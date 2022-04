Kleider – feminine Kleidungsstücke für jeden Anlass

Kleider für jede Jahreszeit

Kleider werden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt und begleiten Frauen das ganze Jahr über. Im Frühling und Sommer sind luftige, kurze Kleider eine gute Wahl. In der kalten Jahreszeit dürfen es gerne dickere Modelle sein.

Beliebte Frühlings- und Sommerkleider sind:

● Shirtkleider: Mit einem Shirtkleid lässt sich auf unkomplizierte Weise ein lässiger Sommerlook kreieren. Die Kleider sind in unterschiedlichen Schnitten erhältlich erhältlich – von figurbetont bis locker fallend.



● Leinenkleider: Danke der Beschaffenheit seiner Fasern hat Leinen einen kühlenden Effekt und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Ein Kleid aus Leinen ist ein stilvoller Begleiter im Sommer.

● Tunikakleider: Die lässig geschnittenen Sommerkleider sind häufig mit schönen Details wie einem Schmuckkragen oder Kordeln verziert. Tunikakleider überzeugen zudem mit ausgefallenen Mustern und Farbverläufen.



● Blusenkleider: Wer es etwas dezenter mag, entscheidet sich für ein Blusenkleid. Dieses orientiert sich am Stil der klassischen Damenbluse, ist oft mit einer Knopfleiste verziert und umspielt den Körper.



● Wickelkleider: Ein Wickelkleid ist ein elegantes Kleidungsstück für jeden Anlass. Es ist zumeist mit einem V-förmigen Ausschnitt ausgestattet, der das Kleid zusammen mit der Überlagerung von Stoffteilen jung und verspielt wirken lässt.



● Boho-Kleider: Der Boho-Trend ist ungebrochen. Besonders angesagt sind Modelle in Weiß oder Beige mit filigranen, farbigen Stickereien oder romantischen Blumenprints.





Zu Herbst- und Winterkleidern zählen:

● Jeanskleider: Kleider aus langlebigem Denim sind aus den Kleiderschränken nicht mehr wegzudenken. Sie sind in zahlreichen Schnitten und Farben erhältlich und sind ideal geeignet, um einen lässig-verspielten Look zu zaubern. Gleichzeitig schützt der robuste Stoff vor Wind und Wetter.



● Trachtenkleider: Weder auf dem Münchner Oktoberfest, noch auf anderen Volksfesten dürfen sie fehlen – hochwertige Dirndl. Längst sind die schönen Trachtenkleider wichtiger Bestandteil zahlreicher Mode-Kollektionen. Und so setzen sie auch im Alltag heute raffinierte Mode-Akzente.

● Strickkleider: Sie sind die Favoriten vieler Frauen, vor allem wenn es darum geht, einen lässig-schicken Herbstlook zu stylen. Strickkleider sehen hochwertig aus, sind hautfreundlich und spenden viel Wärme.



● Lederkleider: Für einen aufregenden Look sorgen Kleider aus Leder. Das hochwertige Material ist zudem robust, wärmend und wasserabweisend und somit perfekt für stürmische Tage im Herbst.

Die Auswahl an Kleidern ist groß. Und während die Männermode aktuell eher farblos ist, darf es bei den Damen leuchtend und bunt sein. Dementsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten, neue Looks zu kreieren. Zu einem luftig-leichten Sommerkleid passen beispielsweise lockere Sandalen oder Sandaletten und hübsche Accessoires wie eine Halskette und ein Armband. Herbst- und Winterkleider setzen die Figur auch an kühlen Tagen ins Szene. Sie lassen sich wunderbar mit Stiefeln, einer Strumpfhose und einem modischen Mantel kombinieren.

Kleider für verschiedene Anlässe

Kleider sind für Damen in der Freizeit das, was beim Wandern die richtigen Schuhe sind: absolute Must-haves. Gleiches gilt für besondere Anlässe. Auch hier sind Kleider die obligatorischen Begleiter der Damen.

Kleider für Hochzeiten

Meist stimmt sich die Braut mit ihren Brautjungfern in Bezug auf die Kleiderwahl im Vorfeld ab. Aber wie sieht es mit Kleidern für die Gäste aus? Hier gilt: Elegante und schlichte Modelle sind die richtige Wahl. Schließlich soll es dem Hochzeitskleid der Braut nicht die Show stehlen. Ideal ist ein knielanges Kleid oder ein elegantes Abendkleid in gedeckten Tönen. Zu auffällige oder kurze Kleider sollten Hochzeitsgäste nicht tragen, es sei denn, es passt zum Motto der Hochzeit.

Kleider für den Abend

Geht es in eine Bar oder einen Club, ist das schöne Cocktailkleid die beste Wahl. Es ist verspielt und schick zugleich und optimal für Abende geeignet, in denen der stressige Alltag vergessen werden soll. Cocktailkleider sind in zahlreichen Varianten erhältlich, ob mit dezentem oder ausgefallenem Schnitt, mit tollen Mustern oder glitzernden Details wie etwa Pailletten.

Kleider fürs Büro

Auch im Büro haben Kleider für Damen längst Einzug genommen. Strenge, unbequeme Businesskleidung muss nicht sein. Hochwertige Businesskleider vereinen Eigenschaften wie Komfort, Stil und Professionalität. Blazer müssen nicht zwingend mit Rock oder Hose getragen werden. Eine modische Alternative ist das Blazerkleid. Daneben lassen sich mit einem dezenten Etuikleid oder einem Rollkragenkleid ein geeigneter Büro-Look kreieren. Dazu passen offene Sandalen oder Mokassins im Frühling und Sommer sowie geschlossene Schuhe wie Pumps im Herbst und Winter.

Dirndl werden typischerweise in Bayern auf Volksfesten getragen. Foto: Pixabay.com

Was ist der Unterschied zwischen Mini-, Midi- und Maxikleidern?

Ob in Zeitschriften oder im Internet – immer wieder tauchen die Bezeichnungen Mini, Midi und Maxi in Verbindung mit Kleidern auf. Aber wo genau liegt der Unterschied?

Minikleider

Bei einem Minikleid endet der Saum zwischen Oberschenkel und Knie. Ein Klassiker ist das „kleine Schwarze“. Minikleider lassen sich am besten in der Freizeit, abends in einer Bar oder auf Partys tragen.

Midikleider

Mittellange Kleider sind Allroundtalente. Hier endet der Saum meist kurz über oder unter dem Knie. Midikleider werden in der Arbeit, im Büro, aber auch abends zu Veranstaltungen gerne getragen. Es gibt zahlreiche Ausführungen, vom leichten Sommer- bis hin zum modischen Strickkleid. Die Schnitte schmeicheln der Figur und helfen, vermeintliche Problemzonen zu kaschieren. Ein Midikleid wirkt zumeist etwas eleganter als ein Minikleid.

Maxikleider

Maxikleider sind häufig bodenlang geschnitten und stehen für weibliche Eleganz. Ob locker geschnitten, eng anliegend, mit oder ohne Ärmel, mit oder ohne Neckholder – Maxikleider sehen elegant aus. Die schönen Kleider eignen sich sowohl zu einem schicken Abendessen, für besondere Anlässe oder im Urlaub. Aufgrund des langen Schnitts streckt ein Maxikleid die Beine optisch und versteckt gekonnt kleine Problemzonen.