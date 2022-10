In diesem Artikel listen wir für Sie die 7 besten Hotels in Münster auf. Mit diesen einzigartigen Hotels werden Sie einen guten Aufenthalt in Münster genießen können.

Münster ist eine schöne Stadt in der man viel Erleben kann und zudem auch tolle Sehenswürdigkeiten anschauen kann. Auf einer Fläche von rund 302 km² hat man hier viele Möglichkeiten wie man seine Zeit verbringen kann und die schöne Stadt kennenlernen kann. Hierzu gehört natürlich auch ein gutes Hotel in Münster für den Aufenthalt. Doch welches ist das beste Hotel in Münster?

Dieser Artikel beantwortet Ihnen diese Frage garantiert, denn wir werden Ihnen in Zusammenarbeit mit dem deutschen Reiseblog TRVELED diverse Hotels in Münster vorstellen. In unsere Auflistung an Top Hotels in Münster finden Sie sowohl günstige Hotels in Münster, sowie auch Hotels in Münster die für Paare, Familien oder auch Alleinreisende geeignet sind. Zudem beziehen wir natürlich auch etwas noblere Hotels in Münster mit ein, mit denen Sie es sich richtig gut gehen lassen können. Die besten Hotels in Münster sind unten aufgeführt.

1. Factory Hotel

Das Factory Hotel in Münster hat nicht nur eine tolle Lage, sondern bietet auch noch viele weitere Extras an, die es zu einem der besten Hotels in Münster machen. Neben einer Rezeption die 24 Stunden besetzt ist haben Sie hier auch noch weitere tolle Extras wie einen extra Aufzug. Klimaanlage, kostenloses WLAN, sowie auch Parkmöglichkeiten vor Ort.

Das Hotel selbst liegt in einer sehr ruhigen Gegend und ist dennoch nur 2 km vom Zentrum in Münster entfernt. Das Zentrum kann ganz einfach zu Fuß oder per Bus oder Taxi innerhalb weniger Minuten erreicht werden. Zudem liegt auch der Flughafen mit dem Taxi nur ungefähr 15 Minuten entfernt. Wenn Sie also mit dem Flieger kommen, dann ist dieses Hotel durchaus eine gute Entscheidung.

Die Zimmer sind sehr modern gehalten und man hat hier die Auswahl zwischen einem Zimmer mit Doppelbett, einem Zweibettzimmer, sowie auch einer Suite. Die Preise für eine Nacht in einem Zimmer starten hier bei ungefähr 80€ - 120€ pro Nacht. Unter anderem befindet sich direkt in den Zimmern ein Safe in dem man seine Wertgegenstände verstauen kann. Das WLAN in dem Hotel ist sehr gut und durchwegs überall verfügbar.

Das Factory Hotel in Münster verfügt über 2 Restaurants. Das Restaurant EAT serviert Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Im Restaurant „La Tapia“ wird Abendessen per Speisekarte serviert. Das Frühstücksbuffet ist sehr ausgiebig, und man hat hier eine große Auswahl an verschiedensten Leckereien die man essen kann.

Durch die gute Lage, das wunderbare Essen und die fantastischen Bewertungen kann man sagen dass das Factory Hotel in Münster mit eines der hochwertigsten und Zugleich auch preiswertigsten Hotels in Münster ist. Ein Aufenthalt in diesem Hotel ist sehr zu empfehlen und definitiv das Geld wert.

2. Parkhotel Hohenfeld

Am Stadtrand von Münster liegt das Parkhotel Hohenfeld. Dieses 4-Sterne Hotel in Münster hat eine hervorragende Anbindung an die Autobahn A1 und die Sehenswürdigkeiten sowie z.B. auch der Prinzipalmarkt in Münster ist nur wenige Kilometer entfernt. Gerade wenn Sie viel in Münster erleben möchten, dann ist dieses Hotel eine gute Wahl.

