Gründe für eine Bucket List

Wie bereits erwähnt, sollte das kurze Leben mit Freude und Erfüllung der Träume verbunden sein, wofür eine Bucket List perfekt ist. Im Endeffekt stehen auf der Liste alle Dinge, die wünschenswert sind und irgendwann in Erfüllung gehen sollten. Obwohl die meisten Leute genau wissen, was sie möchten, hilft es manchmal, wenn diese Gedanken aufgeschrieben und in eine Liste gepackt werden. Dadurch hat die Person klar vor Augen, was sie tun möchte und was nicht.

Bei der ersten Erstellung der Liste bestehen fast immer Fehler, die mit Wünschen zusammenhängen, die einfach aus dem Affekt entstanden sind. Beispielsweise passiert dies, wenn ein Einfluss aus dem Umfeld aufgenommen wird. Zum Beispiel sieht eine Person etwas auf Instagram, was sehr amüsant wirkt und möchte dies dann auch unbedingt machen. Dann wird das in der Liste eingetragen, wobei es gar nicht wirklich ein Traum ist, sondern etwas, was gerade in diesem Moment gerne gemacht werden würde.

Deshalb ist es empfehlenswert, wenn die Liste mehrmals bearbeitet wird und wirklich nur die Träume aufgeschrieben werden, die wirklich tief im Herzen für eine Person wichtig sind. Jeder Mensch hat solche Träume und diese sind komplett individuell. Es gibt zum Beispiel keine vorgefertigte Bucket List, die übernommen werden kann.

Ein weiterer guter Grund für eine Bucket List ist, dass klare Ziele definiert und auf Papier gebracht werden. Menschen funktionieren deutlich besser, wenn sie ein Ziel vor Augen haben und ehrgeizig daraufhin arbeiten. Dies ist genau der Fall bei einer Bucket List, weshalb diese so beliebt ist.

Mögliche Abenteuer und Wünsche

Obwohl natürlich keine Bucket List nach Muster vorhanden ist, empfehlen sich manche Abenteuer, die als Inspiration für eine Person agieren können. Vielen Menschen ist beispielsweise gar nicht wirklich bewusst, was sie genau im Leben möchten oder was ihnen guttun würde. Dies liegt teilweise auch daran, dass Menschen kaum Zeit zum Denken haben, weil immer etwas ansteht und immer etwas erledigt werden muss.

Nichtsdestotrotz eignen sich diese Empfehlungen nicht zwingend als Punkte auf der Bucket List, sondern gelten eher als Ideen und Inspirationen.

Ein möglicher Punkt auf der Liste wäre ein Ausflug ohne richtiges Ziel. Dies kann auch noch kombiniert werden mit einer Person, mit der gerne Zeit verbracht wird, wie es zum Beispiel bei dem besten Freund oder dem Partner der Fall ist.

Bei diesem Ausflug kann aus unterschiedlichen Ansätzen ausgewählt werden. Entweder wird der Ausflug auf einen oder wenige Tage begrenzt, oder es geht über mehrere Wochen. Daran kann die Art des Transportmittels angepasst werden. Bei einem eintägigen Ausflug beispielsweise eignet sich eine Wanderung, die durch schöne Landschaften oder Gebiete führen kann. Wer lieber mit einem Auto unterwegs ist, kann sich einfach ein Auto wie einen Lamborghini mieten und damit durch die Straßen und Ortschaften fahren. Es ist bewundernswert, was alles auf solchen Ausflügen entdeckt wird und meist wird etwas gefunden, was das Leben verändert.

Ein weiterer möglicher Traum auf der Liste wäre ein Tag, der genau nach den Vorlieben der Person stattfindet. Das bedeutet, dass an diesem Tag alles nach der Person läuft und sie die wildesten Dinge machen und erleben kann. Zum Beispiel könnte dies ein Tag in einer Stadt sein, in der alle Attraktionen, Restaurants und Bars besucht werden, die von der Person gewünscht werden und sich alle anderen Umstände nach ihr richten.