Die optimalen Reisevorbereitungen treffen - was gilt es zu beachten?

Viele Menschen nehmen sich nicht genügend Zeit für die Reisevorbereitungen, sodass diese in Stress ausarten. Oft müssen auf den letzten Drücker noch wichtige Besorgungen erledigt oder Gegenstände gekauft werden, die für den Antritt der Reise unentbehrlich sind. So breitet sich schnell Stress aus und die Vorbereitungen gestalten sich extrem hektisch. Dabei ist das Verreisen an sich schon stressig genug. Damit im Vorfeld alles ohne Probleme abläuft, ist es ausschlaggebend früh genug mit den Reisevorbereitungen zu beginnen. Diesbezüglich macht es auch einen großen Unterschied, ob die Reise geschäftlicher oder privater Art. Wer eine Geschäftsreise unternimmt, muss an ganze andere Dinge denken, als dies bei Urlaubsreisen oder Besuchen bei Freunden und Familienangehörigen der Fall ist.

Reisedokumente auf deren Gültigkeit überprüfen



Falls eine Flugreise geplant sind, müssen noch für mehrere Monate gültige Reisedokumente vorliegen. Innerhalb von Europa reicht ein Personalausweis, für Fernreisen ist normalerweise ein Reisepass und manchmal auch ein Visum erforderlich. Wenn die Reisedokumente bereits abgelaufen sind oder es bald tun werden, muss eine ausreichend lange Zeitspanne vorhanden sein, um einen neuen Pass zu beantragen. Als Schutz gegen Diebstahl oder Verlust, ist es sinnvoll, wichtige Dokumente entweder zu kopieren oder sie digital zu scannen. So ist eine Kopie als Sicherheit vorhanden. Einige Tage vor dem Reiseantritt die Flugtickets und Hotelbuchungen für die Übernachtung genau kontrollieren. So lassen sich eventuelle Fehler feststellen und stressige Situationen am Flughafen und Reiseort vermeiden. Mittlerweile akzeptieren sowohl die Fluggesellschaften als auch Hotels digitale Dokumente, die mit einem dazu passenden Code einhergehen. Angesichts von COVID-19 müssen Reisende gegenwärtig entweder ein negatives Testergebnis oder einen Beleg über eine entsprechende Impfung am Flughafen vorlegen.



An- und Abreise zum Flughafen organisieren



Die meisten Flughäfen liegen außerhalb der Stadtzentren und sind mit einer längeren Anfahrt verbunden. Aufgrund der vielen Verspätungen und Ausfälle möchten so manche Reisende den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht vertrauen. Wer mit dem eigenen Auto an- und abfahren will, muss es jedoch irgendwo sicher parken. Dafür bieten sich Parkplätze direkt am Flughafen an, die jedoch sehr teuer sein können. Im Gegensatz dazu ist das Parken bei dem Anbieter Easy Airport Parking vergleichsweise preiswert. Selbst bei langen Fernreisen sind die Kosten noch überschaubar. Außerdem befinden sich die Parkplätze in der Nähe der Terminals und sind schnell zu Fuß zu erreichen. Dank hoher Sicherheitsstandards müssen sich die Besitzer während der Reise keine Sorgen um ihr Fahrzeug machen.

Koffer und Taschen mit Umsicht packen



Für eine Urlaubsreise gehören zum Klima und Standort passende Kleidungsstücke ins Gepäck. Medikamente und Sonnencreme nicht vergessen, genauso wie bequeme Schuhe, um ohne Blasen an Erkundungstouren teilnehmen zu können. Für eine Geschäftsreise müssen neben eleganter Garderobe für die Termine auch die geschäftlichen Unterlagen mitgenommen werden. Im Rahmen einer Flugreise unbedingt die Ausmaße und das Gewicht der Gepäckstücke berücksichtigen, da jede Fluglinie andere Bestimmungen hat. Auch die Regeln für das Handgebäck sind zu beachten, dort dürfen nur bestimmte Gegenstände und keine Flüssigkeiten über 100 ml mitgenommen werden. Außerdem bietet sich die Mitnahme einer Ausrüstung für den Notfall im Handgepäck an, welche aus Kleidung und einigen Hygieneartikeln besteht. Auf diese Weise sind beim eventuellen Verlust des Koffers am Reiseziel trotzdem die notwendigsten Dinge dabei.