Aber nicht nur die gute Lage macht dieses Hotel so besonders. Unter anderem verfügt das Hotel auch über kostenlose Parkplätze, sowie auch Ladestationen für E-Autos. Ein Innenpool, sowie ein Wellnessbereich sind hier ebenfalls vorhanden. Unter anderem gibt es in diesem Hotel auch eine finnische Sauna, sowie zusätzlich Massagen die man dazu buchen kann. Zudem ist hier auch ein Solarium, sowie auch ein extra Whirlpool mit enthalten.

Das Parkhotel Hohenfeld verfügt über ein Restaurant in dem man Frühstücken kann. Zum Frühstück werden hier sowohl deutsche Gerichte, als auch mediterrane Gerichte serviert. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es auch zusätzlich noch eine Bar die Getränke und Snacks für einen Aufpreis serviert.

Im Hotel hat man die Auswahl zwischen Einzelzimmern, Doppelzimmern, Junior Suiten, sowie auch Business Einzel/Doppelzimmer und Deluxe Doppelzimmern. Der Preis fängt hier bei ungefähr 100€ - 150€ pro Nacht an. Haustiere können mitgenommen werden, jedoch muss man hierbei dann mit einer Gebühr rechnen. Diese liegt bei ungefähr 10€ - 15€ pro Haustier. Im gesamten Hotel hat man kostenfreies WLAN, welches man an der Rezeption erhalten kann.

Eine gute Lage, kombiniert mit einem tollen Restaurant und einem großen Wellnessangebot machen dieses Hotel zu einem der Top Hotels in Münster. Wenn Sie auf ein gutes Wellnessangebot in Ihrem Hotel bestehen, dann ist das Parkhotel in Hohenfeld definitiv ein Hotel das Sie in Aussicht nehmen sollten.

3. Stadthotel Münster

Das Stadthotel in Münster liegt direkt in der Münster-Altstadt, und von hier aus hat man direkten Zugang zu den besten Sehenswürdigkeiten innerhalb weniger Minuten zu Fuß. Ein Spaziergang zum Dom dauert hier nur ungefähr 5 Minuten. Aber nicht nur die tolle Lage macht dieses 3-Sterne-Hotel in Münster so besonders.

Man hat hier auch eine große Auswahl an verschiedenen Zimmern die man buchen kann. Darunter gibt es zum Beispiel Economy Zimmer, Business Zimmer, Comfort Zimmer, Superior Zimmer, sowie auch Superior Suiten und Familiensuiten. Die Zimmer sind alle als Einzel- oder Doppelzimmer erhältlich. Preise für das Stadthotel liegen bei ungefähr 95€ - 130€ pro Nacht.

Die Zimmer wurden alle 2018 renoviert und haben einen sehr modernen Charm. In jedem der Zimmer sind Satelliten-Fernseher enthalten die eine Vielzahl an verschiedensten Programmen haben. Zudem ist auch ein Faxanschluss und viele weitere Extras, wie zum Beispiel auch ein Safe zum Verschließen von Wertgegenständen im Zimmer mit enthalten. Wer Haustiere mitbringen möchte, kann dies gegen einen kleinen Aufschlag von etwa 10€ - 15€ tun.

Frühstücksbuffet ist in diesem Hotel auch mit enthalten. Hier erwartet Sie eine große Auswahl an verschiedenen Leckereien bei der für jede Ernährungsform etwas mit dabei ist. Neben der tollen Atmosphäre in diesem Hotel haben Sie zudem auch ein kleines Wellnessangebot. Das Hotel verfügt über einen Fitnessraum und eine Sauna die Sie zusätzlich bei Ihrem Aufenthalt nutzen können. Auch Fahrräder können vom Hotel aus gemietet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie direkt an der Rezeption.

Wenn Sie ein gutes Hotel in Münster, direkt in der nähe des Stadtzentrums Münster haben möchten, dann ist das Stadthotel in Münster genau die richtige Wahl. Hier zahlt man nicht nur für eine tolle Lage, sondern auch noch für einen exzellenten Service, den man in anderen Hotels nicht so oft hat. Oben drauf kommen hierzu auch noch moderne Hotelzimmer und tolle Wellnessangebote die den Urlaub einzigartig werden lassen.

4. H4 Hotel Münster

Direkt im Zentrum von Münster liegt das H4 Hotel Münster. Dieses Hotel in Münster überzeugt durch einen guten Service, eine optimale Lage und noch viele weitere Extras. Gerade wenn Sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchten, und lieber die Sehenswürdigkeiten die Münster zu bieten hat per Fuß erreichen möchten, dann ist dieses Hotel eine gute Wahl.

Das Hotel bietet sowohl Comfort Einzel- und Doppelzimmer, sowie auch Junior Suiten, Business Zimmer und Superior Zimmer an. In einigen der Zimmerpreise ist zudem auch der Zugang in die Executive Lounge mit beinhaltet. Je nach Monat und Saison liegen die Preise für ein gewöhnliches Hotelzimmer hier zwischen 110€ - 150€ pro Nacht. Auch Haustiere können hier für einen Aufpreis mit in das Hotel genommen werden. Das WLAN im Hotel ist durchwegs überall auf dem gesamten Hotelgelände nutzbar und steht kostenfrei für alle Gäste zur Verfügung.

Die Zimmer sind sehr schick und modern gehalten. Auf jedem der Zimmer finden Sie eine Heizung, sowie auch eine Klimaanlage. Für Menschen die keine Treppen gehen können, hat das H4 Hotel in Münster zudem auch einen Aufzug mit enthalten. Für weitere Anregungen oder Fragen steht die Rezeption 24-Stunden für Gäste zur Verfügung.

Im H4 Hotel in Münster gibt es jeden Morgen ein Frühstücksbuffet. Dieses Frühstück ist besonders ausgewogen und hier kann man sich bestens stärken. Im Sommer kann man das Frühstück auch auf der zugehörigen Terrasse des Hotels genießen. Für weitere kleine Snacks und Getränke ist eine eigene Hotelbar mit enthalten, bei der man sich zwischendurch etwas kaufen kann.

Das Hotel hat keinen eigenen Parkplatz, empfiehlt jedoch direkt das Parkhaus Staubengasse zu Verwenden, welches direkt in der Nähe ist. Dieses liegt in der „Loerstraße“ und kostet zwischen 15€ - 20€ pro Tag. Wenn Sie mit der Bahn anreisen, dann liegt das H4 Hotel Münster nur etwa 500 Meter zu Fuß von Ihnen entfernt. Auch andere Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel der Marienplatz, der Alte Zoo, oder der Clemenspark sind nur wenige Minuten zu Fuß entfernt, was ein großer Pluspunkt für dieses Hotel ist.

5. Ibis Budget Hotel Münster City

Mitunter eines der günstigsten Hotels in Münster ist das Ibis Budget Münster City Hotel. Es hat viele Extras die dieses „Budget-Hotel“ trotzdem zu einer guten Unterkunft machen in der man mehrere Tage oder sogar Wochen verbringen kann und zudem auch noch viel Geld sparen kann.

Im Ibis Budget Hotel in Münster hat man die Auswahl entweder zwischen einem Standard Zweibettzimmer oder einem Standard Doppelzimmer. Unter anderem kann man für Kinder zwischen 0 bis 11 Jahre zusätzlich kostenlos ein Babybett oder Zustellbett bekommen. Ab 12 Jahren kostet ein extra Zustellbett dann um die 20€ pro Person, pro Nacht. Preise für die Zimmer liegen hier bei 70€ bis 100€ pro Nacht. Haustiere können auch in diesem Hotel gegen eine Gebühr mitgenommen werden.

