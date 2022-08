Mietwagen können für Extrakosten im Hotel sorgen

Ein Parkplatz am Hotel? Ist sicher im Preis drin. Das möchte man meinen, doch weit gefehlt: Vor allem in einer Reiseregion kann das richtig ins Geld gehen.

Im Urlaub kann ein Mietwagen für unerwartete Extrakosten im Hotel sorgen. Nämlich dann, wenn ein Parkplatz nicht im Preis inklusive ist. Besonders Hotels in Nordamerika verlangten teils hohe Parkgebühren, berichtet die Zeitschrift «Clever reisen!» (3/22).

Für Selbstparker könnten hier bis zu 40 US-Dollar pro Tag anfallen. Für einen Parkservice, bei dem das Auto von einem Angestellten geparkt wird, sind es sogar bis zu 80 US-Dollar.

Zumindest bei Städteaufenthalten lässt sich in so einem Fall Geld sparen. Hier könne man auf öffentliche Parkhäuser in Hotelnähe ausweichen, rät «Clever reisen!».

Endpreis mit allen Zusatzleistungen vergleichen

Nicht nur der Parkplatz am Hotel kann zusätzlich kosten - auch Leistungen wie schnelles Internet, früherer Check-in oder die Nutzung der Klimaanlage sind teilweise nur gegen Aufpreis zu haben.

Tipp des Fachmagazins: Bei der Hotelauswahl den Endpreis inklusive aller Zusatzleistungen nehmen und diesen mit anderen Angeboten vergleichen. Denn oft lockten Hotels mit «günstigen Eckpreisen», bei denen Urlauber am Ende teils mächtig draufzahlen müssen.