest vereinbartem Verwendungszweck, wie der Autokredit zum Beispiel, sind meistens günstiger. Foto: Pixabay.com

Wie lässt sich die Kreditwürdigkeit verbessern?

Die Kreditwürdigkeit eines Kunden wirkt sich ebenfalls auf die Kreditkonditionen aus. Jeder kann daran arbeiten, die eigene Bonität zu verbessern, schon lange bevor es an die Aufnahme eines Kredits geht. Als Erstes ist es sinnvoll zu wissen, was bei der Schufa eingetragen ist. Dafür gibt es die kostenlose Selbstauskunft, die jeder Verbraucher einmal pro Jahr bei der Schufa anfordern kann. Um die Kreditwürdigkeit auf hohem Niveau zu halten, ist es sinnvoll, nur sehr begrenzt Schulden zu machen. Auch die Zahl der Girokonten oder Kreditkarten wirkt sich auf die Kreditwürdigkeit aus.

Zinsen festschreiben

Für einen Kredit kann die Bank die Zinsen festschreiben. Am besten ist es, wenn der Zins über die gesamte Laufzeit festgeschrieben ist. Bei Immobilienfinanzierungen gilt dabei eine Ausnahme. Bedingt durch die meistens lange Laufzeit von 20 Jahren oder mehr lässt sich die Zinsentwicklung für die gesamte Zeit nur schwer vorhersagen. Gerade in einer Phase mit niedrigen oder steigenden Zinsen ist eine Zinsbindung gut. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die Bank keinen Aufschlag für die langfristige Bindung der Zinsen berechnet. Das würde den finanziellen Vorteil direkt wieder zunichtemachen.

Tipps, was Verbraucher während der Kreditlaufzeit tun können

Viele Banken richten ihren Kunden großzügige Dispokredite von einem oder zwei Monatsgehältern ein, oft ohne dass der Kunde danach gefragt hätte. Für jeden Euro, den der Kunde von diesem Kredit in Anspruch nimmt, verlangt die Bank Zinsen, die viel höher sind als für einen Ratenkredit. Oft ist es dann so, dass die Kreditnehmer den Dispo in Anspruch nehmen, es aber selten schaffen, das Konto schnell wieder auszugleichen. Die Zinsbelastung bleibt dann über einen längeren Zeitraum bestehen. Auch hier ist der Ratenkredit die wesentlich günstigere Alternative, vor allem wird der Kreditnehmer damit nach einer gewissen Zeit wieder schuldenfrei. Bei einem Dispo schaffen das die Wenigsten aus eigenem Antrieb.

Sondertilgungen senken die Zinszahlungen

Am besten ist es, schon bei Abschluss des Kredits darauf zu achten, ob Sondertilgungen kostenfrei möglich sind. Damit können Kreditnehmer einen Kredit schneller zurückzahlen und schneller wieder ihre finanzielle Freiheit erlangen. Zudem reduzieren die Sonderzahlungen die Kreditsumme, die die Basis für die Zinsberechnungen darstellt. Damit sinken auch die Zinszahlungen.

Bei Sondertilgungen handelt es sich um zusätzlich zu den Raten geleistete Zahlungen, die so nicht im Ratenplan stehen. Damit können Kreditnehmer ein Darlehen schneller tilgen. Bei vielen Banken besteht mittlerweile diese Möglichkeit ohne zusätzliche Kosten.

Mehrere Ratenkredite zusammenlegen

In manchen Fällen kann eine Umschuldung dabei helfen, die Zinsbelastung zu senken und Geld zu sparen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Zinssätze im Kreditvertrag viel höher sind als die Zinsen für einen neuen Kredit. Je größer die Differenz ist, umso höher fällt die Ersparnis aus. Bei einer Umschuldung ist auch das Kleingedruckte wichtig. Bei manchen Krediten ist eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige Kreditablösung zu zahlen.