Kurzurlaub mit Hund - was muss ich beachten?

Eine kurze Auszeit über das Wochenende oder an einigen Tagen in der Woche erfreut sich bei vielen Menschen einer großen Beliebtheit. Sie haben die Möglichkeit, neue Energie zu tanken und dem Alltag zu entfliehen. In den letzten Jahren ist der Arbeitsalltag in vielen beruflichen Bereichen deutlich stressiger geworden. In einigen Unternehmen müssen sich die Mitarbeiter ständig weiterbilden.

Die Arbeitszeiten sind unregelmäßig, die Aufgaben vielfältig. Ein langer Arbeitsweg kann ebenso ein Problem darstellen wie das Homeoffice. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat diese Form der Beschäftigung deutlich zugenommen. Es gibt Angestellte, die darin viele Vorteile sehen. Andere können die Arbeit zu Hause nicht gut von der Freizeit trennen. Dies führt dazu, dass das Gefühl aufkommt, ständig auf der Arbeit zu sein. Permanente Müdigkeit und Reizbarkeit sind eine Folge. Ein Kurzurlaub kann da Wunder wirken.



Den vierbeinigen Freund mit in den Urlaub nehmen



Gehört ein Hund zu Ihrem Haushalt, möchten Sie Ihren vierbeinigen Freund vielleicht nicht zu Hause lassen, wenn Sie einen Urlaub planen. Dies gilt für den Jahresurlaub ebenso wie für die kurze Auszeit zwischendurch. In vielen Ländern sind Gäste mit Hund herzlich willkommen. Es gibt nur wenige Einschränkungen, sodass Sie die Auszeit mit Ihrem vierbeinigen Freund einfach nur genießen können. Planen Sie einen Kurzurlaub mit Hund in Dänemark, ist es in der Regel kein Problem, wenn Ihr vierbeiniger Freund Sie begleitet. In vielen Ferienhäusern und Ferienwohnungen sind Hunde herzlich willkommen. In Gegensatz zu anderen Ländern gibt es auch an den weiten Stränden der Nordsee keine Einschränkungen. Sie können sich auch am Tage mit Ihrem Hund frei bewegen und müssen keine weite Strecke zu einem Hundestrand laufen. Wenn Sie es wünschen, können Sie in Dänemark sogar mit dem Auto an den Strand fahren. An vielen Abschnitten der Nordseeküste ist dies gar kein Problem.



Den Kurzurlaub umfassend planen



Auch wenn Sie nur wenige Tage verreisen möchten, ist eine gute Planung sehr wichtig. Dies gilt primär dann, wenn Sie Ihren Hund mitnehmen möchten. Wenn Sie sich vorab gut informieren, können Sie Ihre kurze Auszeit ohne Ärger oder böse Überraschungen genießen.



An diese Dinge sollten Sie vorab denken:

* Erkundigen Sie sich beim Vermieter der Unterkunft, ob Hunde gestattet sind

* Bringen Sie in Erfahrung, ob der Hund geimpft oder gechippt sein muss

* Recherchieren Sie, in welchen Bereichen des Urlaubsziels Maulkorbpflicht herrscht

* Stellen Sie sicher, dass Ihr Tier vor dem Übertritt der Grenze gesund ist

* Die Rasse Ihres Hundes darf bei der Mitnahme ins Ausland nicht verboten sein



Ein solches Verbot gilt in einigen Ländern für Hunderassen, die den sogenannten Kampfhunden zugeordnet sind. Für diese Rassen gelten verschiedene Auflagen, die Sie erfüllen müssen. Andernfalls könnten hohe Strafen die Folge sein.



Die Bedürfnisse des Tieres berücksichtigen



Wenn Sie Ihren Urlaubskoffer packen, ist es wichtig, an die Bedürfnisse des Vierbeiners zu denken. Es ist empfehlenswert, die Nahrung für den Kurzurlaub aus Deutschland mitzunehmen. So muss sich das Tier nicht umgewöhnen. Sollten Impfungen erforderlich sein, lassen Sie diese nicht erst kurz vor der Abreise verabreichen. Wenn sich Ihr Hund danach nicht wohlfühlt, kann dies die Urlaubsstimmung trüben. Nehmen Sie die Kuscheldecke oder das Körbchen Ihres Lieblings mit, damit er sich am Urlaubsort wie zu Hause fühlt. So können Sie entspannt in den Urlaub starten.