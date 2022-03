Weihnachtspulli und Weihnachtspyjama

Entweder man liebt oder hasst Sie!

Ein Unternehmen hat dies vor Jahren erkannt und hat sich auf diesen Trend eingestellt. Angefangen in den USA und Großbritannien hat sich die Firma Christmassweat auf Weihnachtspullover und Pyjamas spezialisiert. Aufgrund ihres Erfolgs verbreiteten sich ihre Produkte mittlerweile auch überall in Europa.

Weltweit das einzigste Unternehmen, dass GOTS-Weihnachtskleidung herstellt.

Die Firma Christmassweats.de benutzt die nachhaltigsten Materialien, die zurzeit auf dem Markt sind und sind weltweit die einzigen die GOTS-Weihnachtskleidung herstellt. Das Unternehmen begann 2016 als Online-Plattform mit der Herstellung und dem Verkauf von 1000 Weihnachtspullover aus nachhaltigen Materialien und haben bis heute mittlerweile mehr als 400.000 Stück Ihrer gefragten Weihnachtspullis und Pyjamas produziert.

Sie folgen ihrem wichtigsten Grundsatz: Nachhaltigkeit vor Gewinn! Trotzdem stieg ihr Umsatz von 40.000 € im Jahr 2016 auf 4.250.000 € im Jahr 2021 mit steigender Tendenz. Fast jedes europäische Land hat den Weihnachtspulli-Trend mittlerweile aufgegriffen und mehr als die Hälfte aller Briten besitzt mindestens einen.

Bis heute bleibt es ihr Hauptziel, qualitativ hochwertige und nachhaltige Weihnachtskleidung zu liefern. Ihre Kunden sollen beim Auspacken positiv überrascht werden. Christmassweat.de hat sich das Ziel gesetzt, ihren Umsatz innerhalb von 3 Jahren zu verdreifachen.

Weihnachtspullover – und warum viele Sie lieben

Diese oft als „hässliche Weihnachtspullis“ bezeichneten Kleidungsstücke sind eigentlich das Lustigste und Aufregendste, was es gibt, um Weihnachtsfeiern zu verschönern.

Der Weihnachtspulli hat seinen Ursprung in den skandinavischen Ländern, wo die älteren Frauen der Küstendörfer für die jungen Fischer knallig warme Pullover strickten. Man sollte sie schon von Weitem erkennen, deswegen verwendeten sie knallige Farben, die heute das Symbol für Weihnachten sind, insbesondere das Rot.

Aus diesen Traditionen leiten sich auch die klassischen Stilmerkmale ihrer Modelle ab, von geometrischen Elementen bis hin zu weihnachtlichen Motiven. Sie sind die prägenden Elemente bei der Gestaltung und Kreation ihrer Kleidungsstücke, die sowohl elegant als auch äußerst skurril und extravagant sein können.

Weihnachtspullis gehören nicht mehr in die Rubrik „schlechtes Geschenk“ oder „wenigstens ist es warm“. Mittlerweile werden diese Pullis auf den bekanntesten Fashionshows getragen und sind ein absoluter Modetrend. Obwohl Weihnachtspullis sehr ausgefallen sind, lassen sie sich problemlos in Ihre normale Garderobe integrieren.

Bridget Jones – der Film, der diese Pullis populär machte

Seit Bridget Jones sich in Mark Darcy verliebt hat, obwohl er diesen schrecklichen Rentierpullover trug, sind Weihnachtspullover weltweit zu einem Trend geworden, der jedes Jahr stärker wird. Aber es muss ja nicht gleich ein putziger Schneemann-Pullover oder Gott bewahre, ein Weihnachtsmann-Pullover sein. Unter der riesigen Auswahl bei Christmasssweats.de können Sie viele „erwachsene“ Alternativen finden, die Sie genauso in Festtagsstimmung versetzten.

Eine Möglichkeit ist das beliebte Norweger-Muster, das viele ohnehin mit dem Winter und Schnee assoziieren. Wem das zu Weihnachten nicht reicht, der kann es auch mit Pailletten oder Perlen haben! Auch der Trend zu künstlichen Pelzpullovern ist wieder zurückgekehrt und hat in den letzten Kollektionen des Unternehmens einen silbrigen Schimmer bekommen.

Was die Farben anbelangt, so stehen auch hier immer noch die Klassiker im Vordergrund: Rot, Dunkelgrün, Gold, Silber und Weiß. Warum lassen Sie sich nicht auch dieses Jahr Weihnachten von dem Weihnachtspulli-Trend mitreißen!

Wenn kein Pulli, warum nicht ein Weihnachtspyjama?