Die Zimmer sind relativ modern gestaltet. In jedem der Zimmer befindet sich eine Klimaanlage, ein eigenes Badezimmer, ein Safe für Wertgegenstände, ein Flachbild-TV und auch ein Radio. Unter anderem hat man im Hotelzimmer auch einen Sitzbereich, sowie eine vorinstallierte Bügeleinrichtung mit der man seine Klamotten bügeln kann.

Das Ibis Budget Hotel in Münster ist nur 300 Meter vom Bahnhof entfernt. Wenn Sie also direkt mit dem Zug angereist kommen, dann haben Sie hier keinen weiten Weg und sind innerhalb weniger Minuten bereits am Hotel angelangt. Die Rezeption ist 24 Stunden besetzt und steht ihnen bei Fragen oder Anregungen gerne zur Verfügung. Parkplätze sind vor Ort zur Verfügung gestellt und kosten maximal 18€ pro Tag. Zusätzlich gibt es im Ibis Budget Münster City Hotel ein Frühstücksbuffet, welches für jede Ernährungsform geeignet ist. Eine Bar für Snacks und Getränke zwischendurch ist ebenfalls im Ibis Budget Hotel enthalten.

Mit einer Top-Lage direkt im Herzen von Münster haben Sie hier ein tolles Budget Hotel das nicht nur günstig ist, sondern auch einen guten Komfort bietet. Sehenswürdigkeiten sind von diesem Hotel aus schnell zu erreichen und auch der Bahnhof ist nur einige Minuten entfernt. Wenn Sie einen Aufenthalt in Münster planen und dabei auch noch Geld sparen möchten, dann ist das Ibis Budget Münster City Hotel genau das richtige.

6. Mövenpick Hotel Münster

Das Mövenpick Hotel in Münster liegt am Aasee und ist nur ungefähr 2 Kilometer vom Stadtzentrum direkt in Münster entfernt. Dieses 4-Sterne Hotel bietet guten Komfort und hat einige Extras die Ihnen definitiv gefallen werden. Im Mövenpick Hotel in Münster hat man die Möglichkeit zwischen mehreren Zimmertypen auszuwählen. Hier gibt es sowohl Superior-Zimmer, Zimmer mit Kingsize-Bett, Zweibettzimmer und Premium Doppelzimmer zur Verfügung. Die Preise belaufen sich auf zwischen 190€ bis 300€ pro Nacht. Zusätzlich kann man auch Haustiere mitnehmen. Für diese zahlt man extra 15€ pro Nacht. Für mehrere Personen kann auch zusätzlich vom Hotel ein Zustellbett zur Verfügung gestellt werden.

Die Zimmer sind alle samt sehr modern gehalten. Darunter finden Sie auf dem Zimmer Kaffee- und Teezubehör, Klimaanlage, einen Flachbild-TV mit Sky Cinema, Bügeleisen, Telefon, Heizung, Haartrockner sowie auch einen Safe in dem Sie ihre Wertgegenstände verstauen können. Das Mövenpick Hotel Münster am Aasee bietet zudem auch einen Weckservice mit an. Informieren Sie sich bitte hierzu direkt beim Hotelpersonal. Für alle die während des Aufenthalts im Hotel Sport treiben möchten, bietet das Mövenpick Hotel in Münster einen eigenen Fitnessraum an, der genug Geräte für mehrere Personen zur Verfügung hat. Zur Entspannung bietet das Hotel auch einen eigenen Saunabereich direkt auf dem Dach an, von dem aus man einen guten Blick auf die Altstadt von Münster hat.

Das Hotel verfügt über ein eigenes Restaurant das Ihnen ein ausgewogenes Frühstück anbietet mit dem jede Ernährungsform abgedeckt werden kann. Im Sommer kann man das Frühstück sowohl Innen, als auch auf der Terrasse des Mövenpick Hotels genießen. Für das Mittagessen und das Abendessen hat man die Auswahl zwischen dem Mövenpick Restaurant, oder dem Chesa Rössli. Beide Restaurants sind direkt im Hotel mit inbegriffen und bieten Speisen direkt aus der Speisekarte an.

