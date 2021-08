Der Aufstieg der Luxusmodemarken

Der Wiederverkaufsmarkt für Mode boomt und soll bis 2024 einen Wert von € 60 Milliarden erreichen und damit die Größe von Schnellmode verdoppeln. Da gebrauchte Kleidung unsere Kleiderschränke erobert, haben wir beschlossen, das Phänomen des Wiederverkaufs aus einer Geschäftsmodell-Perspektive zu erkunden und zu untersuchen, wie es auf andere Branchen angewendet werden kann.

Die thevintagebar bietet ein Schnäppchen in einem glaubwürdigen, gut gestylten und glänzenden Kontext. Es fügt sich auch in eine größere Öko-Debatte ein, die derzeit in der Modebranche geführt wird. Die Überproduktion von Mode führt in alarmierendem Maße zu Mülldeponien.

Mit diesen Zahlen in der Hand gibt es keinen Zweifel, dass der Wiederverkaufsmarkt dank des Internets und digitaler Unternehmungen durch alle Modesegmente enorm blüht. Es ist nicht nur eine Verschiebung innerhalb des Prozesses der Produktbeschaffungsgleichung des Verbrauchers, es ist eine Wiederentdeckung des Wertes von Dingen, die gemacht wurden, um zu halten, zumindest länger, und ganz im Gegensatz zur schnellen Veralterung der Mode.

Es gibt immer den Nervenkitzel, etwas wirklich Cooles zu finden, etwas, das man schon immer wollte, sich aber nie leisten konnte. In diesem Zusammenhang hat der Verbraucher mit der Leichtigkeit von E-Commerce, Peer-to-Peer-Tauschbörsen oder sogar Auktionsdiensten ein wertvolles Angebot an Kleidung und Accessoires gefunden.

Wiederverkauf, Vintage-Mode oder der Trödelmärkte sind keine neuen Konzepte, ihre hybride Herangehensweise mit Technologie jedoch schon. In den letzten zehn Jahren haben verschiedene Plattformen und Online-Versandhäuser eine selektive oder massive Klientel aufgebaut, die bereit ist, ihre Kleidung zu kaufen, zu tauschen oder zu verkaufen.

Schnell wachsende Online-Seiten für den Wiederverkauf von Luxusgütern verändern die Landschaft für den Wiederverkauf von Luxusgütern drastisch in Richtung eines konsolidierten Ökosystems.

Dennoch muss der positive Einfluss des Wiederverkaufs insgesamt relativiert werden. Viele Berichte über den Wiederverkauf sprechen sich für Wiederverkaufsseiten aus, werden aber von den Wiederverkaufsakteuren selbst in Auftrag gegeben.

Die meisten Luxusmarken haben aus dem boomenden Wiederverkaufsmarkt noch kein Kapital geschlagen. Luxusmarken haben gezögert, den Wiederverkauf zu fördern, weil sie befürchten, den Verkauf neuer Produkte zu kannibalisieren und die Exklusivität ihrer Marken zu verwässern.

Wiederverkäufer werden miteinander um direkte Partnerschaften und strategische Allianzen mit Luxusmarken konkurrieren, in der Hoffnung, die Plattform zu sein, die Vintage in deren Namen verkauft.

Zusammenfassung

Luxusmarken müssen den Lebenszyklus ihrer Produkte jenseits des Verkaufs und die Haupttreiber hinter dem florierenden Luxus-Wiederverkaufssektor berücksichtigen und abwägen, wie Luxusmarken einen gewissen Nutzen aus diesem Trödelmärkte ziehen können. Schließlich können hochwertige Marken an diesem schnelllebigen und schnell wachsenden Markt teilhaben.