Ist ein Weihnachtspyjama cool oder kitschig? Die große Vielfalt an Pyjamas für den Alltag, aber auch für besondere Anlässe und Gelegenheiten, schafft eine besondere Nische in der Mode. Es gibt auch hier so etwas wie einen Trend zum „Pyjama-Familien-Look“. Also mehr cool als kitschig!

Sie finden im Angebot von Christmassweats.de geeignete Pyjamas für die ganze Familie. Sie werden thematisch nach Modellen, Verwendungszweck und anderen Indikatoren unterteilt. Die zeitgenössischen Designer des Unternehmens sind sehr kreativ bei der Gestaltung ihrer Kollektionen. Gängige Modelle von Pyjamas für die ganze Familie werden in verschiedene Typen unterteilt:

Klassisch: In der Regel handelt es sich um Standard-Pyjamas mit einem klassischen Druck von Karos, Streifen, Punkten oder uni.

Känguru: Ungewöhnliche und zunehmend modische Pyjamas in Form von Overalls.

Urlaub: Schön, hell, im entsprechenden festlichen Stil.

Kreativ: Sie bieten eine große Vielfalt an Pyjama-Kostümen: Feen, Superhelden, Märchen oder Cartoon-Figuren.

Die stürmischen Familienfeiertage zu Weihnachten und Neujahr gehören allmählich der Vergangenheit an und sie werden durch leichte, ruhige Pyjamapartys ersetzt. Das Tragen der gleichen Weihnachtskostüme von der ganzen Familie ist eines der schönsten Symbole der Einheit und Liebe.

Die Qual der Wahl

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, in welchem Set Sie die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage am besten begehen, vergleichen Sie einfach die unzähligen Optionen dieses Anbieters und wählen Sie die für Sie am besten geeignete aus.

Helle Weihnachtspyjamas schaffen bereits eine festliche Stimmung. Außerdem gibt es in der Regel keine Wiederholung von Modellen bei christmassweats.de. Die Pyjamas sind entweder aus weicher Baumwolle, Plüsch und Fleece hergestellt – und Sie finden ebenfalls welche aus Seide und Satin im Angebot.

Sie werden bestimmt das richtige Modell für sich und Ihre Lieben finden. Sets mit langen oder kurzen Schlafanzügen in festlichen Farbtönen, mit beliebten traditionellen Motiven wie Schneemännern, Hirschen, Weihnachtsmännern, Schneeflocken und mehr. Machen Sie sich und Ihren Lieben eine Freude.

Perfekt für Familien-Weihnachtsfotos

Wenn nächstes Weihnachten vor der Tür steht und Sie sich dann wie jedes Jahr um den Weihnachtsbaum versammeln und ihre Geschenke austauschen; warum nicht einmal etwas ausgefallener? Wie es die Tradition vorschreibt, machen Sie dann einige Fotos für das Album „Weihnachten 2022“ vor dem Hintergrund ihrer Dekoration. Einige tragen niedliche Themenpullis, andere einen tollen Weihnachts-Schlafanzug.

„Frohe Weihnachten“, „Ho-ho-ho“ oder „I Love Christmas“ sind einige der Aufschriften, die Sie auf den Oberteilen der Weihnachtspyjamas finden können und mit den verschiedensten weihnachtlichen Ornamenten verziert sind. Sie sind das perfekte Geschenk für einen geliebten Menschen oder ein Familienmitglied, mit dem Sie am Weihnachtsmorgen lustige Fotos machen wollen.

Weihnachtspullis und Pyjamas für Männer und Frauen

In dem Online-Shop von Christmassweats.de finden Sie die besten Weihnachtspullis und Pyjamas für Männer und Frauen für jeden Bedarf. Von den klassischsten mit geometrischen Mustern bis hin zu den fröhlichsten und verspieltesten.

Was wäre ein perfektes Weihnachtsfest ohne einen warmen und lustigen Weihnachtspulli oder Pyjama? Weihnachtskleidung kann ein Geschenk zwischen Mann und Frau oder zwischen Freunden sein. In jedem Fall sind sie der Hit, wenn die ganze Familie beschließt, sie gemeinsam zu tragen!

Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit Ihrer Familie, Ihren Onkeln und Verwandten, alle in den für die skandinavische Tradition typischen leuchtenden Farben gekleidet. Das Abendessen wird sich sofort in eine Themenparty an Weihnachten verwandeln.

„Wir verwenden viel Zeit an der Vorbereitung neuer Designs, Qualität und Inhalte – um das Gefühl der Weihnachtsfreude einzufangen und zu vermitteln“ – Jesper Ahm, CEO Christmassweats.de