Das Hotel hat eine gute Anbindung und mit der Buslinie 14, die direkt gegenüber vom Hotel hält kann man direkt in die Innenstadt von Münster fahren. Die Fahrt mit dem Bus dauert nicht länger als 5 bis 10 Minuten. Auch andere Sehenswürdigkeiten sind von diesem Hotel aus sehr schnell zu erreichen. So ist der Alte Zoo in Münster hier zum Beispiel nur 800 Meter entfernt, und auch der botanische Garten in Münster liegt nur ungefähr 5 Minuten Fußmarsch von einem entfernt. Das Hotel ist besonders dann zu empfehlen, wenn Sie ihre Fahrrad mitbringen möchten. Hierzu bietet das Mövenpick Hotel eine eigene Tiefgarage für die Fahrräder an.

Alles in allem ist das Mövenpick Hotel Münster ein etwas gehobeneres Hotel, welches sich vor allem an dem Preis und natürlich auch an den Leistungen bemerkbar macht. Wenn Sie Luxus und Wellness möchten, dann ist dieses Hotel genau das richtige für Sie, und Sie werden hier garantiert nicht enttäuscht werden.

7. Hotel Windthorst

Das Hotel Windthorst liegt in der Altstadt von Münster und ist nur ungefähr 3 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Hier kann man entweder zwischen einem Einzelzimmer oder einem Doppelzimmer wählen. Auf den Zimmern ist ein Flachbild-TV, ein eigenes Badezimmer mit Dusche und Haartrockner, sowie auch ein Telefon und Schreibtisch mit enthalten. Das Hotel zählt zu den eher günstigeren Hotels in der Umgebung rund um Münster und kostet nur zwischen 70€ - 100€ pro Nacht.

Sehenswürdigkeiten wie der Marienplatz, der Clemenspark oder der Aasee sind aufgrund der fantastischen Lage dieses Hotels nur wenige Meter entfernt und können auch zu Fuß schnell erreicht werden. Das Hotel hat aber auch so eine gute Anbindung an den Nahverkehr und die nächste Bushaltestelle befindet sich nur wenige Meter entfernt. Auch ist der Hauptbahnhof nur 0.2 Kilometer entfernt, was dieses Hotel zu einer guten Wahl macht, wenn Sie direkt mit dem Zug angereist kommen. Mit dem Auto ist man innerhalb von einer halben Stunde ungefähr am Flughafen Münster-Osnabrück angekommen.

Im Hotel Windthorst gibt es jeden Morgen im 4. Stock ein ausgewogenes Frühstücksbuffet. Unter anderem ist vor Ort auch ein Bargeldautomat aufzufinden, wenn Sie sich entscheiden in einem Restaurant essen gehen zu wollen. In der Umgebung rund um das Hotel finden Sich viele Restaurants die verschiedene Küchen anbieten und sehr ausgewogen sind.

Als Hotelgast haben Sie auch die Möglichkeit hier kostenfrei das WLAN zu nutzen. Dieses ist durchgängig im ganzen Hotel nutzbar und kann über die Rezeption angefragt werden. Haustiere sind in diesem Hotel leider nicht gestattet. Auch sind keine Babybetten oder Zustellbetten hier vorhanden, weshalb dieses Hotel eher für Einzelpersonen oder Paare geeignet ist. Das Hotel überzeugt vor allem durch die gute Lage in der Innenstadt und den ausgezeichneten Service den Sie hier erhalten. Für alle die gerne etwas beim Hotel sparen, aber dennoch einen guten Service und ein sauberes Zimmer haben möchten, ist das Hotel Windthorst in Münster genau das richtige.

Ist ein Aufenthalt in Münster teuer?

