Leben auf Mallorca: Darauf kommt es an

Viele Menschen zieht es nach Mallorca. Doch neben einem unvergesslichen Urlaub sind die Urlauber dort mittlerweile auf der Suche nach mehr. Die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien in Palma wird immer größer. Die Menschen, die einst noch als Urlauber auf die Insel kamen, wollen nun dort leben und arbeiten. Was macht das Leben auf Mallorca so besonders und wie kann es auf Dauer funktionieren?

Die Nachfrage nach Immobilien steigt

Die meisten Menschen versprechen sich ein komfortables Leben auf der Insel. Damit man dieses Leben bekommt, muss man allerdings eine kleine Rücklage haben. Schließlich steigen die Immobilienpreise seit einigen Jahren rasant an. Durch die hohe Nachfrage stieg das Preisniveau vor allem im Südwesten rasant an. Im Süden sind die Immobilien bisher am günstigsten. Wenn man auf Mallorca leben möchte, muss man sich einen gut funktionierenden Plan überlegen. Schließlich ist es nicht gerade einfach, ein gutes Arbeitsverhältnis und eine Immobilie auf der Insel zu finden. Deutschsprachige Menschen finden vor allem im Tourismusgewerbe eine Möglichkeit, Geld für ein Leben auf Mallorca zu verdienen. Wenn man also seine Traumimmobilie kaufen und ein Leben auf Mallorca beginnen möchte, muss man höchstwahrscheinlich sein eigenes Unternehmen gründen und eine gute Geschäftsidee haben.

Die wichtigsten Grundregeln für Mallorca

Wenn man auf Mallorca leben möchte, muss man eine Ausländernummer beantragen. Ob man ein Angestelltenverhältnis oder ein eigenes Business gründet, spielt keine Rolle. Eine Arbeitserlaubnis wird hingegen nicht benötigt. Die Ausländernummer ist in Spanien gleichzeitig die Steuernummer. Hat man vor, auf Mallorca länger als drei Monate zu leben, muss man sich zusätzlich in das Ausländerregister eintragen lassen. Die Unterlagen, die man für die Anmeldung benötigt, findet man online. Wer in Spanien arbeiten möchte, der muss natürlich auch in das spanische Sozialversicherungssystem einzahlen. Ohne eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung kann man lediglich die staatlichen Gesundheitseinrichtungen in Anspruch nehmen.

Eine freie Arztwahl besteht nicht. Obwohl auf Mallorca überwiegend Deutsch gesprochen wird, kann es nicht schaden, wenn man fließend Spanisch spricht. Schließlich möchte man nicht nur im Tourismusgebiet mit den Menschen kommunizieren, sondern auch mit Behörden oder anderen einheimischen Dienstleistern. Ebenso sehen es die Einheimischen gern, wenn man als Unternehmer fließend Spanisch spricht.

Tipps für ein unbeschwertes Leben auf Mallorca

Damit man auf Mallorca ein unbeschwertes Leben führen kann, sollte man folgende Tipps berücksichtigen. Die Menschen auf Mallorca gestikulieren beim Reden sehr heftig, was für Deutsche sehr verwirrend sein kann. Außerdem sollte man sich darauf einstellen, dass man in Gesprächen häufig unterbrochen wird. Stellt man sich darauf ein, dass diese Geste keinesfalls unhöflich gemeint ist, steht einem ein unbeschwertes Leben auf Mallorca bevor. Auch sollte man sich darauf einstellen, dass Spanier häufig den direkten Körperkontakt suchen. Wenn die Spanier einen berühren oder man zur Begrüßung ein Wangenküsschen bekommt, ist es auf Mallorca vollkommen normal. Beim Small Talk reden die Einheimischen häufig über guten Wein, Sherry, Familie, Sport und Kinder.

In der Regel nehmen es Spanier nicht so ernst mit der Pünktlichkeit. Kommt ein Kontakt einmal eine halbe Stunde zu spät, sollte man dieses Zeichen keinesfalls als Beleidigung auffassen. In Spanien legen die Menschen sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Schicke Kleidung und ein hochwertiges sowie sauberes Schuhwerk sind in Restaurants gern gesehen. Zu viel nackte Haut sollte man allerdings vermeiden. Religion ist für viele Spanier ein sehr wichtiges Thema. Öffentliches Fluchen ist demnach nicht gern gesehen. Möchte man auf Mallorca eine Kirche besuchen, legt man viel Wert auf die ungeschriebene Kleiderordnung – möglichst viel verhüllen und Respekt ausstrahlen.