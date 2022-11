Flug verspätet oder annulliert? Diese Rechte hat man!

Wann steht Fluggästen bei Problemen mit dem Flugzeitplan Geld zu, welche Vorgaben gibt es dafür und wie fordert man seine Rechte ein?

Wann steht Fluggästen bei verspäteten oder annullierten Flügen eine Entschädigung zu?

Eine pauschale Entschädigung wird gezahlt, bei:

● annullierten Flügen

● Flügen, die um 3 Stunden oder mehr verspätet am Ziel ankommen

● verpassten Anschlussflüge aufgrund von Verspätungen/Annullierungen

● Flugvorverlegungen von mehr als einer Stunde

● überbuchten Flügen, bei denen einzelne Passagiere nicht befördert werden können

Das Recht von Fluggästen auf eine Ausgleichszahlung bei einem verspäteten oder annullierten Flug ist in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs festgelegt. Spezifisch gilt hier die Fluggastrechte-Verordnung Nummer 261/2004.

Die Entschädigung steht jedem Fluggast zu, der ein Ticket gekauft hat. Das gilt auch für Kinder, die ticketpflichtig mitreisen.

Aufwand und Hilfe für Fluggäste bei Antrag auf Entschädigung

Die Airlines zahlen ungern Ausgleichszahlungen, um Kosten zu sparen. Deshalb ist es möglich, dass sie sich zunächst gegen die Auszahlung sträuben – in der Hoffnung, dass Fluggäste von dem Aufwand abgeschreckt werden.

Ist der Schuldzuspruch für den Grund der Verspätung nicht klar, führt die Auseinandersetzung zu einem Gerichtsverfahren, das sich lange hinziehen kann und viele Nerven kostet. In diesem Fall helfen Dienstleister wie compensation2go.com/:

● Der Anbieter zahlt nach Auftragsstellung innerhalb von 24 Stunden eine Expressauszahlung von bis zu 600 €, abzüglich der Gebühr für den Service von 34,5 %.

● Dadurch sparen sich die Fluggäste das Verfahren gegen die Airline und erhalten garantiert eine Auszahlung, egal, wie das Gerichtsverfahren im Anschluss ausgeht.

Wie fordert man Entschädigungsansprüche an?

Ein Fluggast hat zwei Optionen, wenn die Ansprüche auf Ausgleichszahlungen durchgesetzt werden sollen:

Das Nutzen von Dienstleistern wie compensation2go. Selbst den Anspruch gültig machen.

Der Dienstleister nimmt viel der Arbeit ab und zahlt garantiert eine Sofortauszahlung, unabhängig von dem späteren Ausgang des Gerichtsverfahrens.

Möchte man die Gebühren für einen Service wie diesen sparen, helfen die folgenden Schritte:

Foto: wn.de

Danach kann man den Anspruch entweder online einreichen oder ihn zusätzlich durch einen Rechtsbeistand überprüfen lassen.

Wie lange sind die Entschädigungsansprüche gültig?

Eine Ausgleichszahlung kann für alle Flüge beantragt werden, die nicht mehr als drei Jahre zurückliegen.

Wann muss das Flugunternehmen nicht zahlen?

Es gibt gewisse Umstände, bei denen das Flugunternehmen auch bei Annullierungen und Verspätungen nicht zahlen muss.

EU-Sitz und Abflugort

Da es sich um das EU-Recht handelt, gilt dieses Recht auch nur für Flüge, die davon betroffen sind. Sprich:

● Flüge, die von einem Flughafen in der EU gestartet sind, unabhängig davon, wo die Fluggesellschaft liegt.

● Flüge, deren Flugziel in einem Mitgliedsstaat der EU liegt, wenn das Flugunternehmen seinen Sitz in der EU hat.

Ein Flugunternehmen, das keinen Sitz in der EU hat und dessen Flug nicht an einem EU-Flughafen startet, muss auch keine Erstattung nach EU-Recht zahlen. Auch Unternehmen mit Sitz in der EU müssen nicht zahlen, wenn der Flug weder in einem EU-Land startet noch dort landet.

Keine Zahlpflicht bei außergewöhnlichen Umständen

Der Grund für die Verspätung oder den Ausfall ist ebenfalls ausschlaggebend, ob eine Entschädigung gezahlt wird:

Konnte die Fluggesellschaft das Problem beeinflussen oder vermeiden, muss sie zahlen. Liegt das Ereignis, das zu der Verspätung oder der Annullierung geführt hat, nicht unter der Kontrolle der Airline, muss sie keine Ausgleichszahlung leisten. Dann gilt der Grund als „außergewöhnlicher Umstand“.

