Nachhaltigkeit im Kleiderschrank: Tipps für erfolgreiche Second-Hand-Käufe

Noch vor ein paar Jahren galt Second-Hand-Kauf eher als etwas, was man tun musste, wenn man nicht genug Geld für neue Kleidung hatte. Heutzutage jedoch ist Second-Hand vor allem eine Lifestyle-Entscheidung, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Kein Wunder: Second-Hand ist eine einfache und nachhaltige Lösung, um der Fast Fashion Industrie etwas entgegenzusetzen.

Viele Kleidungsstücke, die gebraucht weiterverkauft werden, sind noch dazu in einem sehr guten Zustand. Häufig handelt es sich lediglich um Fehlkäufe, die überwiegend ungetragen im Kleiderschrank gehangen haben. Nun werden sie zu einem Bruchteil der Kosten verkauft, die für die Anziehsachen neu im Laden bezahlt wurden. Wenn Sie dabei die folgenden Dinge beachten, ist es auch nicht schwer, zu neuen Lieblingsteilen zu finden.

Geduldig sein

In den meisten Kaufhäusern und Fashion Stores ist alles schön der Größe und Farbe nach geordnet. Übersichtliche Schilder weisen einen darauf hin, ob man in der Damen-, Herren- oder der Kinderabteilung ist oder ob man gerade Schwangerschaftsmode durchstöbert. Auf dem Flohmarkt geht es meist deutlich unübersichtlicher zu. Manchmal sind die Kleidungsstücke hier nicht einmal auf Haken gehangen, sondern liegen kreuz und quer auf Wühltischen. Dennoch kann man auch hier fündig werden. Sonst würde sich Second Hand Mode wohl kaum steigender Beliebtheit erfreuen, wie es auch der Second-Hand Fashion Report von momox fashion nahelegt. Das Stichwort lautet „Geduld“. Erwarten Sie nicht, innerhalb weniger Minuten passgenau das gefunden zu haben, was Sie suchen. Nehmen Sie sich Zeit zum Suchen und machen Sie einen Ausflug aus Ihrem Shoppingtrip. Manchmal werden Sie mit neuen Teilen nach Hause gehen, manchmal unverrichteter Dinge. Das macht das Second-Hand-Shopping jedoch auch so interessant.

Nehmen Sie Anpassungen vor

Sie haben ein Teil gefunden, dass Ihnen von der Farbe und vom Stoff her wunderbar gefällt, jedoch einfach nicht perfekt sitzt? Das Material scheint hochwertig, es ist nur ein wenig zu groß? Oder aufgrund einiger zusätzlicher Pandemie-Kilos hat sich Ihre Körperform verändert und die alte Größe passt nicht mehr? Dann bringen Sie Ihre Sachen in eine Änderungsschneiderei! Wenn Sie selbst nähen können, dann nehmen Sie die Änderungen selbst vor. Knöpfe, die fehlen, lassen sich innerhalb weniger Minuten einfach neu annähen. Kleinere Löcher können unkompliziert gestopft werden. Werden Sie kreativ! Binden Sie sich einen Gürtel um die Taille um ein zu großes Hemd figurbetonter aussehen zu lassen. Eine Jeans, deren Schnitt Ihnen unten nicht gefällt, können Sie einfach etwas kürzen, sodass Sie anschließend eine ¾-Hose haben. Mode darf schließlich auch Spaß machen – und Second-Hand-Kleidung eignet sich wunderbar, um neue Dinge auszuprobieren und DIY-Projekte zu starten. Frauen können bisweilen auch einmal in der Männerabteilung nachschauen. Vor allem dann, wenn sie nicht daran interessiert sind, den neuesten Trends nachzueifern. Insbesondere was Hemden, Pullover und T-Shirts angeht, findet man in der Herrenabteilung auch als Frau das eine oder andere zeitlose Stück.

Nutzen Sie auch Online-Angebote

Beim Second-Hand-Shopping denken die meisten an Flohmärkte und Kleidertausch-Events. Dabei wird oft vergessen, dass es auch diverse Online-Plattformen mit praktischer Filter-Funktion gibt. Wie in normalen Online-Shops können Sie im Filter eingeben, was Sie für Kleidungsstücke suchen und welche Größe Sie tragen. Meist ist es auch möglich, die Sachen wieder kostenfrei zurückzuschicken, sollten Sie doch nicht passen. So sparen Sie Zeit und Nerven – und schonen dabei noch die Umwelt. Auf diese Weise ist es übrigens auch unkompliziert möglich, gebrauchte Kleider wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Stundenlang auf dem Flohmarkt zu stehen, ist für viele Menschen eine regelrechte Tortur, der sie sich nicht aussetzen möchten. Doch über Anbieter wie momox fashion können Sie Ihre gebrauchten Kleidungsstücke einfach gesammelt einsenden, ohne dass Sie über jedes Stück einzeln verhandeln müssen.

Mängel checken

Sie haben etwas gefunden, was Ihnen gefällt? Super! Nehmen Sie sich nun einen Augenblick Zeit, um zu prüfen, in welchem Zustand das Kleidungsstück ist. Gehen Sie dafür am besten unter eine helle Lampe oder ans Tageslicht damit. Prüfen Sie genau, ob es Löcher oder lose Nähte gibt. Manchmal bildet sich auch sogenanntes „Pilling“ – das sind kleine Kügelchen, die sich auf dem Stoff bilden. Bei weißen Kleidungsstücken kann es auch bisweilen passieren, dass sich durch Schweiß unansehnliche gelbe Verfärbungen unter den Achseln bilden. Achten Sie beim Second-Hand-Kauf besonders auf die Qualität der Kleidungsstücke. Neu oder nicht: Es macht wenig Sinn, wenn die Sachen nach wenigen Wochen bereits auseinanderfallen und ersetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, auch immer einen Blick auf das Etikett und die verwendeten Materialien zu werfen.