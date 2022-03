Neue spannende Ziele in den USA

Wer sich auf seine erste Reise in die USA vorbereitet, der hat die Qual der Wahl. Die Vereinigten Staaten zählen zu den größten Ländern weltweit, sodass es erstaunlich viel zu sehen gibt. Natürlich stehen die Freiheitsstatue, das Meisterwerk des Baumeisters Gustave Eiffel und vielleicht der Broadway auf der eigenen Liste. Irgendwie gehören diese Dinge zu einem Besuch in den USA einfach dazu, doch wenn man ehrlich ist, so sind diese Ziele mittlerweile derart langweilig, dass sich damit niemand von den Daheimgebliebenen beeindrucken lässt.

Die echten Vereinigten Staaten kennenlernen

Die Unterschiede zwischen Reisenden und Urlaubern sind nach wie vor groß. Der Reisende ist lernwillig, er passt sich an und möchte bereichert nach Hause zurückkehren. Der Urlauber hingegen hat selbst im Urlaub kaum Lust darauf, seine Komfortzone zu verlassen. Als Reisender fühlt man sich in gewisser Weise immer auch wie ein Botschafter seines Landes. Vielleicht ist es deshalb an der Zeit, über Reiseziele nachzudenken, die noch zu den Geheimtipps zählen und noch nicht von der Tourismusbranche ausgeschlachtet sind. In unklaren Zeiten, in denen Kriege wieder in Europa ausgefochten werden, ist es wichtiger denn je, an der Kommunikation zwischen den Völkern zu arbeiten. Das geht am besten, wenn der Reisende mit seinesgleichen ins Gespräch kommt. In der Wall Street, am Grand Canyon oder in Las Vegas geht das nur selten.

Gut vorbereitet in die USA starten

Es versteht sich von selbst, dass die Kleidung, vielleicht eine gut ausgestattete Reiseapotheke und eventuell passende Apps zur Orientierung zur guten Reisevorbereitung gehören. Allerdings braucht es noch einige Dinge mehr, um ohne Schwierigkeiten in die Vereinigten Staaten reisen zu können. Aus organisatorischer Sicht ist hier etwa das ESTA USA zu nennen. Dabei handelt es sich um ein Formular, das vor der Einreise digital bei der zuständigen Behörde in den USA eingereicht werden muss. Oftmals vergessen Reisende diesen wichtigen Schritt, der im Anschluss mit gesteigerten Kosten und einem großen Zeitverlust bei der Einreise verbunden ist. Generell lässt sich sagen, dass es zur guten Reisevorbereitung gehört, sich mit allem wichtigen Wissen um die Regularien, aber natürlich auch um das Reiseziel zu informieren. Wer erst während der Reise mit der Recherche beginnt, auf den wartet nicht selten eine böse und unnötige Überraschung. Dabei muss angemerkt werden, dass es sich bei ESTA um ein Formular handelt, das unabhängig vom Staat, in den man einreist, gültig ist. Was in den einzelnen Staaten gilt, das ist natürlich wieder etwas vollkommen anderes. Bekannt sind die Staaten USA dafür, dass es dann ein oder andere kuriose Gesetz gibt, das etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint.

Schaden tut es natürlich auch nicht, wenn man sich zu den Nachrichten informiert, die das Potenzial haben, die Menschen vor Ort zu bewegen. Selbst, wenn es sich dabei um die neuesten Liebeleien der High-Society handelt, ein Mehr an Informationen hat noch niemandem geschadet. Dann geht auch mit der anstehenden Reise in die USA alles in Ordnung.