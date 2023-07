Wie alt sollten Kinder für einen Besuch im größten Freizeitpark der Niederlande sein? Wo lässt sich Zeit und Geld sparen? Was muss man unbedingt gesehen haben? Unser Chefreporter hat den Park mit seiner Familie getestet und gibt praktische Tipps.

Freizeitpark in den Niederlanden

Der größte Freizeitpark der Niederlande in Efteling bietet Erwachsenen und Kindern eine gekonnte Mixtur aus Geschichte, Natur, Märchen, Illusionen und rasanten Unterhaltungen.

Knapp zwei Autostunden von Düsseldorf entfernt liegt das Märchenland – nicht hinter den sieben Bergen, sondern unweit der deutschen Grenze in den Niederlanden. Der Freizeitpark Efteling ist besonders in den Sommerferien ein beliebtes Ausflugsziel. Touristen, die in den Niederlanden Urlaub machen, verbringen häufig einen ganzen Tag dort.