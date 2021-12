Ein Land für alle Sinne - Kanadas Natur mit dem Mietwagen entdecken

Kanada – ein Überblick für Reisende

Wer Kanada mit dem Auto bereisen möchte, kann dies das ganze Jahr über machen, auch in den Weihnachtsferien. Es gibt viel zu sehen und zu erleben in diesem großen Land! Von den Rocky Mountains bis hin zu den Niagara-Fällen, von den schneebedeckten Tundren bis hin zur atemberaubenden Küstenlinie – hier findet jeder Urlaubsgast etwas für sich und seinen Geschmack. Genießen sollte man unbedingt die unvergessliche Aussicht auf die majestätischen Berge. Wer sich lieber entspannen möchte, dem stehen zahlreiche Küstenabschnitte und Strände zur Verfügung. Um möglichst unabhängig zu bleiben, sollte man Kanada mit dem Mietwagen auf einer individuellen Reiseroute entdecken. Kanada ist so reich an faszinierenden Schönheiten, dass es sich oft lohnt, spontan anzuhalten und den Moment wahrzunehmen.

Wessen Interesse eher in der Erforschung der reichen Kulturgeschichte Kanadas liegt, der sollte unbedingt das Nationalmuseum of Canada besuchen. Und wer ganz eins werden will mit der wilden Natur in Kanada, der kann Bisons in ihrer natürlichen Umgebung am Elk Island National Park beobachten. Auch die Städte in Kanada haben sehr viel zu bieten. Entdecken kann man außergewöhnliche Kunstwerke in Montreal oder man genießt eine Theateraufführung in Toronto. Montreal ist die größte Stadt Kanadas und eine der kulturellen Hauptstädte des Landes. Die Stadt ist von unvergleichlicher Schönheit. Die Einwohner sind stolz auf ihre Kultur, die sich in der Architektur an jeder Ecke widerspiegelt. Besonders sehenswert in Montreal sind der Alte Hafen von Montreal oder der Place des Arts, beides Orte, die eine ganz besondere Ausstrahlung haben, wenn die Abenddämmerung hereinbricht. Auch Toronto, das als internationale Metropole bekannt ist, in der alle wichtigen Stilrichtungen versammelt sind, hat sehr viel Sehenswertes zu bieten.

Es empfiehlt sich bei einem Städtebesuch, zuerst die Museen und Galerien zu besichtigen, bevor man sich auf eigene Faust auf Entdeckungstour begibt, denn die Museen sind sehr ansprechend gestaltet und enthalten viele Informationen über das Leben in Kanada.

Ein ganz besonderer Tipp betrifft die Autoreise durch Kanada im Herbst, denn dann kann man den berühmten Indian Summer erleben. Aber ganz egal, wann man persönlich Zeit hat für eine Kanadareise: Reisende finden in Kanada zu jeder Jahreszeit traumhaft schöne Natur und Landschaften. Wann die beste Reisezeit ist, bestimmen persönliche Vorlieben mehr als Jahreszeiten. Der Sommer in Kanada ist kurz und intensiv, aber der Indian Summer ist unvergesslich. Im Herbst, in der ganz speziellen Zeit zwischen Ende September und Anfang November steigen die Temperaturen am Tag noch auf sommerliche Temperaturen bei herrlichem Sonnenschein. Nachts kühlt es dann bis auf Minusgrade herunter und dies sorgt für ein beeindruckendes Farbschauspiel auf den Blättern der Ahornwälder. Sie färben sich in allen Farben von Gold zu Rot. Vor dem azurblauen Himmel wirkt dies einmalig! Für einen Roadtrip empfiehlt sich die Gegend rund um Nova Scotia.