Winterschuhe Trends: diese Boots sind 2021/2022 angesagt

Konkurrenz bekommen die Overknee Stiefel durch klobige Combat Boots. Beide Trends sind absolut alltagstauglich, wenn Frau sie richtig kombiniert.

Schon im Sommer haben wir den Trend zu dicken Sohlen beobachten können. Auch im Winter sind Stiefel und Stiefeletten mit dicken Sohlen absolut angesagt. Feminine Schuhe gibt es aber natürlich auch. Hier sind die neuen Schuhtrends für die Wintermode 2021/22 im Überblick:

Kniestiefel mit dicker Sohle - Chunky Boots

Overknees

Chunky LoaferAndrogyne

Halbschuhe

Gummistiefel

Schnürstiefel

Klobige Ankle Boots

Combat Boots

Klobige, schwarze Stiefel für den Winter



Schwarz ist eine der wichtigsten Trendfarben der aktuellen Herbst- und Wintermode. Dementsprechend ist diese Farbe auch bei den Schuhen dominant. Klassische, schwarze Stiefel mit möglichst breitem Schaft, flache Absätze - solche Schuhe finden Sie von vielen Marken. Diese Stiefel sind alltagstauglich und können viele Jahre lang getragen werden.

Auch Stiefeletten sind natürlich nach wie vor gefragt. Derbe Stiefel mit klobiger Sohle, die sogenannten Chunky Boots, sind ein großer Trend in diesem Winter. Sie werden mit auffälliger Profilsohle und dicken Schnürsenkel-Ösen durchaus zu femininer Kleidung getragen. Ein Stilbruch, den wir schon seit vielen Jahren kennen.



Androgyne Halbschuhe liegen im Trend



Die Schuhmode ist in diesem Jahr deutlich androgyner als sonst, das beschränkt sich nicht nur auf die Stiefel mit derber Sohle. Auch Halbschuhe mit dicker Profilsohle sind derzeit überall zu sehen. Mit dicken Socken lassen sie sich auch bei kühlen Temperaturen noch tragen.



Warm gefütterte Stiefel mit Fell



Kuschelig gefütterte Stiefel sind im Winter unverzichtbar. Doch Fell ist auch ein beliebtes Stylingelement, egal ob Leopardenmuster oder Fellimitate - Puscheliges und Kuscheliges an den Füßen bringt die Beine gut zur Geltung. Der Blick wird automatisch auf die Fesseln gelenkt. Als Stiefeletten sind die Fellstiefel besonders trendy. Egal ob Keilabsatz, Blockabsatz oder Stiletto - ohne diese Schuhe geht auch in diesem Winter gar nichts.



Fashion Trend Gummistiefel



Gummistiefel sind schon seit mehreren Jahren immer wieder auf den Laufstegen zu sehen. Jeder Fashionista ist klar, dass es sich bei Gummistiefeln nicht nur um Regenschuhe oder Gartenschuhe handelt. Schicke Gummistiefel sind inzwischen ein Fashion Statement. Egal ob ganz lässig im Alltag zum Beispiel bei Regenwetter oder stylisch als aufregendes Outfit für den Abend - Designer und Stylisten zeigen uns, wie wir Gummistiefel modisch kombinieren können. Besonders angesagt sind derzeit Gummistiefel von Luxuslabels wie Aigle oder Prada.



UGG Boots auch in diesem Winter Kult



Der Kult um die UGG Boots hält auch in der aktuellen Herbst- und Wintermode an. Es ist ein echtes Signature-Piece, das den Designern der Schuhmarke mit dem klassischen Boot gelungen ist. Oft kopiert aber nie erreicht, sind die kuscheligen Winterschuhe von UGG aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken.



Fazit: Gibt es auch feminine Winterschuhe in diesem Jahr?



Auch wenn der Trend eher zu klobigen und maskulin wirkenden Stiefeln und Halbschuhen geht, gibt es natürlich von vielen Schuhmarken auch in diesem Jahr wieder feminine Modelle beispielsweise mit kleinem Pfennigabsatz (Kitten Heels) oder Blockabsatz. Klassische Schnürstiefel mit oder ohne Absatz sind ebenfalls eine feminine Alternative zu den auffälligen Trendschuhe mit dicker Sohle.