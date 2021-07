Tipps fürs Schminken bei Hitze

Frankfurt am Main (dpa/tmn)

Wer im Sommer seine Augen schminkt, sollte am besten wasserfeste Produkte verwenden.

Insbesondere Menschen, die im Sommer schnell schwitzen, sollten beim Schminken einiges beachten. Ricarda Zill, Kosmetik-Expertin beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel, gibt Tipps, wie das Make-up an heißen Tagen lange hält.

Tages- und Augenpflege gut einziehen lassen

Statt den Mund zu schminken, der derzeit häufig von einer Maske verdeckt wird, betonen diesen Sommer viele eher ihre Augen, so Zill.

Wer Lidschatten, Mascara und Augenbrauenstift aufträgt, sollte an warmen Tagen wasserfeste Produkte verwenden, rät sie. Der Vorteil: Diese speziellen Produkte verlaufen auch bei hohen Temperaturen und beim Schwitzen nicht.

Wichtig ist aber, dass die Tagespflege beziehungsweise Augenpflege vor dem Schminken gut eingezogen ist. Es darf kein Fettfilm auf der Haut zurückbleiben. Zill erklärt: Öle und Fette können wasserfeste Inhaltsstoffe anlösen und so doch zu Panda-Augen führen.

Eine Grundlage für besseren Halt

Zill empfiehlt, an warmen Tagen eine Base aufzutragen, bevor sie die sogenannte Foundation verwenden - also eine deckende Schicht in flüssiger, cremiger oder pudriger Konsistenz. Die Base macht das darüber liegende Make-up länger haltbar.

Im Sommer haben sich laut Zill feuchtigkeitsspendende Zusatzstoffe bei der Foundation bewährt, etwa mit Aloe Vera. Damit das Ergebnis lange hält, rät sie: Am Schluss einfach etwas Fixierspray aufsprühen.

An den Sonnenschutz denken

Wer eine lichtempfindliche Haut hat und sonnenbedingter Hautalterung vorbeugen möchte, kann eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor verwenden. Oder eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor unter dem Make-up auftragen. Auch diese Pflege muss vor dem Schminken gut einziehen.

Im Sommer ist die Haut bei vielen leicht gebräunt. Daher sollte auf pudrige oder zu stark deckende Make-ups verzichtet werden, so Zill. Diese könnten die Haut trocken und maskenhaft wirken lassen.