Karl Lagerfeld Schuhe - Turnschuhe, Stiefel und sogar Hausschuhe

Die Fans von Karl Lagerfeld sind sich in einem auf jeden Fall einig. Er verstand es, mit Selbstironie und Arroganz, sein Leben darzustellen. Die bissigen Sprüche hallen uns noch heute in den Ohren. Doch er machte sich nicht nur über sich selbst lustig. Das Zitat „Ich bestehe nur aus Egoismus. Ich bin keine Opfernatur.“ zeigt dies sehr deutlich. Dennoch hat er Mode geschaffen, die bei den Menschen ankam. Neben den außergewöhnlichen Kleidungsstücken waren aber auch die Karl Lagerfeld Schuhe sehr beliebt und wurden gerne gekauft.

Seine Sprüche sind noch immer legendär

Insbesondere das Zitat „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ war wohl eines der bekanntesten. Allerdings hätte er sich wohl im Grabe umgedreht, wenn er die Pandemie noch mitbekommen hätte. Denn hier hatten mit großer Sicherheit die meisten Menschen die Kontrolle über ihr Leben verloren, da die Jogginghose das beliebteste Kleidungsstück dieser Zeit war. Doch auch sonst hatte der Mann, der ein hervorragendes Gespür für Image und Hype hatte, immer einen bissigen Spruch auf Lager. Daher liebte oder hasste man ihn.

Zeichen war schon in früher Kindheit eines seiner liebsten Hobbys. Der Designer kreierte allerdings nicht nur Bekleidung, sondern auch die beliebten Karl Lagerfeld Schuhe, die bei Groß und Klein perfekt ankamen. Von Hausschuhen und Badeschuhen über Turnschuhe bis hin zu edlen und eleganten Stiefeln gab es nichts, was Lagerfeld nicht entwarf.

Foto: eschuhe.de

Weiß und Schwarz dominieren bei Lagerfeld

Die Farben Weiß und Schwarz dominieren bei diesem Designer. Somit sind die Schuhe absolut alltagstauglich und können problemlos mit nahezu jedem Outfit kombiniert werden. Auffallend ist jedoch, dass Lagerfeld viele Applikationen und Prints nutzt, die die Schuhe besonders edel machen. Glitzer und Glamour sind dem Modezar somit wichtig. Kombiniert mit Jeans, kurzen Hosen oder auch Kleidern sind die Sneaker von Lagerfeld ein echter Blickfang. Doch auch die Flip-Flop, Espadrilles oder Pantoletten sind ein absolute Must-have und sollten im Schuhschrank nicht fehlen. Mit diesen kann das sommerliche Outfit auf besondere Weise aufgewertet werden.

Karl Lagerfeld Schuhe haben aber noch einen weiteren bedeutungsvollen Vorteil. Sie haben einen extrem hohen Tragekomfort und sind unschlagbar bequem. Selbst die schweren Stiefel, die der Designer auf den Markt gebracht hat, übertreffen alles an Bequemlichkeit. Wer jedoch auf die edle Variante setzt, wird zudem auch High Heels und Pumps finden, die eleganter kaum sein könnten. Auch hier dominieren die Farben Weiß und Schwarz und sind häufig mit dem Schriftzug „Karl Lagerfeld“ versehen.

Das Leben des Karl Lagerfeld

Lagerfeld wurde in Hamburg geboren und hatte es nicht leicht. Die Eltern wollten eigentlich nie Kinder und somit interessierten sie sich auch kaum für ihn. Wenn er ihr etwas erzählen wollte, soll sie sehr bissig gesagt haben: „Wenn du mit mir reden willst, dann streng dich an oder sei ruhig. Dein Unfug verdient nicht mehr Zeit, also sprich schneller“. Anhand dieser Aussagen weiß man schnell, weshalb der Modezar, wie Lagerfeld immer genannt wurde, so schnell redete. Angeblich soll die Mutter dem kleinen Karl auch mal den Piano-Deckel auf die Finger gehauen haben, da er ein Jahr erfolglos Klavierunterricht hatte. Er solle lieber malen, weil dann Ruhe wäre.

Durch das Zeichnen flüchtete er in seine eigene Welt und richtete sich daher nach und nach ein Atelier ein. Gerade mal volljährig, brach er nach Paris auf. Im Jahr 1954 gewann er mit dem Entwurf eines kanariengelben Mantels den ersten Preis des Wollsekretariats und arbeitete dann bis 1962 Jean Patou. Da die Modewelt gerade in einem Umbruch war, studierte er Kunst und war als freiberuflicher Designer tätig. Er machte somit sein eigenes Ding und hatte Kunden wie Chloé und Fendi.

Im Jahr 1983 gelang ihm dann der große Durchbruch. Er wurde vom Modehaus Chanel zum Art Director berufen. Mit seiner Genialität machte er die Modemarke zum Status-Symbol einer hedonistischen Jugend. Insbesondere seine legendären Catwalks mit Supermodels und Pornostars sorgten einerseits für Aufsehen und andererseits auch zu Kontroversen. Seinen ganz eigenen und unverkennbaren Stil kreierte er dabei aber erst in den 1980er-Jahren.