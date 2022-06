Alte Telefonzelle wird zum Rund-um-die-Uhr-«Eishäusle»

Eine ausgemusterte Telefonzelle hat bei einem Gastwirt auf der Schwäbischen Alb eine neue Bestimmung erhalten - als «Eishäusle» oder auch «Eisbox». «Ich habe sie zusammen mit meinem Vater in Eigenregie umgebaut», sagt der Leiter des Gasthofs «Rössle» in Westerheim, Eric Goll.

«Wir haben zum Glück zwei Eistruhen gefunden, die von den Maßen her genau reingepasst haben.» Seit Ende Mai biete er Besuchern so rund um die Uhr Eis an - also 24 Stunden, sieben Tage die Woche; mit Selbstbedienung auf Vertrauensbasis. Der Geldeinwurf erfolgt in den ehemaligen Telefonapparat. «Insgesamt klappt das gut», sagt Goll. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Corona-Pause machte Gastwirt erfinderisch

«Ganz hundertprozentig klappt das mit der Vertrauensbasis nicht», sagt Goll aber auch. «Manchmal sind doch ein bisschen weniger Packungen drin als es vom Geld her der Fall sein müsste. Aber wir sind sehr zufrieden.» Wer nachts Eisbedarf hat, kann sich auf einen Bewegungsmelder verlassen, der die Leuchtstoffröhren in der Zelle anschaltet - «das Licht von damals», sagt Goll.

Die Idee für das «Eishäusle» sei ihm gekommen, nachdem die Corona-Lockdowns eine Öffnung des Gasthofs unmöglich machten und er deshalb auf eine Imbisshütte vor dem Gebäude gesetzt habe, sagt Goll. «Da haben wir das Eis selbst ausgestochen und in Waffeln gepackt. Aber dann mussten wir wieder im Restaurant arbeiten.» Deshalb gebe es das Eis nun ohne Verkaufspersonal.