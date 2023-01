Schnäppchentipps für Modebewusste: So gibt’s Mode-Must-haves zum kleinen Preis

1. Schnäppchentipp: Abendkleider second-hand kaufen

Wer klassische oder extravagante Abendkleider für Partys sucht, wählt zwischen einer Vielzahl an modischen Kreationen. Doch muss das elegante Kleidungsstück zwingend aus der neusten Modekollektion stammen? Auch mit einem Vintage-Modell macht frau auf einer exquisiten Veranstaltung Eindruck.

Entsprechende Vintage-Abendkleider werden online und offline gebraucht angeboten. Eine gute Anlaufstelle, um Luxusmode zum Schnäppchenpreis zu finden, sind Online-Handelsplätze und -Flohmärkte. Alternativ lohnt sich der Blick in Second-Hand-Boutiquen, die sich auf gebrauchte Markenmode spezialisieren.

2. Schnäppchentipp: Abendkleider aus dem Outlet holen

Mehrere Markenshops führen inzwischen einen Outlet-Onlineshop. In diesem finden Käufer ältere Kollektionen oder spezielle Outlet-Ware zu einem Bruchteil der Kosten, die auf der Website der Luxusmarken anfallen würden. Stöbern sie nach einem eleganten Abendkleid, können sie mit etwas Glück bis zu 70 Prozent auf den Originalpreis sparen.

Achtung: Viele Markenhersteller bieten in ihren Outlets Ware an, die im Vergleich zum stationären Handel eine mindere Qualität aufweist. Daher gilt es, bei Abendkleidern aus einem Outlet-Store gezielt die Verarbeitungsqualität in den Blick zu nehmen.

3. Schnäppchentipp: Rabatte für Abendgarderobe suchen

Bevor ein elegantes Abendkleid aus einem Onlineshop im virtuellen Einkaufsladen landet, empfiehlt sich ein Blick auf sogenannte Gutscheinportale. Diese bieten monatlich mehr oder minder hohe Rabatte für bestimmte Stores an. Mit ein wenig Glück lässt sich der Preis des gewählten Abendkleids mit wenigen Klicks bis zu 30 Prozent reduzieren.

TIPP: Mehrere Onlineshops arbeiten mit Cashback-Portalen zusammen. Wer sich in einem solchen Portal anmeldet und darüber auf seinen Lieblingsmodeseiten shoppt, kann Geld zurückbekommen. Meist handelt es sich um einen kleinen Prozentsatz der ausgegebenen Summe.

Neben temporären Rabatt- und Cashback-Aktionen bieten mehrere Online-Modeshops regelmäßige Rabatte an. Zu Beginn einer neuen Saison soll beispielsweise die vorherige Kollektion günstig verkauft werden. Dementsprechend profitieren Trendsetter bei diesen „Frühling-, Sommer-, Herbst- oder Winter-Sales“ von Preiserlässen bis 50 Prozent.

TIPP: Haben sie den Newsletter ihres Lieblingsshops abonniert, informiert dieser sie rechtzeitig über die kommenden Rabattaktionen.

4. Schnäppchentipp: Abendkleid mieten

Ein luxuriöses Abendkleid ist oftmals eine teure Anschaffung. Daher ist es ärgerlich, wenn es die meiste Zeit seines Daseins in einem Kleidersack im Schrank fristet. Wer die elegante Garderobe für einen einzigen Anlass – beispielsweise für eine Hochzeit oder ein Firmenjubiläum – braucht, kann sie mieten. Online gibt es inzwischen mehrere Anbieter, die sich auf solche modischen Mietangebote spezialisieren.

Das Konzept der Kleidermiete geht mit einer Vielzahl von Vorteilen einher:

es spart einen Großteil der Anschaffungskosten

es ist nachhaltig

es spart langfristig Platz im Kleiderschrank

Zusätzlich entfällt die Sorge, sich über einen modischen Fehlkauf ärgern zu müssen. Erfüllt das gemietete Kleidungsstück nicht die Anforderungen, schicken die Mieter es zurück zum Anbieter. Wer sich dagegen in eines der gemieteten Abendkleider „verliebt“ und dieses nicht mehr hergeben möchte, kann es anbieterabhängig zum kleinen Preis kaufen.

TIPP: Viele Anbieter für Mietabendkleider empfehlen den Abschluss einer anbietereigenen Kleiderversicherung. Dank ihr brauchen sich die Mieter keine Sorgen um mögliche Schäden oder hartnäckige Flecken auf dem Abendkleid zu machen.

5. Schnäppchentipp: No-Name statt Marke wählen

Beim Kauf von Mode spielen für die meisten Menschen drei Faktoren eine wesentliche Rolle:

Qualität

Passform

Preisleistungsverhältnis.

In Zeiten von starken Preissteigerungen, wird die Preisfrage beim Modeshopping immer relevanter. Daher stellt sich die Frage, ob das ersehnte Abendkleid von einer teuren Luxusmarke stammen muss?

Inzwischen finden sich bei günstigeren Anbietern viele Modelle, die sich äußerlich an den Designerstücken orientieren. Obgleich sie von No-Name-Marken stammen, überzeugen sie mit einer guten Qualität.

Der einzige Wermutstropfen: Bei einem preiswerten Abendkleid von der Stange ist nicht auszuschließen, dass mehrere Besucherinnen einer Veranstaltung das gleiche Modell tragen.