Ein Aufenthalt in Münster ist nicht teuer. Hier kommt es vor allem darauf an welchen Luxus Sie in Ihrem Hotel haben möchten, und wo das Hotel gelegen ist.

Gute Hotels in Münster gibt es schon ab 70€ - 100€ pro Nacht und bieten einen guten Komfort an. Im höherpreisigen Segment gibt es natürlich auch Hotels die bis zu 200€ pro Nacht aufwärts kosten können.

Somit kann man sagen, das ein Aufenthalt in Münster nicht teuer ist, wenn Sie auf einige Extras im Hotel verzichten können.

Was ist der beste Bezirk in Münster für Hotels?

Der beste Bezirk in Münster ist mit Abstand die Altstadt, die in weitere kleinere Bezirke aufgeteilt ist. Darunter zählt zum Beispiel Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm sowie auch Martini und Pluggendorf.

Diese Bezirke liegen direkt in der Innenstadt von Münster. Wer sich in diesen Gegenden ein Hotelzimmer mietet, muss sich keine Sorgen um lange Fahrten machen, da die meisten Sehenswürdigkeiten in Münster nur einige Minuten entfernt sind.

Welche Eigenschaften kann man in einem Hotel in Münster finden?

Die Hotels in Münster haben viele Eigenschaften die sich vor allem an dem Preis orientieren. Je höher der Preis ist desto mehr Eigenschaften kann man auch von einem Hotel erwarten. Jedoch gibt es auch Standartmäßig einige Eigenschaften in den Hotels wie zum Beispiel ein eigenes Bad, sowie eine Heizung oder einen Haartrockner. In der unteren Liste finden Sie weitere Eigenschaften von Hotels in Münster.

Frühstücksbuffet Klimaanlage 24-Stunden-Rezeption Hotelbar für Snacks und Getränke Kostenloses WLAN Zimmerservice

Gibt es Hotels in Münster in der Nähe des Aasee?

Natürlich gibt es auch direkt am Aasee schöne Hotels die man buchen kann. Die besten Hotels am Aasee in Münster lauten. In der unteren Liste finden Sie einige Hotels in Münster die in der Nähe des Aasee liegen.

Mövenpick Hotel Münster Agora: Am Aasee DJH Jugendherberge Münster

Wie groß sind die Zimmer in den Hotels in Münster?

Die Größe der Hotelzimmers liegt in Münster bei zwischen 15 bis 30 m². Hier eine genaue Antwort zu geben ist schwer, da sich die Zimmer oftmals von Hotel zu Hotel unterscheiden.

Generell kann man allerdings sagen das je mehr Sterne ein Hotel hat, desto größer auch die Hotelzimmer sein werden. Natürlich spielt auch die Anzahl der Personen im Zimmer eine große Rolle.

Gibt es günstige Hotels in Münster?

In Münster gibt es auch viele günstige Hotels die man für einen Aufenthalt buchen kann. Neben den günstigen Hotels, die wir bereits oben aufgelistet haben gibt es noch folgende günstige Hotels in Münster. In der unteren Liste finden Sie gute Hotels in Münster die günstig sind.

B&B Hotel Münster Hafen Prizeotel Münster-City H.ostel Münster Trip Inn Hotel Münster City Sleep Station

Gibt es Teuere Hotels in Münster?

Natürlich hat Münster auch ein paar teure Hotels die vor allem durch einen exzellenten Service und tollen Luxus überzeugen, der sich vor allem durch den Preis widerspiegelt. In der unteren Liste finden Sie gute Hotels in Münster die teuer sind.

Mauritzhof Hotel Münster Atlantic Hotel Münster Hotel Kaiserhof Münster Hotel Martinihof Best Western Premier Seehotel Krautkrämer Münster

Was sind die besten Restaurants in Münster?

Neben schönen Hotels gibt es natürlich auch gute Restaurants in Münster die Sie definitiv einmal besucht haben sollten. In der unteren Liste finden Sie einige der besten Restaurants in Münster.