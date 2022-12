Die beliebtesten Foto-Spots in Westfalen: Das sind die Top 10

nature photographer taking photos in the mountains

1. Hängebrücke Kühhude am Rothaarsteig

Dieser Foto-Spot ist besonders idyllisch und liegt im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die 40 Meter lange und 12 Meter über dem Abgrund schwebende Hängebrücke aus Holz führt über einen sehr schönen Wanderweg. Die Brücke schwingt ordentlich, wenn Wanderer auf ihr unterwegs sind - Nervenkitzel garantiert! Der mystische Foto-Spot wirkt fast wie aus einer Game of Thrones Kulisse entsprungen. Die Hängebrücke eignet sich wunderbar als Foto-Location. Nicht nur Hobby-Fotografen werden hier auf ihre Kosten kommen. Wer sich ein Foto-Shooting in traumhafter Kulisse wünscht, kann auch mit dem professionellen Fotograf aus Dortmund hierher kommen.

2. Wasserburg Anholt

Die Wasserburg Anholt liegt in einem Stadtteil von Isselburg in NRW. Verrostete Gitter und prächtiger Rhododendron spiegeln sich hier im Wasser und bieten das ideale Fotomotiv. Ein Paradies für alle Fotografen, Blogger und Instagrammer! Ein Besuch lohnt sich jedoch nicht nur, um Fotos zu machen. Wer schon mal da ist, kann den Irrgarten und mehrere Wasserspiele bestaunen. Zum krönenden Abschluss geht's ins Schloss-Restaurant.

3. Schlösser in NRW

NRW ist für seine vielen prachtvollen Schlösser bekannt, die sich hervorragend als Fotomotiv eignen. Da es so viele nordrhein-westfalische Prachtbauten gibt, wäre es zu schade, uns nur auf ein Schloss zu fokkussieren. Deshalb möchten wir unter Punkt 3 gleich zwei Schlösser vorstellen: Schloss Drachenburg und Schloss Dyck. Das majestätische Schloss Drachenburg ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Das verspielte Bauwerk könnte glatt aus einem Disneyfilm stammen und zieht jährlich zahlreiche Besucher in den Bann. Wer jetzt denkt, dass es sich hierbei um ein historisches Schloss handeln muss, der irrt jedoch: Beim Schloss Drachenburg handelt es sich um einen Neubau aus dem 19. Jahrhundert. Das Fantasieschloss zählt heute zu den meistbesuchten Orten in NRW.

Tipp: Das Schloss kann auch privat außerhalb der Öffnungszeiten besucht werden.

Ein weiteres traumhaftes Prachtbauwerk ist Schloss Dyck. Das malerische Schloss liegt am Niederrhein und wird von einem parkähnlichen Landschaftsgarten umgeben. Durch diese parkähnliche Anlage eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven auf das Schloss. Ob der Ausblick auf den hohen Turm, der sich im Wasser spiegelt oder der bezaubernde Anblick auf den Burggraben mit seinen majestätischen Schwänen - hier finden Besucher eine Vielzahl an Foto-Spots, deren Instagramability nicht zu wünschen übrig lässt.

4. Eiszeitliches Wildgehege im Neandertal

Abgesehen von den beeindruckenden Schlössern NWRs, bietet das Bundesland auch eine idyllische Flora und Fauna. Naturliebhaber und Landschaftsfotografen kommen vor allem im eiszeitlichen Wildgehege im Neandertal auf ihre Kosten. Das Wildgehege liegt in einem Naturschutzgebiet zwischen Mettmann und Erkrath. Hier gibt es zahlreiche interessante Tierarten zu entdecken - vom Auerochsen über Tarpane bis hin zur Wisente. Im eiszeitlichen Wildgehege bekommt man fast das Gefühl, in der traumhaft weiten Natur der kanadischen Wälder gelandet zu sein.

Tipp: Rund um das Gehege führt ein etwas 1-1,5 stündiger Wanderweg, der zahlreiche Fotomotive bietet.

5. Urban Art in Köln

Von atemberaubender Natur zu faszinierender Street-Art: In Köln haben Straßenkünstler die ganze Stadt in bunte Farben getaucht. Die Street-Artists haben den grauen Beton zu neuem Leben erweckt und viele, bunte Kunstwerke in der gesamten Stadt geschaffen. Besonders schön: Die riesigen Wandgemälde, die im Rahmen des CityLeaks Urban Art Festivals alle zwei Jahre immer wieder neu entstehen.

6. Holsteiner Treppe in Wuppertal

Bleiben wir gleich bei farbenfrohen Kunstwerken: Die Holsteiner Treppe in Wuppertal umfasst 112 Stufen in 112 Farben mit 112 Begriffen. Die weltberühmte Sehenswürdigkeit ist ein wahrlich einzigartiger Foto-Spot und eignet sich bestens für den nächsten Insta-Post. Es lohnt sich, die Stiege rauf- und runter zu gehen und immer wieder neue Perspektiven zu entdecken.

7. Prachtvolle Altbauten in Bonn

Wer gerne prachtvolle Architektur fotografiert, sollte sich die Altbauten in Bonn nicht entgehen lassen. In den Vierteln der ehemaligen Bundeshauptstadt gibt es zahlreiche davon zu entdecken. In der nördlich gelegenen Altstadt säumen wunderschöne Häuser aus verschiedenen Epochen die kopfsteingepflasterten Straßen. In der Innenstadt gibt es hingegen beeindruckende Bauwerke aus der Gründerzeit zu entdecken. Also Kamera eingepackt und nichts wie los!

8. Flamingos im Münsterland

Zu den top Foto-Spots in NRW gehören natürlich auch die pinken Flamingos im Münsterland. Allerdings müssen Fotografen hier etwas Geduld beweisen: Am besten pirscht man sich langsam und leise an die rosa Flamingos heran, um sie nicht aufzuscheuen und ein schönes Foto zu bekommen. Die schönen Tiere halten sich im Zwillbrocker Venn im Münsterland auf - ein wahrlich einzigartiges Naturerlebnis!

9. Die Wendener Hütte

Lost Place Foto-Spot gesucht? Dann nichts wie auf zur Wendener Hütte in NRW! Hier bekommen Fotografen und Lost Place Liebhaber einen einzigartigen Anblick geboten. Alte Maschinen, Hochöfen und Produktionshallen verschmelzen mit der umgebenden Natur und lassen einen ehrfürchtig werden - schließlich holt sich die Natur alles zurück, in das der Mensch einst eingegriffen hat. Hashtag #lostplaces und #abandonedplaces auf Insta nicht vergessen!

10. Katzensteine in der Eifel

Der letzte Foto-Spot unserer Liste befindet sich im Mechernicher Wald. Dort können Naturliebhaber und Fotografen ein einzigartiges Naturschauspiel entdecken. Die Katzensteine in der Eifel geben einen Einblick in 220 Millionen Jahre Erdgeschichte - faszinierend, oder? Die einzigartigen Gesteinsformationen und Schichten sind das ideale Fotomotiv.