Außergewöhnliche Ereignisse sind:

● Luftraumsperrung wegen austretender Vulkanasche

● schweres Unwetter

● Terrordrohung

● Flugsicherungsprobleme

● Streik

Leider ist nicht immer klar, wann ein Ereignis als außergewöhnlicher Umstand ausgelegt wird und wann nicht. Um Kosten zu sparen, versuchen Flugunternehmer vor Gericht deshalb häufig zu argumentieren, dass sie nicht zahlungspflichtig sind.

Das Gute: Die Fluggesellschaften liegen in der Beweispflicht. Sie müssen vor Gericht zeigen, dass alles Zumutbare getan wurde, um eine Verspätung und Co. zu vermeiden, wenn ein außergewöhnlicher Umstand auftritt. Das gelingt auch in Situationen, die darauf hinweisen, dass das Unternehmen keine Kontrolle über den Grund hatte, nicht immer.

Frühe Information über den Ausfall

Wenn die Fluggesellschaft schon früh über die Änderung von Abflugzeiten oder Ausfällen berichtet, kann der Anspruch auf eine Ausgleichszahlung wegfallen.

Keine Entschädigung gibt es bei Information über den Flugausfall in einem Zeitrahmen von:

● 7 bis 13 Tage vor Abflug

Abflug maximal 2 Stunden früher und Ankunft maximal 4 Stunden später als annullierter Flug

● 0 bis 6 Tage vor Abflug

Abflug maximal 1 Stunde früher und Ankunft maximal 2 Stunden später als annullierter Flug

Wie viel Entschädigung erhält der Fluggast?

Die Entschädigung für den Fluggast liegt im Bereich von 250 € bis 600 €. Die genaue Höhe wird durch die Länge der Flugstrecke beeinflusst.

● Kurzstrecke bis 1.500 Kilometer: 250 € pro Person

● Mittelstrecke 1.500 bis 3.500 Kilometer: 400 € pro Person

● Langstrecke über 3.500 Kilometer: 600 € pro Person

Wichtig ist zu beachten, dass unter gewissen Umständen nicht nur die Entschädigung, sondern zusätzlich auch eine Ticketpreiserstattung und/oder eine Minderung der Flugkosten möglich sind.

➔ Das gilt etwa, wenn durch eine Verspätung die Nachtruhe des ersten Urlaubstages erheblich beeinträchtigt wird.

Rechte von Passagieren bei langen Wartezeiten

Unter Umständen sind die Fluglinien auch zu anderen Entschädigungsleistungen wie Hotelübernachtungen oder Verpflegung verpflichtet.

Ab 2 Stunden Abflugverspätung (Kurzstrecke)

kostenfreie Getränke und Snacks

Ab 3 Stunden Abflugverspätung (Mittelstrecke)

Versorgungsleistungen

Ab 3 Stunden Ankunftsverspätung

250 – 600 € Entschädigung pro Person

Ab 4 Stunden Abflugverspätung (Langstrecke)

zusätzlich kostenfreie Getränke und Snacks

Ab 5 Stunden Abflugverspätung (alle Strecken)

Rücktritt vom Flug erlaubt

Erstattung der Ticketkosten durch die Airline

Rückflug zum frühestmöglichen Zeitpunkt

anderweitige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Bedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt

Abflug am nächsten Tag

Hotelübernachtung inklusive Hin- und Rückfahrt zum Flughafen

Bei Langstreckenflügen, die weniger als 4 Stunden Verspätung haben, kann die Fluglinie die Ausgleichszahlung allerdings um bis zu 50 % kürzen, wenn sie annehmbare Alternativflüge angeboten haben.

Fazit – bis zu 600 € bei 3+ Stunden Verspätung

Ein derzeit ohnehin schon teurer Urlaub kann noch kostspieliger werden, wenn Verspätungen oder Ausfälle den Zeitplan durcheinanderbringen. In manchen Fällen müssen die Flugunternehmen hier Entschädigungen zahlen. Das gilt etwa für alle EU-Flüge, die ausfallen oder mit mehr als 3 Stunden Verspätung ankommen. Fluggäste können den Antrag auf die Ausgleichszahlung bis zu 3 Jahre nach dem Flugantritt einreichen.

Eine zeit- und nervensparende Option ist das Nutzen von Dienstleistern für Sofortauszahlungen von Entschädigungen. Sie zahlen für eine Gebühr die Beträge innerhalb von 24 Stunden aus und übernehmen jegliche Formalitäten bei Gerichtsverfahren und Co.