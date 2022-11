VIieland - die kleinste bewohnte Insel im niederländischen Wattenmeer

Es ist ein magischer Abend. Dazu braucht es nicht viel. Alte Fischkisten als Sitzgelegenheit und eine Tasse heißen Kakao in der Hand. Nicht weit entfernt steht Sänger Sjoerd und unterhält etwa 20 Zuhörerinnen und Zuhörer nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre. In der Mitte lodert in einer großen Metallschale ein Feuer, das von Zeit zu Zeit mit alten Holzpaletten ge­füttert wird. Doch die eigentliche Magie spielt sich über den Köpfen der Menschen ab: Nach und nach taucht ein Stern nach dem anderen am immer dunkler werdenden Himmel auf. Selbst Sternenunkundige können den Großen Wagen nicht übersehen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet