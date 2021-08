Diese Einreiseregeln gelten in den europäischen Ländern

Reisen oder nicht reisen, das war und ist die Frage. Wo erwarten Urlauber welche Regeln und Einschränkungen, wo lässt sich mit dem Pandemiegeschehen während der Ferien noch ganz gut leben - und was erwartet einen bei der Rückkehr?

Was geht und was nicht?

In Europa ist Reise-Hochsaison. Doch die Corona-Pandemie bestimmt weiter die Regeln - und die sind überall anders.

Die Corona-Pandemie erschwert auch in diesem Sommer das Reisen in Europa - zumal die Delta-Variante weiter um sich greift und so manche Länder von der vierten Welle erfasst worden sind.

Der Umgang mit dem Coronavirus ist höchst unterschiedlich: Manche Länder lockern, andere verschärfen ihre Regeln; mancherorts sind Restaurants für alle offen, woanders ausschließlich für Geimpfte. Auch die Regeln bei der Ein- und Rückreise deutscher Urlauber gehen teils weit auseinander. Ein Überblick, was bei der Reiseplanung zu bedenken ist (Stand 12. August):